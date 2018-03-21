الرئيس الكوري يقدم اقتراح تعديل دستور للبرلمان يوم الاثنين القادم

2018-03-19
السياس

الرئاسة تعلن بعض تفاصيل التعديل الدستوري المقترح

2018-03-20
السياس

الجيش الكوري الجنوبي يخطط لإنشاء وحدة جديدة للصواريخ التكتيكية

2018-03-19
السياس

الرئيس الكوري يقدم اقتراح تعديل دستور للبرلمان يوم الاثنين القادم

2018-03-19

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