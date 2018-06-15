الرئيس مون جيه إين يتوقع نجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

واشنطن تؤكد تعاونها مع وسيول وطوكيو لتحقيق النزع النووي الكامل2018-06-14
البنك المركزي يؤكد أن رفع سعر الفائدة الأمريكي سيكون له تأثير محدود2018-06-14
نسبة التصويت في الانتخابات المحلية تتجاوز 60%2018-06-14
الحزب الحاكم يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية2018-06-14
ترامب وكيم يوقعان اتفاقية شاملة2018-06-12
الرئيس مون جيه إين يتوقع نجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية2018-06-11
التلفزيون الكوري الشمالي يبث نبأ زيارة كيم جونغ أون لسنغافوره2018-06-11
الرئيس مون يعين محقق خاص في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت2018-06-07
كوريا الشمالية تدمر منشآت للصواريخ البالستية2018-06-07
البيت الأبيض يعلن عن موعد ومكان القمة مع كوريا الشمالية2018-06-05
مستوى الرضا عن نوعية الحياة لدى الشعب الكوري 6.4 من 10 نقاط2018-06-04