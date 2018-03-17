إجراءات الحماية التجارية الأمريكية الجديدة

الدكتور "كيم هيونغ جو" :

ش1) بدأت السلطات التجارية الأمريكية في اتخاذ مثل هذه التدابير المباشرة لحماية صناعاتها المحلية. لكن هذه الإجراءات لم يعد معمولا بها على المستوى العالمي منذ ظهور منظمة التجارة العالمية. وهناك أيضا إجراءات احترازية غير جمركية مثل الحواجز التجارية ذات المظهر التقني أو إجراءات الحجر الصحي. وما لجأت له الحكومة الأمريكية هو عبارة عن وسائل حادة لتقييد دخول الواردات، وهو ما يمثل تراجعا عن المعايير الدولية الخاصة بالتجارة الحرة، وبالتالي رجوعا للماضي.

الدكتور "كيم هيونغ جو" :

يٌقدر عدد الغسالات الكورية التي تدخل السوق الأمريكية الآن ما بين 2.5 إلى ثلاثة ملايين وحدة كل عام. ومن بين هذا العدد ستخضع 1.2 مليون وحدة لرسوم جمركية تبلغ نسبتها 20% وهو ما سيعني ارتفاعا في أسعار الغسالات وبالتالي انكماشا في حجم المستورد منها وانخفاضا في نصيب كوريا في تلك السوق، أي انحسارا في المبيعات وبالتالي الأرباح. والأخطر من ذلك أن ما يزيد عن الحصة المقررة سيتحتم عليها دفع رسوم جمركية بقيمة 50% مما سيجعل الشركات الكورية أمام خيارين، إما بيع منتجاتها بأسعار منخفضة ودون ربح يذكر، أو السعي لتطوير منتجاتها بتقنية رفيعة تفرض وجودها في السوق بغض النظر عن السعر المرتفع. الخيار الثاني صعب ويحتاج لوقت طويل، مما يعني أن الشركات الكورية ستكون مضطرة للقبول بالخيار الأول لضمان وجودها في السوق الأمريكية.

الدكتور "كيم هيونغ جو" :

تعزيز وفرض تلك الإجراءات الحمائية جاءت نتيجة لضغوط الشركات الأمريكية التي تعمل في هذين المجالين. وطالما جرت الاستجابة لتلك الضغوط فمن شبه المؤكد أن العدوى سوف تنتقل لشركات أمريكية في مجالات أخرى مثل الحديد والصلب وأشباه الموصلات. وحتى في حالة تبني أمريكا لمثل تلك القرارات فليس من المفروض أن يتم تطبيق ذلك على الشركات الكورية بحكم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. في الماضي طرحت جهات أمريكية اقتراحا باستثناء الغسالات المصنوعة داخل كوريا من الحصة المحددة بـ1.2 مليون وحدة مع فرض عدد محدد على الغسالات الكورية المصنوعة في دول أخرى، مثل فيتنام وتايلاند، غير أن الرئيس الأمريكي رفض ذلك، وهو ما دعا الكثيرين إلى اعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسيول لم تعد ذات جدوى اقتصادية.

الدكتور "كيم هيونغ جو" :

منظمة التجارة العالمية لديها الكثير من التحفظات تجاه أي إجراءات حمائية أو قيود تجارية إذ أنها منظمة تدعو للتجارة الحرة والمفتوحة. كذلك ليس هناك أي أدلة أو قرائن تشير إلى أن الغسالات الكورية تشكل خطرا مباشرا على المنتجات الأمريكية المنافسة في السوق الأمريكية. لذلك فإن فرص كوريا في كسب أي شكوى وارد لحد كبير. غير أن ذلك قد يستغرق عامين أو ثلاثة، مما قد يعني اضمحلال الوجود الكوري في سوق الغسالات الأمريكية. وفي أسوأ السيناريوهات، قد تعلن الولايات المتحدة انسحابها من منظمة التجارة العالمية، مما سيجعل كوريا في وضع سيء للغاية.

الدكتور "كيم هيونغ جو" :

الدول المتأثرة بمثل هذه القيود والإجراءات ومن بينها كوريا قد تلجأ لاتخاذ تدابير انتقامية جمركية ضد المنتجات الأمريكية الصادرة إليها، لكن سيكون لهذا العديد من النواحي السلبية والآثار السيئة على المستهلكين في البلدين. إجراءات الحماية التجارية هي إجراءات يفترض أن تكون مؤقتة وطارئة، وإذا أعلنتها أمريكا بتلك الرؤية فربما تحاول التعويض عن الخسائر الكورية الكبيرة بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كورية أخرى. ولكن على الحكومة الكورية أن تمضي قدما في ممارسة الضغوط ضد الولايات المتحدة بشكل واعٍي ومدروس وبعيد عن الانفعال، وعن طريق الحوار متعدد الأطراف، وضمن قرارات المنظمات العالمية ذات الصلة، مثل مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، وبالتنسيق مع الدول الأخرى المتضررة مثل الصين واليابان.