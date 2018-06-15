ترامب وكيم يوقعان اتفاقية شاملة

2018-06-12
السياس

واشنطن تؤكد تعاونها مع وسيول وطوكيو لتحقيق النزع النووي الكامل

2018-06-14
الاقتصادية

البنك المركزي يؤكد أن رفع سعر الفائدة الأمريكي سيكون له تأثير محدود

2018-06-14
السياس

نسبة التصويت في الانتخابات المحلية تتجاوز 60%

2018-06-14

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