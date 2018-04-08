ولدت المطربة "هونغ جين يونغ" في عام 1985، وقد بدأت لأول مرة في عام 2006 بلعب أدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، حيث شاركت بجزء صغير في فيلم "من نام معها ؟ " كما لعبت دورا في الدراما الكورية التاريخية بعنوان "يون غايسومون " التي تجري أحداثها في القرن السابع. أما عن مشوارها الفني كمطربة، فقد بدأت كعضوة في فرقة الفتيات SWAN التي لم تدم طويلا، وكانت أول أغنية للفرقة بعنوان "اتصل بي عندما تسمع هذه الأغنية". وفي عام 2009، عادت إلى المشهد الموسيقي لأول مرة كمغنية لموسيقى التروت، حيث اقترح عليها الرئيس التنفيذي للوكالة التابعة لها التحول إلى أن تصبح مغنية منفردة لموسيقى التروت، وهو اقتراح قاومته "جين يونغ" في البداية نظرا لصغر سنها، لأن نوع موسيقى التروت عادة ما يناسب المطربين الأكبر سنا في كوريا. ومع ذلك، أصدرت أول أغنية لها بعنوان "بطارية الحب" في 2010، والتي نجحت نجاحًا غير متوقع، كما أصدرت أغنية رقمية جديدة بعنوان "حبي". وفي وقت لاحق غنت "جين يونغ" مع العديد من النجوم الصاعدين في كوريا الجنوبية في مجمع تشانغ وون الرياضي في حفل موسيقي بعنوان "حفل الذكرى السنوية الأولى لتأسيس تشانغ وون، نحن" في عام 2013، لتعود بعد ذلك مع أغنية رقمية جديدة لها بعنوان "بوغي مان".

وفي عام 2014، أصدرت جين يونغ ألبومها المصغر الأول بعنوان "لايف نوت" مع أغنية "ابتهج". وفي عام 2016، أصدرت ألبومها الصغير الثاني بعنوان "اللحظة الأكثر جمالا في الحياة"، مع أغنية "ارفع إبهامك"، كما أصدرت نسخة كورية من أغنية صينية معروفة باسم " القمر يمثل قلبي "وكتبت كلماتها بنفسها.

وفي عام 2017، أصدرت جين يونغ أغنية جديدة رقمية بعنوان "يحبني، لا يحبني". كما تعاونت مع الكوميدي "كيم يونغ تشول" في أغنية "رينغ رينغ"، حيث فازا بجائزة أفضل أغنية تروت ضمن جوائز ميلون ميوزك لعام 2017.

وفي عام 2018، أصدرت جين يونغ أغنية جديدة على النمط القديم بعنوان "وداعا". كما كتبت وألفت أغنية "ركلت السعادة بقدمي" .