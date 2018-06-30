سيول وواشنطن تعلقان مناورات أولتشي

الكونغرس يضع مشروع قانون لتشديد الرقابة على المفاوضات مع كوريا الشمالية2018-06-28
تعيين 13 سينمائيا كوريا كأعضاء ضمن الأكاديمية الفنية العلمية الأمريكية2018-06-27
جيجو تراجع طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون يمنيون2018-06-26
بدء موسم الأمطار الصيفية في كوريا الجنوبية2018-06-26
الصين تتعهد بالتعاون مع كوريا واليابان في تخفيض الغبار الدقيق2018-06-25
الحكومة تعلن عن خطة لمتابعة إغلاق وإلغاء المفاعلات النووية2018-06-21
الرئيس مون يقوم بزيارة إلى روسيا2018-06-21
بدء تلقى طلبات دعم الطفولة اليوم2018-06-20
الزعيم الكوري الشمالي يعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني2018-06-20
الرئاسة الكورية تشدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية2018-06-20