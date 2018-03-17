ولد "تشيه مين هو" في عام 1991، ويعرف بلقبه المعروف مين هو. والده هو تشيه يون كيوم ، مدرب كرة القدم المعروف. وقد ورث "مين هو" قدرة والده البدنية والرياضية، ولذلك كان يريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترفا مثل والده، لكن والده رفض بشدة أن يكون "مين هو" لاعب كرة قدم مثله، لذلك تخلى "مين هو" عن حلمه ليدخل عالم الفن. وبالفعل بدأ لأول مرة كعضو في فرقة شايني الشهيرة في عام 2008. وإضافة للأنشطة الجماعية له كمطرب، فقد ظهر لأول مرة كممثل في عام 2010.

ففي ذلك العام قدم "مين هو" أول أداء له في مسلسل قناةKBS2 ، بعنوان "عازف البيانو"، كما شارك "مين هو" في مسرحية هزلية بعنوان "سالاماندر جورو وذي شادوز"، حيث لعب دور أحد القراصنة العباقرة.

أما في عام 2012، فقد أكد مين هو موهبته في التمثيل، ليقوم بدور قيادي، جنبا إلى جنب مع بعض مشاهير التمثيل في المسلسل الدرامي "إليك أيتها الجميلة". وفي نفس العام حصل على ميدالية ذهبية في القفز العالي، فهو رياضي موهوب في الوثب العالي، كما أنه عضو في الرابطة الكورية لاتحاد ألعاب القوى.

وقد شارك مين هو في كتابة العديد من كلمات أغاني الراب لفرقة "شايني" مثل أغنية"حب الطريق"، "و الحب كالأكسجين "، و"أفضل مكان"، وغيرها من الأغاني الرائعة.

وفي أوائل عام 2016، توسعت شعبية "مين هو" كممثل، حيث شارك في العديد من الأعمال، بما في ذلك المسلسل التاريخي "هوارانغ: الشاعر المحارب"، الذي تم بثه في 19 ديسمبر 2016. كما شارك في فيلم "كانولا" في مايو من نفس العام، هذا بالإضافة إلى دوره الثاني في فيلم "الأميرة وصانع عيدان الثقاب"، الذي حقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا، كما حقق نسبة مبيعات عالية عندما عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي الحادي والعشرين في أكتوبر 2016. كما أصبح "مين هو" جزءًا من حملة اليونيسيف لإحياء الذكرى الـ25 للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل.

وبفضل شعبية "مين هو" الواسعة في إندونيسيا، تلقى جائزة خاصة ضمن جوائز التلفزيون الإندونيسي لعام 2017، فضلا عن أدائه في مختلف المسلسلات. كما تم تضمين "مين هو" في قائمة "الرجال الأكثر جاذبية".

وفي نوفمبر 2017، حضر "مين هو" جنبا إلى جنب مع السيدة الأولى للولايات المتحدة "ميلانيا ترامب" حملة "غيرلز بلاي 2" في السفارة الأمريكية لدى كوريا، وهو حدث نظم لدعم دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.