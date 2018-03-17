كيم تيه يون

ولدت المطربة "تيه يون" في عام 1989. وبعد أن اكتشفت موهبتها في الغناء في سن مبكرة، ظلت تحلم بأن تصبح مغنية. وخلال السنة الثانية في المدرسة المتوسطة، رافقت والدها إلى مؤسسة إس إم الأكاديمية للموسيقى، لمتابعة الدروس الصوتية. وعلى الرغم من أن والدها في ذلك الوقت لم يشجعها على أن تصبح فنانة، إلا أن مدير المدرسة أقنعه بأن يعطي ابنته فرصة بعد أن عرف أن لديها صوتا نقيا وجذابا. وبالفعل وافق والدها، ولمدة عام كامل، كان والد تيه يون يرافقها إلى سيول كل يوم أحد لتلقي تلك الدروس الصوتية. ومن ثم، تخرجت "تيه يون" من مدرسة ثانوية للفنون وحصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة في المدرسة عام 2008.

وكانت متدربة في أكاديمية النجوم مع شركة إس إم للإنتاج الفني خلال سنوات دراستها في المرحلة المتوسطة قبل أن تبدأ كعضوة في فرقة الفتيات "جيل البنات" التابعة لنفس الشركة في عام 2007. ومنذ ذلك الحين، زادت شهرتها بسبب نجاح الفرقة. وبالإضافة إلى أنشطتها داخل الفرقة، سجلت العديد من الأغاني لمختلف المسلسلات التلفزيونية والأفلام، كما فازت بالمركز الأول في مسابقة إس إم لأفضل مطربة شابة بعد أدائها لأغنية "أنت تجلب لي الفرح".

وقد احتلت أغنيتها بعنوان "أنا أحبك"، التي ظهرت في المسلسل الشهير "أثينا: إلهة الحرب"، المركز الثاني في قوائم الأغاني في عام 2011، كما قدمت تيه يون أغنية للمطرب الشهير "كيم بوم سو"، وظهرت في ألبومه السابع، ومن ثم حصلت الأغنية على المرتبة الثانية في مخطط غاون الرقمي للموسيقى.

أيضا وصلت أغنية "مفقودة تحب مجنون" التي تم إصدارها في مارس 2012، للمركز الثاني على كل من مخططي غاون الرقمي، وكيبوب هوت 100، كما تم اختيارها لتكون الأغنية الأكثر شعبية في عام 2012 في جوائز سيول للدراما. وفي وقت لاحق من هذا العام، ساهمت في أغنية "closer"، لمسلسل "to the beautiful you"، التي تمكنت من الوصول إلى المركز السابع على مخطط غاون. و في عام 2013، تم اختيار تيه يون لتسجيل أغنية "بيي" للموسيقى التصويرية لفيلم "السيد غو".

وفي أواخر عام 2014 بدأت تيه يون العمل في ألبوم منفرد. ورغم أنها كانت خائفة من عدم الاستعداد كفنانة منفردة، إلا أنها أثبتت موهبتها وقدراتها. وفي عام 2015. وصل الألبوم إلى المركز الثاني على مخطط غاون، كما أصبح الألبوم السادس عشر الأكثر مبيعا لعام 2015 في كوريا، وحقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة. وبعدها أقامت تيه يون سلسلة من الحفلات الصغيرة تحت عنوان "تيه يون في يوم خاص جدا". وحصلت بعد ذلك على جائزة أفضل فنانة ضمن جوائز إم نت الآسيوية لعام 2015 .

وبعد أن أصدرت تيه يون "أغنية "المطر ، بلغت الأغنية ذروتها حيث وصلت للمركز الأول على مخطط غاون الرقمي وباعت أكثر من مليون نسخة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحا تجاريا حتى الآن.

وفي العام الماضي، أصدرت "تيه يون" ألبومًا جديدًا بعنوان ""صوتي"، وقد حققت فيه أغنية "الجميلة " نجاحًا كبيرًا، كما تصدرت مخططات غاون للموسيقى. وأصدرت تيه يون ألبومها الثالث بعنوان "عيد الميلاد هذا الشتاء قادم"، الذي احتل المركز الثاني على مخطط غاون.

