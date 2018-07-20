الرئيس الكوري يختتم جولته الآسيوية في الهند وسنغافوره

كشف الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن خطة مستقبلية مكونة من ثلاث خطوات، تستهدف تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا، وذلك ضمن "محاضرة سنغافوره" التي نظمها معهد أبحاث جنوب شرق آسيا في سنغافوره، اليوم الجمعة.

وقد غادر الرئيس "مون" سنغافوره بعد ظهر اليوم عائدا إلى كوريا في ختام جولة شملت كلا من الهند وسنغافوره، واستغرقت ستة أيام.

وكانت جداول زيارة الرئيس "مون" للهند قد تركزت على المجالات الاقتصادية حيث حضر منتدى الأعمال الكوري الهندي، واجتماع مائدة مستديرة لكبار رجال الأعمال الكوريين والهنود ، حيث دعا الجانب الهندي إلى زيادة استثماراته في كوريا الجنوبية.

وفي ختام محادثات القمة بين الرئيس "مون" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، تم إصدار بيان مشترك يتكون من 17 بندا.

واتفق الجانبان في البيان على زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي ليرتفع إلى 50 مليار دولار حتى عام 2030، وهو ضعف حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين.

كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات صناعات المعلومات والاتصالات والصناعات البيولوجية والدفاعية، إلى جانب التعامل المشترك مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

ويمكن القول إن زيارة الرئيس "مون " للهند كانت فرصة لبناء قاعدة أساسية للتعاون في المجالات الدبلوماسية والأمنية والدفاعية.

أما زيارة الرئيس "مون" لسنغافوره فقد تركزت على القضايا المتعلقة بتحقيق السلام في شبه الجزيرة ومنطقة آسيا، كما أعرب "مون" عن تقديره لرئيس وزراء سنغافوره "لي سيين لونغ" لما بذلته حكومة بلاده من أجل تيسير عقد محادثات القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وألقى الرئيس الكوري "محاضرة سنغافوره" التي كشف فيها عن خطة مستقبلية لتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا، كما أكد على ضرورة أن تلتزم كوريا الشمالية بتعهداتها بنزع أسلحتها النووية كشرط مسبق لتحقيق الازدهار.

وأضاف أن الخريطة الجديدة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين سيتم وضعها من خلال إنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية، مما سيؤدي إلى تطوير محركات نمو جديدة لدول المنطقة، ومنها دول جنوب شرق آسيا.

