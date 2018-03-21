خطة الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

الدكتور "بارك جونغ إيل" :

تم الإعلان عن هذه الخطة بعد شهر ونصف من توجيه الرئيس مون للجهات المعنية بدراسة القضية وتزويده بتقرير شامل حول سبل توفير فرص عمل جديدة للشباب، واقتراح الأموال اللازمة. تؤكد التدابير والإجراءات المتخذة أن الحكومة قد قررت تعبئة كل إمكانياتها المتاحة في هذا الصدد من أجل تفعيل الخطة لتوفير الميزانية اللازمة والدعم المطلوب والتخفيضات الضريبية وتحسين النظم واللوائح وما إلى ذلك. وقد تم التركيز على أربعة مجالات على وجه الخصوص، وهي: تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها توفير فرص عمل للشباب، وتشجيع قيام شركات مبتدئة جديدة، والبحث عن فرص عمل وتعاقدات في الخارج، وخلق أسواق جديدة للخدمات المتنوعة. وسوف تسعى الحكومة كذلك لإصلاح القطاع التعليمي بحيث يتمكن الشباب من الحصول على فرص عمل حتى قبل إكمال كل مراحلهم التعليمية. يمكن مثلا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوظيف شباب في مجالات محددة ثم إلحاقهم بالجامعات والمعاهد المختلفة لاكتساب الدراسة والتدريب والتأهيل اللازم لشغل تلك الوظائف. وستقوم الحكومة بتأسيس نظام إداري جديد للاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الشباب الذي التحق وتخصص في أعمال محددة في أثناء الخدمة العسكرية من خلال توظيفهم في مجالات ذات صلة بما تلقوه من تدريب. وسيتم كذلك إعفاء الشركات الشبابية المبتدئة من أي ضرائب أو رسوم متعلقة بإنشاء تلك الشركات. وسيتم بدءا من هذا العام تقديم مساعدات مالية بقيمة 900 ألف وون لمدة ثلاثة أشهر للشباب الباحث عن فرص عمل، ثم يتم بدءا من العام القادم رفع تلك المساعدات إلى ثلاثة ملايين وون لمدة ستة أشهر.



الدكتور "بارك جونغ إيل" :

بدأت نسب البطالة وسط الشباب في كوريا في التزايد بشكل متسارع منذ اندلاع الأزمة الآسيوية المالية حتى وصلت في عام 2017 إلى 9.9%. هذه النسبة هي الأسوأ منذ بداية الألفية الجديدة. وقد تخطى عدد العاطلين عن العمل من الشباب الكوري حاجز المليون في العام الماضي. وما زال شاب واحد من بين كل عشرة شباب في كوريا عاطلا عن العمل، ومنهم من لا يزال يسعى للحصول على وظيفة دائمة أو جزئية مناسبة، ومنهم من فقد الأمل كليا. ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة القادمة بسبب المتغيرات السكانية الهيكلية. فحسب الإحصائيات الرسمية، سيبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية بين 25 سنة و29 سنة، وهو القطاع الأكثر سعيا للحصول على وظائف، 3 ملايين و260 ألفا في عام 2021.

الدكتور "بارك جونغ إيل" :

بلغ عدد المرات التي أعلنت فيها حكومات سابقة عن سياسات أو خطط لمحاربة البطالة وسط الشباب خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من عشرين مرة، ولم تنجح أي منها في محاربة هذه المشكلة المتفاقمة. هناك عدة أسباب لذلك. السبب الأول هو تركيز الحكومة على خلق وظائف لا يرغب فيها الشباب. السبب الثاني هو عدم وجود سياسات مدروسة وفعالة لتحفيز الشباب غير النشيط والمنتج اقتصاديا لدخول أسواق العمل بأنفسهم. ثالثا: كان هناك شبه فصل كامل بين سياسات التوظيف والسياسات الصناعية مما حال دون وجود تناغم وتأثير متبادل على النحو المطلوب. ولذلك، من أجل خلق فرص عمل جديدة بشكل جاذب للشباب يجب على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي وتفادي الأخطاء السابقة.

الدكتور "بارك جونغ إيل" :

نجاح هذه الخطط الحكومية يعتمد على القدرة على توفير الميزانيات المطلوبة لتمويلها. ففي حالة ظهور خلافات بين الحكومة والمعارضة حول كيفية توفير الميزانية الإضافية المطلوبة، لن يتم تنفيذ تلك المشروعات خاصة تلك المرتبطة بما ستوفره الشركات الصغيرة والمتوسطة من وظائف للشباب حسب المتطلبات المالية المحددة وفق الخطة الحكومية.

الدكتور "بارك جونغ إيل" :

حل هذه القضية يتطلب استثمارات مستمرة وطويلة المدى. لم يتمكن أي بلد في العام مهما بلغت درجة تطوره من معالجة مشكلة بطالة الشباب بشكل مرتجل وفي وقت قصير. الدول الصناعية المتطورة مثل ألمانيا وبريطانيا لم تتمكن من تحقيق نجاحات ملحوظة لتلك المشكلة خلال فترات قصيرة، بل احتاج الأمر لفترات طويلة من التدريب والتجهيز وتطبيق سياسات مدروسة بواسطة خبراء متخصصين.