الحكومة الكورية تتعامل مع الحرب التجارية الأمريكية الصينية

قررت الحكومة تكثيف إجراءات التعامل الطارئة في ظل اشتداد الحرب التجارية الأمريكية الصينية، حيث عقد "كيم دونغ يون" رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية حوارا حول القضايا الاقتصادية الراهنة اليوم لمراجعة سبل التعامل معها.

كما عقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اجتماعا مشتركا بين القطاعين الخاص والعام من أجل مناقشة سبل التعامل مع تلك القضية. وأيضا سيقوم وفد كوري من القطاعين الخاص والعام برئاسة وزارة الاقتصاد "كيم هيون جونغ"، بزيارة الولايات المتحدة لنفس الغرض.

وقد استهدف حوار اليوم مناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة إلى جانب مراجعة أوضاع فرص العمل والتعامل مع الصراع التجاري الأمريكي الصيني.

وفيما يتعلق بمشكلة انخفاض فرص العمل، قال كيم إنه من غير السهل تحسين الأوضاع في فترة قصيرة، وأكد على ضرورة إحراز نتائج ملموسة اعتمادا على النمو الإبداعي من أجل إيجاد فرص العمل.

وفيما يتعلق بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أبدى كيم قلقا من التاثير السلبي على الاقتصاد الكوري. وقد قامت وزارة الصناعة من جانبها ببناء نظام للتعامل مع هذه المشكلة بمشاركة القطاعين الخاص والعام، وإعداد سبل للتعامل حسب مختلف السيناريوهات المتوقعة. وفي هذا الإطار قامت أيضا بتحليل تأثير فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين على الصادرات الكورية. كما تخطط الوزارة الكورية للتعامل بشكل فعال مع قرارات الحكومة الأمريكية بشأن السيارات الكورية حسب المادة 232 من قانون توسيع التجارة الأمريكي.

فيما يتعلق بذلك، قام الوزير "بيك أون كيو" بزيارة إلى الولايات المتحدة في شهر يونيوالماضي، كما سيزور وزير الاقتصاد "كيم هيون جونغ" الولايات المتحدة، لكن المشكلة تكمن في انعدام الوسائل الفعالة والحقيقية للتعامل مع الحرب التجارية بين القوتين العظمييْن، بالنسبة للجانب الكوري.

من ناحية أخرى، قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن حجم الصادرات الكورية التي ستتأثر بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين يبلغ حوالي سبعة وخمسين مليار دولار، وتوقع أن تحتل كوريا المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة، بعد المكسيك التي سيبلغ حجم خسائرها 80 مليارا و200 مليون دولار.

