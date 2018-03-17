الفوائد الاقتصادية لأولمبياد بيونغ تشانغ

دورة بيونغ تشانغ تتواصل في كوريا حاليا بمشاركة حوالي ثلاثة آلاف رياضي من 92 دولة. وبينما تتجه الأنظار حول العالم نحو المنافسات الأولمبية المثيرة، يقوم المراقبون بتحليل المكاسب والمزايا الاقتصادية التي سوف تنتج عن هذه الدورة الأولمبية. اليوم نستضيف الباحث "لي إين تشول" من المعهد الكوري للاقتصاد الدولي ليحدثنا عن تلك المكاسب التي سيجنيها الاقتصاد الكوري.



"لي إين تشول" :

التوقعات الخاصة بالمكاسب التي يمكن الحصول عليها من أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي كبيرة. فحسب المعهد الكوري للدراسات الاقتصادية والصناعية، يمكن تقدير تلك المكاسب في حدود 18 مليار دولار. أما تقديرات معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية فهي أكثر تفاؤلا بكثير، حيث توقع المعهد أن يصل إجمالي تلك المكاسب إلى حوالي 58 مليار دولار، منها ما هو مباشر مثل العوائد الاستثمارية والسياحية المباشرة التي قد تتجاوز عشرين مليار دولار، ومنها ما هو تراكمي وغير مباشر سينتج خلال عدة سنوات من الآن. وهناك أيضا مزايا وآثار غير مرئية مثل ترقية سمعة وصورة الشركات الكورية في الخارج. فبعد انتهاء الدورة الأولمبية الصيفية في كوريا في عام 1988، اكتسبت الشركات والصادارت الكورية سمعة عالمية قوية، وهو ما يتوقع حدوثه أيضا نتيجة لدورة بيونغ تشانغ.



كوريا أصبحت الآن سادس دولة على مستوى العالم بعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا واليابان، تنجح في استضافة أكبر أربع بطولات دولية، وهي كأس العالم لكرة القدم، والدورتان الأولمبيتان الصيفية والشتوية، وبطولة ألعاب القوى العالمية، وهو ما سيساعد في جعل اسم كوريا من بين الدول الكبرى في مجال الرياضة، إضافة إلى تعزيز أوضاعها الاقتصادية.



"لي إين تشول" :

خلال استعداداتها لدورة بيونغ تشانغ، قامت كوريا بتشييد العديد من المشروعات التنموية والمرافق والمنشآت والبنيات التحتية الرئيسية، والتي أسهمت في تحريك الاقتصاد وسوق العمل، وتسريع معدلات النمو إلى مستوى 3% هذا العام حسب آخر تقرير صادر عن النبك المركزي الكوري، كما ارتفع أيضا الحد الأدنى للأجور. ومن المتوقع أن تؤدي الدورة إلى زيادة درجة الاستهلاك والإنفاق المحلي بنسبة 0.1% وأن تجذب ما لا يقل عن مليوني سائح أجنبي. معدلات الإنتاج ستزيد كذلك بنسب مختلفة في جميع المجالات، كما يتوقع أن تحدث زيادة في عدد فرص العمل إلى 230 ألف وظيفة جديدة.



المشاركة الكورية الشمالية في دورة بيونغ تشانغ كان لها تأثير إيجابي ملحوظ انعكس في تهدئة المخاوف والمهددات الأمنية. أيضا استفاد السكان في بيونغ تشانغ والمناطق المحيطة بها من النشاط السياحي هناك.



"لي إين تشول" :

بيونغ تشانغ مدينة جبلية صغيرة بتعداد لا يزيد عن 40 ألف نسمة. الأولمبياد الراهنة هي بمثابة مهرجان شتوي هائل بالنسبة لتلك المدينة الصغيرة، مما سيحقق لها طفرة اقتصادية ملحوظة وسيجعل منها هدفا ومقصدا سياحيا عالميا، وهو ما سيحقق لتلك المدينة الصغيرة ثروة إضافية وموارد اقتصادية ثابتة، ويساعد على تكريسها كمقصد سياحي شتوي مؤهل ومجهز. كل تلك هي أشياء واردة ومتوقعة ويضعها المسؤولون والمنظمون في اعتبارهم منذ بدء التجهيز لهذه المناسبة الكبرى. تضم المدينة الآن ساحات وميادين ومضامير وحلبات تزلج وألعاب جليدية وثلجية، وقاعات مخصصة للاجتماعات والعروض، وكل ما يلزم للسياحة الشتوية.



ورغم كل تلك المكاسب والمزايا التي ستنتج عن استضافة كوريا لدورة الألعاب الأولمبية الثالثة والعشرين، فإن البعض يحذر من بعض الآثار السلبية.



"لي إين تشول" :

دراسات المعاهد والمراكز المحلية المتخصصة ظهر فيها توقعات إيجابية للمنافع والمكاسب المتوقعة من دورة بيونغ تشانغ، بينما الدراسات الخارجية أبرزت الجوانب سلبية. فمثلا هناك دراسة أجرتها مجلة "فوربس Forbes" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، احتوت على جانب سلبي بخصوص المكاسب المتوقعة لهذا العام، مشيرة إلى قلة عدد التذاكر المباعة، وإلى أن المدينة التي تستضيف هذه الدورة هي مدينة صغيرة غير معروفة عالميا، كما أن كوريا تعتبر ذات بيئىة فقيرة بوجه عام فيما يتعلق بالرياضات الشتوية. وفيس الواقع، تم إنفاق حوالي 800 مليون دولار على تجهيز وتأهيل بيونغ تشانغ بكل المنشآت والمرافق اللازمة منذ أن وقع عليها الاختيار لتنظيم الدورة الأولمبية في عام 2003، وقد فعلت كوريا كل ما يمكن لضمان نجاح هذه الدورة.



ويشير الخبراء إلى أن الأعباء المالية التي أنفقتها الحكومة لتنظيم دورة بيونغ تشانغ أقل من الأربع دورات التي سبقتها مباشرة، حيث كان متوسط تكاليف كل واحدة من تلك الدورات حوالي 3.3 مليار دولار، مقابل حوالي 800 مليون دولار لبيونغ تشانغ. والآن تخطط الحكومة الكورية لتحويل تلك المدينة إلى نقطة جذب سياحية عالمية.



"لي إين تشول" :

في الواقع لم تحقق العديد من الدورات الأولمبية الشتوية السابقة الكثير من الأرباح. أولمبياد "سولت ليك Salt Lake " لعام 2002 هي الوحيدة التي حققت مكاسب ملحوظة. البعض لا يستبعد أن تحقق بيونغ تشانغ عجزا هذا العام مثلما حدث في دورة الألعاب الآسيوية في إنتشون في عام 2014، ودورة ريو دي جانيرو الأولمبية الصيفية في البرازيل في عام 2016. لكن العجز المالي قد لا يمثل مشكلة في حالة وجود رؤية وخطة استراتجية لكيفية الاستفادة من المنشآت والمرافق التي تم تشييدها في المستقبل. فمثلا بعد تنظيم دورة "ألبرت فيل Albertville" في الولايات المتحدة في عام 1992، تعرضت الـ14 قرية التي كانت تقام فيها المنافسات الأولمبية في المنطقة للإفلاس وخسائر مادية كبيرة. إذن لا بد أن تستفيد كوريا من تلك الدروس وإعداد خطط للاستفادة من منشآت بيونغ تشانغ الأولمبية مستقبلا.



هكذا، يبدو أن عملا كبيرا ينتظر الحكومة الكورية للاستفادة القصوى من هذا الحدث الرياضي العالمي في بيونغ تشانغ، وتعزيز آثاره الإيجابية على الصعيد الاقتصادي في المستقبل.

والآن إلى مصطلح الأسبوع... واليوم سنتعرف على مصطلح "آن تاكت ماركتينغun-tact marketing".... قامت أكبر شركة عالمية للتجارة الإلكترونية، "أمازون" بافتتاح متجر بدون صرافين في مدينة سياتل الأمريكية، وهو ما يعرف باسم "آن تاكت ماركتينغ" ويجذب الأنظار هنا في كوريا الجنوبية. وهذا المصطلح يتكون من البادئة الإنجليزية النافية "آن un" ثم مقطع "تاكت tact" وهو جزء من الكلمة الإنجليزية "كونتاكت" أي "اتصال"، وبالتالي فإن هذا المصطلح يعني طريقة البيع أو التسوق بأقل حد من الاتصالات البشرية. فالكثير من الناس حاليا يفضلون التسوق بدون أي مساعدة من عمال المحلات. وهذه الثقافة التسويقية صارت منتشرة الآن في الكثير من المتاجر والمقاهي والمطاعم ومراكز البيع، حيث تمنح فوائد لتلك المحلات من حيث تخفيض تكلفة العمالة، وأيضا فوائد للعملاء من حيث المزيد من الحرية الشخصية في التسوق دون مضايقات.