وفد كوري جنوبي يزور كوريا الشمالية غدا

من المقرر أن يزور "سونغ يونغ كيل" رئيس لجنة التعاون الاقتصادي مع الشمال، التابعة مباشرة للرئاسة الكورية الجنوبية، منطقة "ناسون" الكورية الشمالية على رأس وفد من أعضاء اللجنة. تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية خصصت تلك المنطقة في عام 1991 كمنطقة اقتصادية خاصة لتصبح أول منطقة مفتوحة هناك.

وسيضم الوفد الكوري الجنوبي 11 شخصا من أعضاء اللجنة، وسيزور المنطقة لمدة يومين ويحضر ندوة دولية للكوريتين وروسيا سينظمها الجانب الروسي، كما سيتجول في ميناء ناجين بالمنطقة.

وتقع منطقة ناسون بالقرب من نهر "دومان"، أي أنها تجاور الحدود الكورية الشمالية مع روسيا، وهي متصلة مع منطقة "خاسان" الروسية، لتصبح مركزا لوجستيا باستخدام السكك الحديدية العابرة لسيبريا والخطوط البحرية للمحيط الهادئ.

ولهذا فإن الأنظار تتركز على احتمال مناقشة استئناف تنفيذ مشروع " ناجين - خاسان" في أثناء هذه الندوة، وهو مشروع لوجستي متعدد بين الكوريتين وروسيا يتم فيه استخدام خط سكك حديدية بطول 54 كيلومترا، يربط بين المنطقتين. فعلى سبيل المثال، يمكن نقل المصادر المعدنية الروسية بما فيها الفحم من منطقة "خاسان"، إلى منطقة "ناجين" الكورية الشمالية عبر السكك الحديدية، ثم تصديرها عبر سفن الشحن إلى كوريا الجنوبية والصين وغيرهما. كما يمكن من خلال المشروع نقل الشحنات في المناطق الآسيوية إلى أوروبا باستخدام السكك الحديدية العابرة لسيبريا مرورا بمنطقتي "ناجين" و"خاسان".

الجدير بالذكر أن مشروع "ناجين – خاسان" ظل يُنفذ بإصرار حتى في حالة وقف التعاون الاقتصادي بين الكوريتين بسبب تدهور العلاقات بينهما. فخلال فترة حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، ظل المشروع يُنفذ بشكل استثنائي في إطار سياسة مبادرة "يوراسيا"، ولهذا فقد تم تنفيذ بعض تجارب النقل في شهر نوفمبر من عام 2014، وشهور أبريل ومايو ونوفمبر من عام 2015.

ويعد استئناف مشروع "ناجين – خاسان" أمرا سهلا نسبيا لأن تصدير الفحم المنتج في دولة ثالثة عبر ميناء ناجين بكوريا الشمالية لا يخضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

وحاليا تعمل الكوريتان على ربط السكك الحديدية والطرق بينهما، وإذا استؤنف مشروع "ناجين - خاسان"، فمن المتوقع أن يتم تحقيق تآزر بينه وبين ربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين.

