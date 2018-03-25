ولد "لي كوانغ سو" في عام 1985، وبدأ مسيرته الفنية كموديل في عام 2007. وكان أول عمل تمثيلي له في إحدى المسرحيات الهزلية في عام2008 ، وتلتها المسرحية الكوميدية "ركلة عالية من السقف".

وقد زادت شعبية "لي" بعد انضمامه للبرنامج التلفزيوني "running man" الذي يتم بثه على قناة إس بي إس، كما حصل على لقب "أمير آسيا" لما له من عدد كبير من المشجعين في الخارج. وفي عامي 2010 و2011، فاز "لي" بعدة جوائز ضمن جوائز إس بي إس للترفيه، ومن هذه الجوائز "جائزة نيو ستار" وغيرها.

وفي عام 2012، لعب "لي" عدة أدوار داعمة في بعض المسلسلات الكوميدية الرومانسية مثل: "الراديو الرائع"، و"كل شيء عن زوجتي"، و"رائحة الإثارة". وفي وقت لاحق من نفس العام، شارك مع صديقه المقرب "سونغ جونغ كي" في فيلم ميلودراما بعنوان "الرجل البريء". وفي عام 2013، قام لي بتمثيل شخصية البطل في فيلم الرسوم المتحركة "ماريتيمي بوليس ماركو".

وفي عام 2014، لعب لي دور البطولة على الشاشة الكبيرة في فيلم الاعتراف. ثم عاد إلى التلفزيون مع المسلسل الدرامي الطبي بعنوان "لا مشكلة، إنه الحب"، حيث لعب دور مريض يعاني من متلازمة توريت، واضطراب عصبي.

وفي عام 2015، قام لي بدور البطولة في فيلم الكوميديا السوداء "الاختراع الجماعي". وقد تم عرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لعام 2015 ، ويعتبر هذا هو أول ظهور لـ"لي" على السجادة الحمراء في مهرجان دولي للأفلام. وفي العام نفسه، تم تعيينه سفيرا لمعرض كوريا الجنوبية للعلامة التجارية والترفيه لعام 2015، وحظي بالثناء من وزير التجارة لتعزيز صناعة الموجة الكورية.

وفي عام 2016، لعب لي دور البطولة في مسلسل "الحاشية"، الذي يعد نسخة كورية من مسلسل أمريكي بنفس العنوان، ثم المسلسل الهزلي "صوت قلبك"، الذي نجح على شبكة الإنترنت في كل من كوريا الجنوبية والصين، وحصل على 100 مليون مشاهدة في موقع تليفزيون "سوهو" على الإنترنت، ليصبح رقم 1 بين المسلسلات الكورية على الموقع. وأخيرًا في عام 2017، قام لي بدور في فيلم الأكشن الكوميدي "مخبر بالصدفة 2" .