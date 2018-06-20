واشنطن تؤكد تعاونها مع وسيول وطوكيو لتحقيق النزع النووي الكامل

إقامة مباراة لكرة السلة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في شهر يوليو2018-06-19
ازدياد عدد اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو2018-06-19
سيول وواشنطن تعلقان مناورات أولتشي2018-06-19
حزب المعارضة الرئيسي يعلن عن تفكيك مقره المركزي2018-06-18
كوريا الجنوبية تقترح سحب المدفعية الكورية الشمالية من الحدود2018-06-18
وزيرة الخارجية الكورية تجري مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي2018-06-18
واشنطن تؤكد تعاونها مع وسيول وطوكيو لتحقيق النزع النووي الكامل2018-06-14
البنك المركزي يؤكد أن رفع سعر الفائدة الأمريكي سيكون له تأثير محدود2018-06-14
نسبة التصويت في الانتخابات المحلية تتجاوز 60%2018-06-14
الحزب الحاكم يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية2018-06-14
ترامب وكيم يوقعان اتفاقية شاملة2018-06-12