انطلاق التحقيقات في مزاعم محاولة فرض الأحكام العرفية العام الماضي

بدأت اليوم الاثنين أعمال فريق خاص للتحقيق في المزاعم بأن قيادة الأمن الدفاعي قد درست فرض الأحكام العرفية خلال فترة مظاهرات الشموع التي انطلقت في العام الماضي، وطالبت بإقالة الرئيسة السابقة "باك كون هيه".

ومن المحتمل أن يخضع وزير الدفاع "سونغ يونغ مو" للتحقيقات بسبب عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تلقيه تقريرا عن وجود وثائق خاصة بذلك الشأن قبل 4 شهور.

ويتكون فريق التحقيق الخاص من 30 من المدعين العسكريين والعامين، وسوف يقوم أيضا بإجراء تحقيقات في المزاعم بأن قيادة الأمن الدفاعي قد فرضت رقابة على أسر ضحايا حادث غرق العبارة "سيه وال".

وبموجب الوثائق التي أعدتها قيادة الدفاع الأمني في شهر مارس من عام 2017، كان سيتم مواجهة المرحلة الأولى من مظاهرات الشموع التي طالبت بإقالة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"،من خلال إطلاق قانون للدفاع عن النظام، وإجراء دراسة حول إمكانية فرض الأحكام العرفية عندما يزداد الوضع سوءا.

كما تنص الوثائق على المعدات العسكرية، وعدد الجنود، ونشر الوحدات الخاصة بقوات الأحكام العرفية.

وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أمر يوم العاشر من شهر يوليو الجاري بتشكيل فريق التحقيق المستقل،ومن المتوقع أن تشمل تحقيقات الفريق قائد قيادة الأمن الدفاعي السابق "تشو هيون تشن"، ووزير الدفاع السابق "هان مين كو"، ورئيس مكتب الأمن القومي السابق "كيم كوان جين"، ورئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن" الذي كان قائما بأعمال الرئاسة وقتها، بالإضافة إلى الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وستستمر أعمال فريق التحقيق الخاص لمدة شهر، ويمكن تمديدها عند الحاجة.

