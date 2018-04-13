الحكم على الرئيسة المعزولة بالسجن لمدة ٢٤ عامًا

الرئيس يلتقي بمجموعة استشارية قبل القمة بين الكوريتين2018-04-12
ترامب يقول إنه سيلتقي بكيم جونغ أون في مايو أو أوائل يونيو2018-04-10
الادعاء يوجه اتهاما للرئيس الأسبق لي ميونغ باك بالفساد2018-04-09
الحكم على الرئيسة المعزولة بالسجن لمدة ٢٤ عامًا2018-04-06
المحكمة تقرر إذاعة جلسة الحكم على بارك كون هيه على الهواء2018-04-03
مون يعتذر عن دور الدولة في انتفاضة جيجو2018-04-03
كيم جونغ أون يحضر حفلا موسيقيا للفنانين الكوريين الجنوبيين2018-04-02
صدور الحكم الأول بحق الرئيسة الكورية السابقة بارك كون هيه يوم الجمعة2018-04-02
افتتاح الجلسة البرلمانية الاستثنائية اليوم2018-04-02
جون بولتون: المفاوضات الأمريكية مع بيونغ يانغ قد تعطيها وقتا لإكمال الصواريخ الباليستية2018-04-02
إجراءات حكومية لمعالجة أزمة الغبار الناعم2018-03-29