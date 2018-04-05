ولد المطرب الشهير "لي يون سانغ" في عام 1968، وهو معروف مهنيا باسم يون سانغ، وقد بدأ مسيرته الموسيقية كعازف قيثارة في فرقة تدعم بعض المغنيين، وفيما بعد استطاع الظهور لأول مرة في عرض غنائي منفرد بمساعدة "كيم كوانغ سو" مدير شركة "MBK" للإنتاج الفني. وفي عام 1990، أصدر لي ألبومه الأول الذي حقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا، وذلك بفضل أغنية "بين الأوقات المخفيّة".

وفي عام 1996 أصدر "يون سانغ" ألبومه الثالث، والذي كان إعادة صياغة لأغاني ألبوماته السابقة التي غناها بالفرنسية والإيطالية والإنجليزية. وكان هذا الألبوم واحدا من أول الألبومات التي انتشرت في عموم كوريا، لأنه يضم أنواعًا من الموسيقى العالمية بالإضافة إلى أغنيات كورية شعبية. كما أصدر "يون سانغ" ألبومًا تقنيًا بعنوان " Golden Hits" ضمن مشروع " "NoDance التعاوني الموسيقي مع فنان الروك "شين هيه تشول".

وفي عام 2002، عمل يون سانغ على تأليف وكتابة كلمات أغنيات لعدة فرق موسيقية معروفة تعمل تحت رعاية شركة "SM" للإنتاج الفني. وفي عام 2003، أصدر "يون سانغ" ألبوما بعنوان " هناك رجل"، وهو الألبوم الخامس الذي يضم موسيقى الراب واللغة اللاتينية والرقصات الإلكترونية، كما أن هذا الألبوم يحتوي على أغنية حظيت بإعجاب الكثيرين، وهي أغنية بعنوان "الطريق لا يزال مستمرًا". وفي عام 2008، أصدر "يون سانغ" ألبومًا تقديريًا بعنوان "YOONSANG SONGBOOK" أي "كتاب أغاني يون سانغ"، مع غلاف للألبوم يحتوي على العديد من الفرق الكورية الشهيرة.

وفي عام 2009 ، أصدر لي ألبومًا يركز على الموهبة ضمن مجموعة المشروعات التي تحمل اسم ""mo tet مع بعض زملائه من الموسيقيين الكوريين الذين شكلوا جميعا مجموعة موسيقية في الوقت الذي كان يقضي فيه "يون سانغ" فصلين دراسيين في كلية نيويورك للتكنولوجيا الموسيقية، حيث كان يون سانغ يرغب في توسيع نطاق الوعي بهذه الأنواع من الموسيقى محليا. وبالفعل انتهت المجموعة من إنتاج وإحياء حفل غنائي للألبوم في جامعة "هونغ إيك" .وفي عام 2015، شارك يون سانغ في مهرجان "تحدي الموسيقى اللانهائي"، كما أنه يعمل حاليًا كأستاذ للموسيقي في جامعة "سونغ شين" للبنات.

وأخيرًا في العام الجاري تم اختيار "يون سانغ" ليكون رئيسًا للوفد الكوري الجنوبي الذي سيقوم بتنسيق العروض الفنية لشهر أبريل في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.