ولدت "كريستال سو جونغ" في 1994 في سان فرانسيسكو، وخلال رحلة مع أسرتها إلى كوريا الجنوبية في أوائل عام 2000 وهي في سن الخامسة، تم اكتشاف كريستال وشقيقتها جيسيكا جونغ من قبل شركة إس إم للإنتاج الفني، والتي قامت بتدريبهما على الغناء والرقص، ومع ذلك، تم رفض العرض من قبل والديها، لأنهما كانا يعتقدان أن كريستال لا تزال صغيرة جدا، لذلك سمحا فقط لشقيقتها الأكبر سنا بالانضمام إلى الشركة في البداية.

وفي عام 2002، بدأت كريستال في الظهور في بعض الإعلانات التلفزيونية. حيث ظهرت لأول مرة في في بعض الإعلانات التجارية. وفي عام 2006، سمح لها والداها أخيرا بالانضمام إلى شركة إس إم للإنتاج الفني، ثم قامت الوكالة بتسجيلها في دروس الرقص، حيث تم تدريبها لمدة 3 سنوات.

وبالفعل كان الظهور الأول لكريستال كزعيمة لفرقة الفتيات الشهيرة إف إكس في عام 2009.

كما شاركت كريستال في سلسلة من أشرطة الفيديو والموسيقى، بالإضافة إلى إصدارها أول أغنية منفردة لها بعنوان "ميلودي" لتصبح كريستال من أشهر المطربات في ذلك الوقت. وإضافة إلى ذلك، بدأت مهنة التمثيل لأول مرة في دور ثانوي في المسرحية الهزلية "أكثر سحرًا مع الأيام"، وحصلت على جائزة "الوافد الجديد للكوميديا"، ضمن جوائز إم بي سي الترفيهية لعام 2010.

وفي عام 2011، شاركت كريستال في عرض للتزلج على الجليد وفازت بالمركز الأول، كما لعبت دور البطولة في مسرحية "هاي كيك 3"، حيث لعبت دور فتاة سطحية ليس لديها عمق كبير في المشاعر.

وفي عام 2013، تألقت كريستال في الدراما التليفزيونية "الورثة"، حيث لعبت دور فتاة مدللة طيبة القلب في المدرسة الثانوية. وقد أشاد الكثيرون بدروها في هذا المسلسل، كما حصلت على جائزة على هذا الدور ضمن حفل توزيع جوائز "دراما فيفر DramaFever" لعام 2013.

وفي عام 2014، انضمت كريستال لفرقة SM the ballad ، التي تشكلت في البداية في عام 2010 حيث شاركت في الألبوم الثاني للفرقة بعنوان "التنفس" ، كما غنت الإصدار الياباني لأغنية الألبوم مع عضو فرقة TVXQ " تشانغ مين" . وغنت أيضا في دويتو مع أحد أعضاء فرقةEXO بعنوان "عندما كنت أنا ... وعندما كنت أنت". وفي وقت لاحق ظهرت كريستال جنبا إلى جنب مع شقيقتها جيسيكا في عرض موسيقي بعنوان جيسيكا وكريستال.

وفي عام 2015، تألقت كريستال جنبا إلى جنب مع الممثل "صو جون يونغ" في فيلم مدته 10 دقائق بعنوان"استمع إلى أغنيتي"، ثم شاركت في الدراما الصينية "موسم التخرج".

وفي عام 2017، أصدرت كريستال أغنية بعنوان "أنا لا أريد أن أحبك" بالتعاون مع أحد أعضاء فرقة "غلين تشيك". وفي العام نفسه لعبت دور البطولة في دراما الكوميديا السوداء "الحكمة، الحياة، السجن". وبسبب أدائها الرائع في تلك الدراما حصلت على لقب "امرأة السنة" من قبل "غو كوريا".