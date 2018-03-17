الرئيس مون يبلغ نظيره الأمريكي بخطته لإرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية

العثور على بقايا عظام بشرية في حطام العبارة سيه وال2018-03-15
أقل مستوى لحجم الزيادة في عدد الحاصلين على عمل منذ 8 سنوات2018-03-14
ترامب يقيل تيلرسون ويعين مدير وكالة المخابرات بدلا منه2018-03-14
الرئيس الأسبق لي ميونغ باك يعتذر للشعب عن تسببه للقلق2018-03-14
الرئيس يبت في مشروع القانون الخاص بتعديل الدستور الأسبوع القادم2018-03-13
البيت الأبيض يؤكد على عقد القمة مع كوريا الشمالية2018-03-13
الحكومة الكورية تواصل مساعيها لمواجهة زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية على الصلب2018-03-12
ترامب يتوقع أن تحترم كوريا الشمالية تعهدها بوقف التجارب النووية والصاروخية2018-03-12
ترامب وكيم جونغ أون يجتمعان في شهر مايو2018-03-09
الرئيس مون يشيد بالاتفاق بين الكوريتين2018-03-08
الرئيس مون يجتمع مع رؤساء الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض2018-03-07