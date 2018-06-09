البرلمان يقر مشروع قانون معدل للحد الأدنى للأجور

الرئيس مون يعين محقق خاص في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت2018-06-07
كوريا الشمالية تدمر منشآت للصواريخ البالستية2018-06-07
البيت الأبيض يعلن عن موعد ومكان القمة مع كوريا الشمالية2018-06-05
مستوى الرضا عن نوعية الحياة لدى الشعب الكوري 6.4 من 10 نقاط2018-06-04
تقرير يحذر من احتمال زيادة البطالة بسب رفع الحد الأدنى للأجور2018-06-04
مباحثات عمل بين واشنطن وبيونغ يانغ لمدة ثلاثة أيام متتالية2018-06-04
بومبيو يؤكد أن مباحثات القمة مع كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح2018-06-01
بدء الحملات الرسمية للانتخابات المحلية اليوم2018-05-31
محادثات متعددة المسارات لإنقاذ قمة 12 يونيو بين ترامب وكيم2018-05-31
معهد التنمية الكوري يتوقع نموًّا بنسبة 2.9% لهذا العام2018-05-31
بي تي إس ضمن العشرة الأوائل في قائمة بيلبورد 1002018-05-30