محادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة

أنهت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا الجولة الثانية من محادثاتهما حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وقد وصفت الحكومة الكورية تلك المحادثات بأنها كانت شاملة وجادة، لكن الطريق ما زال طويلا حتى يتوصل الجانبان إلى نتائج. اليوم نستضيف البروفسور "تشونغ إين كيو" من كلية التجارة الدولية في جامعة "إين ها"، للتعليق على هذا الموضوع. البروفسور "تشونغ إين كيو" : البروفسور "تشونغ إين كيو" : البروفسور "تشونغ إين كيو" : البروفسور "تشونغ إين كيو" : البروفسور "تشونغ إين كيو" :
كانت تلك المفاوضات بمثابة معركة بين الطرفين حول ما يلزم تعديله في اتفاقية التجارة الحرة. لم يتم الإعلان عن تفاصيل ما جرى داخل قاعة التفاوض، ولكن كل ما صدر من تسريبات يؤكد أنها كانت مفاوضات ساخنة.
وقالت بعض المصادر إن كل طرف استعرض مواقفه بشكل تفصيلي، كما أبدى ملاحظاته على ما طرحه الطرف الآخر. وكان الاهتمام الأول للجانب الأمريكي هو ما يتعلق بالسيارت وقطع غيارها.
منذ العام الماضي ظلت الولايات المتحدة تركز على ضرورة تقليص الفائض التجاري المسجل لصالح كوريا. كانت المطالب الأمريكية الخاصة بالسيارات متعددة ومتنوعة، ومنها الرسوم الجمركية ومطلوبات السلامة والمعايير النموذجية والإصحاح البيئي والانبعاثات الحرارية وقوانين المنشأ وهي القوانين التي تسببت إثارتها في قلق الجانب الكوري الذي لديه العديد من المصانع رخيصة العمالة في الخارج. الولايات المتحدة ظلت تدفع في طريق رفع نسبة استعمال قطع الغيار الأمريكية بواسطة شركائها في اتفاقية "نافتا"، التي تجمعها مع كندا والمكسيك، من 62% إلى 85% وهو ما تريد تطبيقه كذلك على كوريا، لكنه سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل بالنسبة لصناعة أجزاء السيارات الكورية.
ركزت الولايات المتحدة خلال الجولة الأولى على ضرورة إزالة الحواجز الجمركية الخاصة بالسيارات وعلى قوانين المنشأ. ورغم أن الطرفين اتفقا على عدم إعلان تفاصيل ما يجري داخل قاعات التفاوض، خاصة فيما يتعلق بقطاع السيارات بالذات، إلا أن هناك تقارير تؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تركز على ما تسميه بـ"الخلل في الميزان التجاري بين البلدين". فلماذا تركز واشنطن على هذا الجانب؟
قطع غيار السيارات تمثل نحو 80% من حجم الفائض التجاري الكوري في الميزان التجاري بين البلدين. واشنطن تقول إنها تسعى لتحقيق العدالة والتوازن في هذه الناحية. والواقع أن الميزان ظل يميل في هذه الناحية بالذات لصالح كوريا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وهو تراه الولايات المتحدة الأمريكية غير عادل.
صدرت كوريا في العام الماضي بما قيمته 14.6 مليار دولار من السيارات إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 72% من حجم الفائض الكوري في الميزان التجاري بين البلدين. وفي المقابل، تحدث الجانب الكوري عن أن عدد السيارات الأمريكية في السوق الكورية قد ازداد بنسبة 140% منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وهو ما يعني أن المنفعة كانت متبادلة. وطالبت كوريا أيضا بتخفيف الإجراءات الأمريكية ضد الواردات من الغسالات ووحدات الطاقة الشمسية في السوق الأمريكية.
طالب الوفد الكوري بضرورة مراجعة تلك الإجراءات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، والتي يمكن أن تسبب أضرارا فادحة لكوريا، كما قد يكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الكوري. أعتقد أن كوريا ستنجح في تخفيف آثار تلك الإجراءات.
ويرى بعض المراقبين أن هذه المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن أشبه بحرب أعصاب، فالجولة الثانية انتهت كنظيرتها الأولى دون إحراز أي تقدم يذكر، ومن المتوقع عقد جولة ثالثة قريبا، ومن المؤكد أنها لن تكون أقل صعوبة من الجولتين السابقتين. فكيف يجب أن تستعد لها كوريا؟
المفاوضات ما زالت في المراحل الأولية بالنسبة للجانبين. أعتقد أن كل جانب سيسعى لاستخدام كل أوراقه حسب تطورات التفاوض وفي الأوقات المناسبة. فكل جانب يسعى للضغط التدريجي المدروس على الجانب الآخر. ومن المؤكد إن السوق الأمريكية في غاية الأهمية بالنسبة لكوريا، مما يقتضي المحافظة عليها من خلال استراتيجية واعية ومدروسة بواسطة خبراء متخصصين في هذا المجال، من أجل تضييق الخلافات وتقريب المواقف، خاصة في هذا الوقت الحساس بالنسبة لكوريا، حيث يقترب موعد إجراء الانتخابات المحلية في شهر يونيو القادم.
تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة قوة دافعة للصادرات الكورية نحو الأسواق العالمية المهمة، وفي مقدمتها السوق الأمريكية، ولذلك تعتبر المفاوضات الحالية بين سيول وواشنطن لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما بمثابة تحدٍ ينبغي مواجهته بهدوء، ورؤية واضحة، وتحرك استراتيجي مدروس.
البروفسور "تشونغ إين كيو" :
البروفسور "تشونغ إين كيو" :
البروفسور "تشونغ إين كيو" :
البروفسور "تشونغ إين كيو" :
البروفسور "تشونغ إين كيو" :