مشكلة انخفاض معدلات الإنجاب في كوريا وتأثيراتها الاقتصادية

معدلات الإنجاب في كوريا آخذة في التدني، حيث وصلت إلى رقم قياسي جديد وغير مسبوق مما ينذر بالكثير من المشكلات. فحسب آخر إحصائية رسمية صدرت يوم الـ28 من فبراير الماضي، بلغ عدد المواليد الجدد في كوريا خلال العام الماضي 357 ألفا و700 فقط، أي أقل بنسبة 11% مقارنة بعام 2016. وقد جاء ذلك التقرير بمثابة صدمة للمسؤولين إذ أنها المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد المواليد عن 400 ألف. اليوم نستضيف البروفسور "كيم جين سو" من كلية الرعاية الاجتماعية في جامعة "يون سيه" ليحدثنا عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى ذلك، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها لمعالجة المشكلة.



البروفسور "كيم جين سو":

تراجع عدد المواليد الجدد في العام الماضي عن النسبة التي تمثل المستوى السيكولوجي البالغ 400 ألف مولود، وهو أمر مؤسف ويشير إلى أن كل الجهود المبذولة من الحكومة لتصحيح هذه المشكلة لم تكن مجدية. المجتمع الكوري صار الآن من أكثر المجتمعات قلة في الإنجاب، وقد كان الأمر حتى قبل بضعة عقود على العكس من ذلك تماما. وقد احتاجت المجتمعات الأوربية إلى ما لا يقل عن مائة عام للتحول من مجتمعات ذات خصوبة بنسبة 4 إلى مجتمعات قليلة الخصوبة بنسبة لا تزيد عن 1.6 بينما استغرقت كوريا 15 عاما فقط لتشهد مثل ذلك التحول. هذا التدهور السريع في نسبة الخصوبة يعني أن كوريا لا تمتلك حتى الوقت الكافي للاستعداد لمثل ذلك التغيير. كانت نسبة الخصوبة الكورية إبّان حقبة الستينيات من القرن الماضي 6، ثم تدهورت بصورة متسارعة إلى ما يزيد قليلا عن 1 في عام 2017 وهو ما يشير إلى أن التدهور في معدلات الإنجاب يمضي بصورة مخيفة.



وبذلك تكون كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة في العالم التي انخفض فيها عدد المواليد بمعدل يزيد عن النصف خلال جيل واحد فقط. وهذا التدهور السريع في نسبة الإنجاب صار الآن يمثل مشكلة خطيرة. فالمجتمعات التي تبلغ فيها نسبة الخصوبة 1.3 تسمى مجتمعات ذات نسبة إنجاب متدنية، بينما بلغت نسبة الخصوبة في كوريا 1.05 في العام الماضي وهي النسبة الأقل بين كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فما هو السبب الرئيسي في ذلك؟



البروفسور "كيم جين سو":

هناك عدة عوامل تؤثر على نسبة الخصوبة. قبل الولادة عادة ما يأخذ الزوجان بعض الاعتبارات في الحسبان، منها الحمل والولادة وتربية وتنشئة وتعليم الطفل. إذا كان الزوجان من العاملين، فقد يتم الاتفاق على من سيتولى الإشراف على الطفل وحضانته وتنشئته وكيفية توفير المصروفات الضرورية لذلك. بعض الأزواج ولأسباب اقتصادية وعملية قد يكتفون بإنجاب طفل واحد فقط والبعض قد يصرف النظر كليا عن ذلك، وهناك من يصرف النظر عن الزواج نفسه. إذن هناك عدة أسباب وعوامل لقلة الإنجاب.



وتقول الدراسات الإحصائية إن من بين أهم الأسباب قلة عدد الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وهي الفترة الذهبية للإنجاب، وأيضا النقص الكبير في عدد الزيجات، حيث بلغ عدد حالات الزواج في كوريا خلال العام الماضي 260 ألف حالة فقط. ومن بين العوامل الأخرى المهمة، الأعباء المالية الكبيرة المترتبة على ولادة وتربية الأطفال، وانتشار البطالة وسط الشباب، واضطرار المزيد من النساء إلى العمل بسبب الحاجة المادية، والتمييز النوعي في سوق العمل.



البروفسور "كيم جين سو":

تدني معدلات الإنجاب مشكلة كبيرة وخطيرة. خبراء الاقتصاد والاجتماع قلقون من تداعيات تلك المشكلة، وعلى رأس ذلك الانخفاض المريع في القوة والقدرة الإنتاجية في البلاد مما سينعكس في شكل ضعف اقتصادي وضمور في معدلات النمو وتسارع شيخوخة المجتمع وما يرتبط بها من تزايد في النفقات اللازمة في المجالات الطبية والعلاجية وأعباء ومتطلبات معاش ما بعد الخدمة، وتزايد أعداد الأشخاص غير المنتجين اقتصاديا واعتمادهم على أعداد قليلة من النشطين اقتصاديا. وإزاء كل ذلك سوف تضطر الحكومة لفرض المزيد من الضرائب لمقابلة النفقات المتزايدة على المجتمع الشائخ.



ويقول الخبراء إن المطلوب هو الحفاظ على معدلات الإنجاب فوق مستوى 400 ألف سنويا. وبالتالي قررت الحكومة توفير الموارد المالية الكافية لوضع السياسات اللازمة لمعالجة المشكلة التي ما زالت متفاقمة.



البروفسور "كيم جين سو":

أنفقفت الدولة حتى الآن ما يقارب تسعين مليار دولار للتصدي لمشكلة تدني الإنجاب لكن دون جدوى للأسف حسب آخر الإحصائيات. يرى البعض أن الحكومة أنفقت جزءا كبيرا من تلك الأموال في قضايا وأمور ليست ذات صلة مباشرة بالمشكلة. فقد شجعت الحكومة ذات مرة الشباب على الزواج بهدف الإنجاب غير أن ذلك التشجيع لم يساعد في حل المشكلة، إذ أن المقتدرين ماليا من الراغبين فعلا في الزواج هم من استفادوا من تلك السياسة، مما جعل الأمر غير مفيد في المحصلة النهائية. كما اتضح أن السياسات الحكومية أخطأت عندما كانت تركز على تقديم حوافز لولادة الطفل الثاني والثالث حتى اتضح لها أن الحافز الأهم توفيره يبدأ من الطفل الأول حيث إنه لن يكون هناك طفل ثانٍ ما لم يكن هناك طفل أول. وعندما تضع الحكومة سياسات خاصة بالزواج والحمل والإنجاب وتربية الأطفال والعناية بهم يجب عليها أن تدرك ما تحتاج إليه المرأة.



قررت الحكومة في عام 2006 وضع أول خطة لمواجهة مشكلة انخفاض معدلات الإنجاب وشيخوخة المجتمع، وتلا ذلك خطة ثانية وثالثة كل خمسة أعوام. ومنذ عام 2013 ظلت الحكومة تقدم مساعدات لرعاية الطفولة، لكل الأطفال الأقل من خمس سنوات. لكن الخبراء يشددون على ضرورة أن تتخذ الحكومة سياسات شاملة وطويلة المدى.



البروفسور "كيم جين سو":

ليس من الممكن رفع معدلات الخصوبة بأي سياسات عشوائية مثل ما كان عليه الحال. دولة مثل ألمانيا كانت تقدم دعما للعناية بالمولود الجديد في شكل منحة تعادل 360 دولارا شهريا، بالإضافة لبرامج مساعدة متنوعة ومتعددة، منها إجازات أمومة وأبوة. ورغم كل ذلك، فإن نسبة الخصوبة في ألمانيا لم تتجاوز مستوى 1.4. من هنا يتضح أن الحل ليس سهلا، والمطلوب هو تغيير جوهري واستراتيجي في الخطط الحكومية لتقديم الحوافز والمساعدات بحيث لا يقتصر الأمر على شكل واحد وإنما يأخذ كل اعتبارات المجتمع بكل تعقيداته. لا بد من تفصيل المساعدات والحوافز على أسس فردية تأخذ في الاعتبار خصوصية كل حالة ما أمكن ذلك. الأمر يحتاج لتعاون وتنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والقطاع الخاص لرسم وتنفيذ خطط وبرامج عملية وفعالة ومدروسة ومجدية.



هكذا يبدو أنه يتوجب على الحكومة الكورية مواجهة هذه المشكلة الخطيرة بشكل عاجل، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جريئة ووضع خطط شاملة وطويلة الأمد، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية في المجتمع بهدف تشجيع الزواج والإنجاب.