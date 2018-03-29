القرار الامريكي بالإعفاء الجمركي المؤقت لصادرات الصلب الكورية

تمكنت صادرات الحديد والصلب الكورية إلى السوق الأمريكية من تفادي آثار ما يعرف باسم "القنبلة الجمركية"، وإن كان ذلك بشكل مؤقت. ففي الثاني والعشرين من مارس الجاري قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيستثني ست دول، من بينها كوريا الجنوبية، من تطبيق الرسوم الجمركية الثقيلة على صادراتها إلى السوق الأمريكية من الحديد الصلب، وذلك حتى نهاية الشهر القادم. يتحدث إلينا الدكتور "كيم هيونغ جو" من معهد هيونديه للبحوث حول هذا الأمر.



الدكتور "كيم هيونغ جو" :

في حالة كوريا، فالسبب الأهم هو اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة وكوريا. وبحسب قانون التوسع التجاري الأمريكي فإنَّ توقيع أي اتفاق تجارة حرة هو أمر يرتبط بالمصالح الاقتصادية والأمنية للبلدين. وقد قررت الحكومة الأمريكية الإعفاء المؤقت لبعض الدول التي ترتبط معها بمثل تلك الاتفاقات، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، واتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الكورية، باعتبار أنها لا تشكّل أي خطر أمني على الولايات المتحدة. والعامل الآخر المهم في الحالة الكورية هو التهديد الكوري الشمالي. في الماضي كان الدور الكوري الجنوبي شبه غائب في المسائل الخاصة بكوريا الشمالية. ولكن وفقًا للتطورات الأخيرة فقد جرت اتصالات نشطة بين الكوريتين، بل امتد الأمر لوساطة ناجحة لعقد قمة بين الطرفين الشمالي والأمريكي. وهكذا صار الدور الكوري الجنوبي مؤثرًا وفاعلًا، ولعل هذا من أسباب الاستثناء المؤقت.



ومن الأسباب التي ذكرتها الولايات المتحدة للإعفاء الكوري المؤقت، هو تداخل الهموم والاهتمامات المشتركة للبلدين، وارتباطها بالتهديدات الكورية الشمالية النووية، وتحالفهما القوي. ولكن لعل السبب الأكثر تأثيرًا هو المساعي الأمريكية لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.



الدكتور "كيم هيونغ جو" :

تستعمل الولايات المتحدة مسألة وارداتها من الحديد الصلب كورقة مهمة في مفاوضاتها الخاصة، بتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا. لهذا أصدرت إعفاءً محدودًا ولوقت قصير، بدلًا عن الإعفاء الدائم، الذي تطالب به كوريا الجنوبية. وهكذا يمكن لواشنطن أن توظف الإعفاء كورقة ضغطٍ لانتزاع ما تريده من تنازلات من الأطراف الأخرى. ولهذا يجب على كوريا تسريع جهودها لتوسيع أسواقها الخارجية، وعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق الأمريكية وحدهاK وبحث كل البدائل الممكنة.



تصل صادرات كوريا من الحديد والصلب للسوق الأمريكية إلى 3.4 مليون طن، أي ما يشكّل 10% من إجمالي واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الحديد والصلب. وستجري مفاوضات بين البلدين حول اتفاق دائم في شهر أبريل القادم. وفي حالة عدم وصول الطرفين لتوافق فقد تقوم واشنطن بفرض الرسوم الدائمة والثقيلة أو تطبيق نظام الكوتا. وقد أوضحت واشنطن بشكل مباشر رغبتها في ربط تلك المفاوضات بالتعديلات المطلوبة على اتفاقية التجارة الحرة. لهذا فإنَّ تعديل الاتفاقية سيكون العامل الرئيسي في حصول كوريا على الاستثناء الجمركي الدائم. ومن المتوقع أن تركّز واشنطن على موضوع السيارات في مفاوضات الاتفاقية الحرة.



الدكتور "كيم هيونغ جو" :

للجانب الأمريكي 3 مطالب رئيسية فيما يتعلق بالسيارات. أولًا: تطالب واشنطن بإلغاء نظام الحواجز الجمركية المفروض على السيارات الأمريكية، مما يفتح الطريق أمام دخول المزيد من السيارات الأمريكية للسوق الكورية. ثانيًا: تطالب واشنطن بالتطبيق السريع لبعض بنود اتفاقية التجارة الحرة، التي لا تتحمس سيول لتنفيذها كما ترى واشنطن. ثالثا: لم تقم واشنطن بعدُ برفع الرسوم الجمركية على وارداتها من الشاحنات الكورية، والتي وعدت واشنطن بإزالتها تدريجيًّا، فيريد الجانب الأمريكي التراجع عن هذا الوعد أو مدَّ فترة الإمهال. في تقديري ربما تكون كوريا مضطرة للموافقة على هذه المطالب، في إطار حسابات الربح والخسارة الكلية.



تطالب واشنطن سيول بتنازلات متنوعة. في الثالث والعشرين من مارس قال الرئيس الأمريكي إن صفقة التجارة الحرة بين البلدين على وشك الانتهاء. وصار ذلك الضغط المتواصل يسبب مزيدًا من القلق للحكومة الكورية الجنوبية حول مستقبل المفاوضات. كما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا لفرض جمارك إضافية، بقيمة 60 مليار دولار، على واردات بلاده من الصين؛ مما أحدث ردود فعل صينية غاضبة وتحذيرات بإجراءات مماثلة من الجانب الصيني، مما قد يفتح الباب أمام حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين.



الدكتور "كيم هيونغ جو" :

حتى إذا لم يصل الأمر إلى حالة حرب تجارية بالمستوى المعروف، فإن ذلك سيؤدي إلى نقص في الإنتاج والتبادل التجاري الثنائي بشكل عام. إن كوريا الجنوبية تبيع كميات كبيرة من السلع والأجزاء الوسيطة لكل من الصين والولايات المتحدة. وأي نقص في حجم الصادرات أو الإنتاج سينعكس سلبًا على كوريا. وهذا هو مصدر القلق لكوريا الآن. تطالب الولايات المتحدة اليابان والاتحاد الأوربي بالتضامن معها في حربها التجارية ضد الصين. وهذا الموقف يذكّر الكثيرين باتفاق عام 1985، لتخفيض سعر الدولار مقابل الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في السوق العالمية للعملات الأجنبية. يتوقع البعض تبلّور اتفاقية مماثلة للتصدي للصين. ومن المحتمل أن تطلب واشنطن من سيول الانضمام لمثل ذلك الاتفاق، مما قد يخلق انتكاسة كبيرة في العلاقات الكورية الصينية.



الصين والولايات المتحدة تمثلان نسبة 25 و21% على الترتيب، من حجم الصادرات الكورية. وأي صعوبات تواجه كوريا في صادراتها لأي من البلدين ستمثل ضربة مؤلمة للاقتصاد الكوري. ومن المحتمل أن تضغط الحكومة الأمريكية على كوريا لدعم جهودها للضغط على الصين، كما فعلت مع الاتحاد الأوربي، مما يتطلب الاستعداد لذلك من خلال استراتيجية كاملة، للتعامل مع النزاعات الأمريكية الصينية التجارية.



الدكتور "كيم هيونغ جو" :

أهم عامل في الاستراتيجيات التجارية هو حجم السوق. والولايات المتحدة والصين هما بالتأكيد أسواق ضخمة وهائلة ومؤثرة بمختلف المعايير التجارية. وأي انحياز كوري لأي من الطرفين سيعود على كوريا بالضرر في علاقتها مع الطرف الآخر. وفي حالة النزاعات الضخمة بين القوى التجارية الهائلة، مثل واشنطن وبكين، فمن مصلحة كوريا أن تسعى لمعالجة ذلك على الصعيد الدولي، من خلال المفاوضات العالمية متعددة الأطراف، والتنسيق مع الدول ذات المواقف المشابهة، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان.



نجحت سيول في الحصول على استثناء مؤقت، من الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب للسوق الأمريكية المهمة. وعلى الحكومة الكورية أن تقوم بجهود حثيثة، لتطوير استراتيجية شاملة وواعية، للتنسيق مع الدول الأخرى، آخذة في الاعتبار كل ما يتعلق بالأمر، من الناحية التجارية والاقتصادية والأمنية.

