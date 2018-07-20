الحكومة تحذر من أعباء رفع الحد الأدني للأجور على تنفيذ السياسات الاقتصادية

عبر "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية عن قلقه إزاء رفع الحد الأدنى للأجور. وحذر "كيم" من أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يمثل عبئا على تنفيذ السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من هذا العام.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم الاثنين للصحفيين بعد انتهاء لقائه مع محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول"، حيث أضاف أن هناك إشارة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور قد بدأ يؤثر سلبا على سوق التوظيف في البلاد.

وأوضح "كيم" أن رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر أمرا ضروريا للعمال ذوي الدخل المحدود، ولكن هناك إمكانية بأن يؤثر هذا الارتفاع تأثيرا سلبيا على تعامل الحكومة مع الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام.

وأكد أن هناك إمكانية أيضا بأن يؤثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين في أداء الاقتصاد، والتي تعتبر عاملا رئيسيا لتحقيق نمو ابتكاري للبلاد.

وكان وزير المالية "كيم" قد أكد على ضرورة اتخاذ موقف مرن بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، معربا عن معارضته لرفعه ليصل إلى 10 آلاف وون في الساعة حتى عام 2020 تنفيذا لما تعهد به الرئيس "مون جيه إين" خلال حملاته الانتخابية.

وقد اتخذت لجنة الحد الأدنى للأجور قرارا يوم السبت الماضي يقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجور في العام القادم 8 آلاف و350 وونا في الساعة، بزيادة 10.9% مقارنة بهذا العام.

وكان مستوى الحد الأدنى للأجور هذا العام قد تم رفعه بنسبة 16.4%.

وأشارت تقارير إلى أن متوسط الزيادة الشهرية في عدد الموظفين الجدد ظل عند مستوى 100 ألف شخص لخمسة أشهر متتالية، أي منذ شهر فبراير الماضي.

وأرجع بعض الخبراء الاقتصاديين السبب في تراجع عدد فرص العمل الجديدة بشكل رئيسي إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

كما عبر الوزير "كيم" عن معارضته لزيادة حجم الدعم المقدم لأصحاب المحلات الصغيرة في العام القادم تعويضا عن الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة لرفع الأحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب فيه أن تتدخل الحكومة في السوق من خلال الاعتماد على ميزانيتها.

وقد خصصت الحكومة 3 تريليونات وون كدعم مالي سيُقدم لأصحاب المحلات الصغيرة خلال هذا العام.

