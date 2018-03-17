تقلبات أسواق المال والأسهم في كوريا

ما شهدته أسواق الأسهم في الولايات المتحدة في الاسبوع الماضي أثر كثيرا على سوق المال الكورية. ففي السابع من فبراير هبط مؤشر الأسهم الكورية "كوسبي" إلى ما دون مستوى 2400 نقطة للمرة الأولي منذ 4 أشهر، بينما ارتفع سعر الوون الكوري امام الدولار وكذلك سعر السندات السيادية. وفي التاسع من فبراير هبط مؤشر كوسبي بشكل حاد إلى 2350 نقطة، بينما وصل سعر الصرف إلى 1100 وون للدولار الواحد، مما يدل على حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية في كوريا. اليوم نستضيف البروفسور "كيم جونغ شيك" أستاذ الاقتصاد في جامعة "يون سيه" للتعليق على هذا الموضوع.



البروفسور "كيم جونغ شيك" :

ارتفعت الأجور في الولايات المتحدة بشكل حاد بينما بلغ معدل البطالة هناك 4% فقط وهو معدل يقارب معدل العمالة الكاملة. مثل هذا الانخفاض الكبير في معدل البطالة يعني تحسنا في الأجور، وفي المحصلة النهائية زيادة في الضغوط التضخمية، مما يدفع البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي. ويتوقع الخبراء أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ثلاث مرات على الاقل خلال هذا العام. وما حدث في البورصة الكورية مؤخرا كان جزئيا بسبب المخاوف من احتمال قيام البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة أسرع من المتوقع.



وفي خضم هذه الاهتزازات السوقية تبرز المخاوف من رفع سعر الفائدة الأمريكي بسرعة أكبر مما كان متوقعا. ويقول بعض المراقبين إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات خلال هذا العام.



البروفسور "كيم جونغ شيك" :

بسبب الانتعاش السريع في الاقتصاد الأمريكي، يتوقع الكثير من الخبراء والمحللين رفع سعر الفائدة ثلاث مرات على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة. وقد ظلت السلطات المالية الأمريكية تنهج سياسات التخفيف الكمي على مدى ثمانية أعوام منذ الأزمة المالية في عام 2008 لإحداث انتعاش اقتصادي عبر تخفيض سعر الفائدة. ومع تحقق الانتعاش الاقتصادي الأمريكي، قررت السلطات الأمريكية تغيير التوجهات نحو محاربة التضخم من خلال تشديد تلك السياسات، وبواسطة رفع سعر الفائدة وامتصاص جزء من السيولة في السوق المالية.



وفي هذا السياق، يتوقع الكثيرون قيام لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة برفع سعر الفائدة في مطلع الشهر القادم. وتكمن المشكلة في الأثر الناتج عن ذلك على الاقتصاد الكوري.



البروفسور "كيم جونغ شيك" :

الاحتمال الأكبر هو رفع سعر الفائدة الأمريكي في شهر مارس. وفي حالة قيام السلطات الكورية بإجراء مماثل فلن يكون ذلك مصدر مشاكل لكوريا بسبب تشابه المستوى القاعدي في البلدين من النسبة والسعر، لكن ليس من المؤكد أن تنهج كوريا نفس النهج الأمريكي بسبب الاختلاف في مستويات العمالة والبطالة. وفي حالة قيام كوريا بالمحافظة على سعر الفائدة كما هو، ستتوسع الفجوة بين السعرين الكوري والأمريكي، مما قد يدفع رؤوس الأموال المستثمرة في كوريا للهروب إلى السوق الأمريكية.



ومن ثم، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري يوم الـ27 من فبراير. لكن البعض يتوقع ألا يتم خلال ذلك الاجتماع أي قرار، لأنه سيعقد قبل صدور القرار الأمريكي ، حيث إنه لا يوجد سبب قوي يدعو كوريا في الوقت الراهن لرفع سعر الفائدة. لكن المحللين يحذرون من أن الفجوة بين سعري الفائدة الكوري والأمريكي ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الكوري.



البروفسور "كيم جونغ شيك" :

ربما يرى البعض أن نسبة 0.25% غير كافية لجعل الاستثمارات تهرب من السوق الكورية إلى السوق الأمريكية على المدى القصير، لكن عند استمرار الفجوة بين السوقين الكورية والأمريكية على مدى أطول فقد يدفع ذلك الكثير من المستثمرين الأجانب إلى الهجرة من كوريا إلى الولايات المتحدة. وفي حالة تدهور الوضع لمستوى الأزمة فسوف تمتد التأثيرات السلبية لتشمل سوق الصرف، ومن ثم ستهرب رؤوس الأموال الأجنبية من السوق الكورية.



وهكذا، ومع احتمال تفاقم الأزمة، ستتوجه الحكومة الكورية إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما سيعمق من مشكلة الديون الاسرية التي يبلغ حجمها حاليا 1,3 تريليون دولار، مما سيؤثر سلبيا على الاقتصاد الكلي. وقد عبر البنك المركزي الكوري عن قلقه تجاه تلك المخاطر، ومن حالة عدم اليقين التي تصحبها.



البروفسور "كيم جونغ شيك" :

البنك المركزي الكوري في محنة حاليا. ففي حالة اتباعه النهج الأمريكي، فسوف يساعد ذلك في احتواء ظاهرة هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق الكورية الى السوق الأمريكية. وفي حالة امتناعه عن ذلك، فقد تهرب رؤوس الأموال الأجنبية. هذا الموضوع يحتاج إذن لمتابعة واعية ودراسة مستفيضة من أجل اتخاذ القرار الصحيح. متابعة التطورات بشكل جدي ومكثف هو ما سيساعد على التصرف الحكيم. لا بد من التروي والتدرج عند اتخاذ أي قرار لمراقبة الانعكاسات والتداعيات أولا بأول ورصد حركة الأسواق المالية وأسواق الأسهم والعقارات ومعدلات الاستهلاك المحلي ومظاهر الركود وغير ذلك.



القرارات التي سوف تتخذها السلطات الأمريكية قريبا سيكون لها انعكاسات قوية على كل الأسواق المالية حول العالم، بما في ذلك كوريا، وهو ما يحتاج لإجراءات مضادة حكيمة للتعامل مع تأثيرات تلك القرارات.