محادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة

البروفسور "تشونغ إين كيو" :

كانت تلك المفاوضات بمثابة معركة بين الطرفين حول ما يلزم تعديله في اتفاقية التجارة الحرة. لم يتم الإعلان عن تفاصيل ما جرى داخل قاعة التفاوض، ولكن كل ما صدر من تسريبات يؤكد أنها كانت مفاوضات ساخنة.



البروفسور "تشونغ إين كيو" :

منذ العام الماضي ظلت الولايات المتحدة تركز على ضرورة تقليص الفائض التجاري المسجل لصالح كوريا. كانت المطالب الأمريكية الخاصة بالسيارات متعددة ومتنوعة، ومنها الرسوم الجمركية ومطلوبات السلامة والمعايير النموذجية والإصحاح البيئي والانبعاثات الحرارية وقوانين المنشأ وهي القوانين التي تسببت إثارتها في قلق الجانب الكوري الذي لديه العديد من المصانع رخيصة العمالة في الخارج. الولايات المتحدة ظلت تدفع في طريق رفع نسبة استعمال قطع الغيار الأمريكية بواسطة شركائها في اتفاقية "نافتا"، التي تجمعها مع كندا والمكسيك، من 62% إلى 85% وهو ما تريد تطبيقه كذلك على كوريا، لكنه سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل بالنسبة لصناعة أجزاء السيارات الكورية.

البروفسور "تشونغ إين كيو" :

قطع غيار السيارات تمثل نحو 80% من حجم الفائض التجاري الكوري في الميزان التجاري بين البلدين. واشنطن تقول إنها تسعى لتحقيق العدالة والتوازن في هذه الناحية. والواقع أن الميزان ظل يميل في هذه الناحية بالذات لصالح كوريا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وهو تراه الولايات المتحدة الأمريكية غير عادل.



البروفسور "تشونغ إين كيو" :

طالب الوفد الكوري بضرورة مراجعة تلك الإجراءات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، والتي يمكن أن تسبب أضرارا فادحة لكوريا، كما قد يكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الكوري. أعتقد أن كوريا ستنجح في تخفيف آثار تلك الإجراءات.

البروفسور "تشونغ إين كيو" :

المفاوضات ما زالت في المراحل الأولية بالنسبة للجانبين. أعتقد أن كل جانب سيسعى لاستخدام كل أوراقه حسب تطورات التفاوض وفي الأوقات المناسبة. فكل جانب يسعى للضغط التدريجي المدروس على الجانب الآخر. ومن المؤكد إن السوق الأمريكية في غاية الأهمية بالنسبة لكوريا، مما يقتضي المحافظة عليها من خلال استراتيجية واعية ومدروسة بواسطة خبراء متخصصين في هذا المجال، من أجل تضييق الخلافات وتقريب المواقف، خاصة في هذا الوقت الحساس بالنسبة لكوريا، حيث يقترب موعد إجراء الانتخابات المحلية في شهر يونيو القادم.