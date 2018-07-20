انتخاب مون هي سانغ رئيسا جديدا للبرلمان الكوري

تم انتخاب "مون هي سانغ" عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم، رئيسا جديدا للبرلمان الكوري، منهيا بذلك حالة الفراغ التي عانت منها الهيئة التشريعية خلال الـ46 يوما الماضية.

وجاء هذا الانتخاب في تصويت جرى اليوم الجمعة حيث حصل "مون" على تأييد 259 صوتا من إجمالي 275 صوتا.

وسيشغل "مون" منصب رئيس البرلمان حتى تنتهى الدورة البرلمانية العشرون في شهر مايو من عام 2020. كما تم انتخاب "لي جو يونغ" عضو البرلمان عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، و"جو سونغ ريونغ" عضو البرلمان عن حزب المستقبل المحافظ المعارض الصغير، كنائبين لرئيس البرلمان.

وسيتم انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة الجدد يوم السادس عشر من يوليو الجاري.

وعبر رئيس البرلمان الجديد "مون" في كلمة ألقاها بعد انتخابه عن عزمه إحياء السياسة البرلمانية، مؤكدا على أهمية تنفيذ السياسات من خلال التعاون بين المعسكريْن الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.

كما أكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة والحزب الحاكم المسؤولية عن سن القوانين المتعلقة بالإصلاح وتحسين معيشة الشعب، داعيا أحزاب المعارضة إلى تقديم الدعم والتعاون اللازميْن لتحقيق ذلك.

وفي الحقيقة، لن يكون الطريق الذي سيسلكه البرلمان ممهدا تماما، نظرا لأن أمامه قضايا عديدة يجب حلها، من بينها جلسات استماع لتعيين رئيس جديد لوكالة الشرطة الوطنية وثلاثة قضاة جدد في المحكمة العليا، بالإضافة إلى المصادقة على العديد من مشروعات القوانين المعلقة منذ فترة طويلة.

