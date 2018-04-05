تحديات صناعة السيارات في كوريا

تواجه صناعة السيارات في كوريا العديد من التحديات الداخلية والخارجية. ومن بين الدول العشرة الأكثر تطوُّرًا في صناعة السيارات في العالم، كانت كوريا خلال العامين الأخيرين هي الوحيدة التي يتراجع إنتاجها من السيارات. إضافةً إلى التقارير الأخيرة، التي تشير إلى إمكان انسحاب شركة جنرال موتورز العالمية من السوق الكورية، مما يلقي بظلال سلبية على مستقبل صناعة السيارات في كوريا.



البروفسور "كيم بيل سو" :

يشير المؤشر الخاص بصناعة السيارات يشير إلى وضع خطير محتمل. فإن هامش الأرباح التشغيلية في العام الماضي لكل من شركتيّ هيونديه وكيا كان في حدود 4% و1% على التوالي، مما يعني أنه اقترب من تحقيق العجز. وقد حققت الشركات العالمية الكبرى ما بين 7 إلى 9%، مع وصول بعضها إلى نسبة 10%. أما الشركات الكورية فلم تحقق أرباحًا يُعتد بها، حتى بعد بيع منتجاتها، مما يمثل مشكلة كبيرة. ومن المحتمل أن تتراجع كوريا بين الدول المصدرة للسيارات في العالم، إلى المرتبة السابعة من حيث حجم الإنتاج. ونصيب كوريا في السوق الأمريكية للسيارات أيضًا في حالة تناقص، كما لم تتمكن كوريا مؤخرا من استكشاف أسواق عالمية جديدة. يعني هذا أن الأمر متدهور من حيث الكم والكيف، وفرص تحسين المؤشر ليست مبشرة بأي حال.



وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة فقد انخفض حجم الإنتاج العام للسيارات في عام 2017 بنسبة 2.7% على أساس سنوي. والسبب هو ركود السوق وبعض الإضرابات التي شهدتها البلاد. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 3.5%. وشهد العام الماضي أيضًا انخفاضا في الأرباح التشغيلية لشركة هيونديه بلغ 5 ترليون وون كوري، وهي المرة الأولى منذ عام 2010. كانت هيونديه في المركز الخامس عالميًّا، قبل تراجعها إلى المركز السادس هذا العام. لماذا تتراجع صناعة السيارات الكورية، من حيث حجم الإنتاج وعائد المبيعات، بعد أن استمرَّت في التطور في كل عام؟



البروفسور "كيم بيل سو" :

هناك العديد من الأسباب والعوامل المتضافرة. أولا : المشاكل والإضرابات العمالية، حيث يتمسك كل جانب بمواقفه ويرفض تقديم تنازلات مؤثرة. إن إصرار العمال على الحصول على امتيازات مادية مع التلويح بالإضراب يعني أنهم يحصلون على أجور كبيرة في حين إن ما يقدمون من إنتاج لا يصل إلى نصف الإنتاج في بقية الدول المتطورة. وهكذا ستظل صناعة السيارات في كوريا أسيرة مشكلة تدني الإنتاج وارتفاع التكلفة، وهي مشكلة تستحق المعالجة السليمة. على الحكومة أن تلعب دورا إيجابيا مؤثرا في هذا الشأن كوسيط مسئول يتأثر بالمشكلة ويؤثر على الحل. ولكن هناك انقسامات حكومية في هذا الشأن حيث يسعى كل طرف تحميل المشكلة للطرف الآخر. هناك مشاكل أخرى متعلقة بالبحوث والتطوير التقني وهي مجالات تحتاج لمزيد من الاستثمار، حيث أن كوريا ما تزال متخلفة نوعا ما في هذا المجال عن بقية الدول المتطورة اقتصاديا. كل هذه مشكلاتٌ بحاجة إلى معالجة.



بلغت نسبة تكاليف العمالة في الشركات الخمسة الكبرى الكورية هي 12.2% في 2016، وهي تزيد كثيرًا عن النسبة في شركة تايوتا اليابانية وهي 7.8%، أو شركة فولكس الألمانية وهي 9.5%. وهذا يؤثر سلبًا على صناعة السيارات الكورية، ويضعف من قدرتها التنافسية. لقد حققت كوريا طفرة مهمة وسمعة طيبة في أعقاب الأزمة الآسيوية عام 1997، لكنَّها لم تستفد من ذلك في تنويع وتطوير موديلات أخرى، كالسيارات الرياضية والشاحنات الخفيفة، التي زاد الطلب عليها في الألفية الجديدة. ومما زاد الأمر سوءًا، قرار شركة جنرال موتورز بإغلاق مصنع "جنسان".



البروفسور "كيم بيل سو" :

على الحكومة ألا تستعجل ضخ أموال دافعي الضرائب لمعالجة المشكلة المالية لشركة جنرال موتورز كوريا. وعلى العمال والإدارة الجلوس للتفاوض حول الكيفية المثلى لمعالجة المشكلة، من خلال تنازلات حقيقية فعالة ومؤثرة، حتى يصبح الأمر مواتيًا لأي تدخل حكومي لاحق. والوضع في الشركة لا يسير في ذلك الاتجاه للأسف، والطرفان في انتظار الإنقاذ الحكومي. هناك تقارير تتحدث عن ضغوط تمارسها الشركة الأمريكية الأم على الحكومة الكورية، وهناك شكوك في إن الشركة قد تستغل أي مساعدات حكومية لمعالجة أوضاعها على المدى القصير، ثم الانسحاب من كوريا لاحقا. على الطرفين في الحكومة والشركة وضع خطة عملية مشتركة لمعالجة المشكلة.



لقد قالت الشركة الأمريكية الأم، إنَّ فرعها في كوريا قد يعلن إفلاسه، إذا فشل في إيجاد المعالجة الهيكلية اللازمة للشركة بحلول العشرين من أبريل الجاري. وحسب الدراسات التي قام بها معهد هيونديه للبحوث، فإن انسحاب الشركة سيؤدي إلى تقليص صافي الناتج المحلي الإجمالي لكوريا بواقع 7.6 مليار دولار، وسيكلِّف البلاد 94 ألف وظيفة. ومن ناحية أخرى، فقد كانت جميع شركات صناعة السيارات الكورية في حالة قلق، خلال المفاوضات بين سيول وواشنطن، لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.



البروفسور "كيم بيل سو" :

قدمت كوريا تنازلات واضحة بخصوص قطاع السيارات خلال محادثاتها الأخيرة مع الولايات المتحدة. لكنها نجحت كذلك في تفادي المطلب الأمريكي الخاص بشراء ما يزيد عن 50% من أجزاء سياراتها من الجانب الأمريكي. سيتم كذلك تمديد الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات الكورية الخفيفة لعشرين عاما. يعتقد الكثيرون أن كوريا نجحت في حماية مصالحها الاقتصادية في المفاوضات الأخيرة. لكن ليس من المؤكد كيفية تطور الأمور في المستقبل، لا سيما مع وجود شخصية متقلبة الأطوار مثل ترامب. لهذا من الضروري التخطيط والمتابعة لكل ما يمكن أن يصدر في هذا الصدد.



يبدو أن كوريا قد نجحت حتى الآن في تجاوز السيناريو الأسوأ الذي كان محتملا، بعد يوم واحد من ذلك قال ترامب إنه قد يعطل الاتفاقية التجارية مع كوريا الجنوبية، ليستعمل ذلك ورقة ضغط في أي مفاوضات خاصة بكوريا الشمالية. فلا يمكن أن تعتبر كوريا الجنوبية ما حدث انفراجًا واضحًا. وللتغلب على تلك المخاوف لا بد لصناعة السيارات الكورية من خطة استراتيجية لمستقبلها التكنولوجي.



البروفسور "كيم بيل سو" :

من المؤكد أن التنافس سيحتدم بين شركات صناعة السيارات في العالم خلال العقدين أو العقود الثلاثة القادمة. وسيكون جوهر الصراع هو السيارات الكهربية والذاتية القيادة. والمشكلة هنا أن كوريا متخلفة في هذا المجال بعدة أعوام، عن بقية الدول، من ناحية التطور التقني. ما زالت كوريا غير متمكنة من تأمين أجزاء رئيسية وجوهرية، شديدة التطور ومطلوبة للغاية، لدخول دائرة هذا الصراع. لن تكون السيارات مجرد وسائل نقل ومواصلات كما في السابق، وإنما ستصبح وسيلة تواصل مع كائنات وأجهزة أخرى كثيرة ومتنوعة، كالأجهزة المنزلية والإلكترونية والمتنقلة والمتحركة. على شركات السيارات الكورية أن تبذل جهود حثيثة، لمواكبة ذلك التطور المذهل القادم. إن العامان أو الأعوام الثلاثة القادمة ستكون أعوامًا حرجة في تحديد مسيرة السباق.



على كل الجهات في كوريا التجاوب السريع مع ذلك. لقد حان الوقت لإحداث الطفرة المطلوبة وتحقيق التطور اللازم. لم تكن كوريا دولة تنتج حتى أبسط الأجزاء اللازمة لصناعة السيارات في الماضي، لكنها نهضت وتطورت، بشكل سريع، لتصير واحدة من الدول الرائدة لصناعة السيارات في العالم. والمطلوب الآن أن تواصل كوريا الانطلاق بمزيد من السرعة، وأن تحول الأزمات الطارئة التي تقابلها إلى فرص جديدة.