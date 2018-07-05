اليونسكو تضيف سبعة معابد بوذية كورية لقائمة التراث العالمي

2018-07-02
الاقتصادية

احتياطي النقد الأجنبي الكوري يتجاوز 400 مليار دولار لأول مرة

2018-07-04
السياس

سيول تسعى لمشروع مشترك مع بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى الـ100 على حركة الاستقلال

2018-07-04
أخرى

الكوريتان تعقدان أول مباراة بينهما في كرة السلة منذ 15 عاما

2018-07-04

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