ارتفاع سعر الوون أمام الدولار

البروفسور "كيم يونغ إيك" :

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري يوم الثالث من أبريل 1054، وهو السعر الأعلى للون منذ أكتوبر 2014. هذا يعني أن العملة الكورية سجلت ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت ثلاثة معايير لتحديد الدول التي تصفها بالتلاعب في عملاتها، وهي تجاوز الفائض في الميزان التجاري لأي دولة تجمعها مشاركة اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية 3% من حجم الناتج المحلي لتلك الدولة، أو ما يزيد عن عشرين مليار دولار، أو قيام أي دولة بتدخل رسمي في أسواق عملتها بنسبة تزيد عن 2% من ناتج الإجمالي المحلي فيها. في حالة كوريا الجنوبية، من المتوقع، أو من غير المستبعد، قيام الولايات المتحدة بتحديد كوريا كدولة تتلاعب في السعر الرسمي لعملتها الوطنية. الواقع إن أسواق الأسهم والعملات الأجنبية في كوريا هي أسواق ظلت عرضة لسوء التقدير بسبب المخاطر الكورية الشمالية. لكن مع الانفراج الذي بدأت تشهده العلاقات بين الكوريتين مؤخرا والقمم ذات الصلة المحدد لها شهر أبريل وشهر مايو، فإن تأثير تلك المخاطر الجيوسياسية قد يخف، مما قد يدفع الوون الكوري للمزيد من الارتفاع أمام الدولار الأمريكي.

البروفسور "كيم يونغ إيك" :

في يوم 28 مارس قال الممثل التجاري الأمريكي في صفحته الإلكترونية إن مذكرة تفاهم بين سيول واشنطن هي قيد اللمسات النهائية بخصوص التوافق على أحكام فعالة تمنع التخفيض التنافسي والتلاعب المفتعل بأسعار تبادل العملات في البلدين، وذلك في إطار مساعي الدولتين لترقية وتحسين المناخ الاستثماري بينهما، وهو ما أسهم في تسريع ارتفاع سعر الوون الكوري مقابل الدولار. لكن وزارة المالية والاستراتيجية الكورية نفت وجود أي صفقة جانبية في هذا الصدد، وقالت إن كوريا تعتبر السياسات الخاصة بأسعار العملة مسألة من صميم سيادتها التي تحرص على حمايتها وأن الحكومة لا تمارس أي تصرف أحادي أو أي شكل من أشكال التدخل بالنسبة لسعر العملة الوطنية. وهذا التصريح أسهم في استقرار السوق مرة أخرى.

البروفسور "كيم يونغ إيك" :

اتفاقية "بلازا Plaza " تم توقيعها في سبتمبر 1985. وقتها كانت أمريكا تعاني من عجز مستمر ومتزايد في موازينها التجارية. وقامت الولايات المتحدة وأربع دول أخرى هي ألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا بالتوقيع على اتفاقية "بلازا" لمعالجة المشكلة الناجمة عن ارتفاع سعريْ الين الياباني والمارك الألماني. وجاءت تلك الاتفاقية في إطار محاولات واشنطن لمعالجة مشكلة العجز في ميزانها التجاري. بموجب ذلك الاتفاق تعرّض سعر الين الياباني لارتفاع كبير مقارنة مع المارك الألماني، مما تسبب في مشكلة كبيرة للمصدرين اليابانيين. الكثيرون متخوفون الآن من "بلازا" جديدة محتملة. ربما تستهدف واشنطن بذلك العملة الصينية بشكل رئيسي وليس العملة الكورية، إذ أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين بلغ 375 مليار دولار في العام الماضي.

البروفسور "كيم يونغ إيك" :

الكثيرون يتحدثون عن مصطلح "مصيدة ثوسيديدسThucydides " الذي شاع مؤخرا والذي يشير إلى قيام قوة عملاقة جديدة بتهديد قوة عملاقة أخرى راسخة بشنّ حرب عليها. القوة العملاقة الناشئة الجديدة هي الصين والقوى الراسخة القديمة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب الحرب التجارية التي قد تنشأ بين العملاقين، قد تضطر الصين لبيع سندات حكومية أمريكية مما سيتسبب في إضعاف قيمة الدولار وارتفاع سعر اليوان الصيني. ارتفاع سعر اليوان الصيني سيؤدي إلى ارتفاع سعر الوون الكوري لأن كوريا تعتمد في جانب كبير من صادراتها الخارجية على السوق الصينية، وهو ما سيؤدي كذلك إلى ارتفاع سعر الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي على المدى الطويل. إذن لا بد أن يتحسب الاقتصاد الكوري للآثار التي سوف تنجم عن ضعف سعر الدولار بشكل متصاعد.

البروفسور "كيم يونغ إيك" :

صار من الصعب جدا التدخل الحكومي بشكل مباشر مكشوف في سوق النقد الأجنبي في كوريا خاصة بعد أن أعلنت الحكومة التزامها بذلك. من أهم المعالجات الممكنة والفعالة هو السعي الجاد لتنويع أسواق الصادرات الكورية والبحث الجاد عن أسواق جديدة بديلة. بعض الصادرات الكورية مثل أشباه الموصلات ما زالت تحتفظ بقدرة تنافسية كبيرة في الخارج بغض النظر عن تقلب أسعار العملات. مع مرور الوقت يجب أن تركّز كوريا على تخفيف مستوى اعتمادها على السوق الأمريكية في صادراتها من خلال البحث عن أسواق آسيوية بديلة مثل دول جنوب شرق آسيا التي استقبلت 17% من حجم صادرات كوريا في العام الماضي. مشكلة كوريا تكمن في أن أسواق صادراتها الآن محدودة وأن اقتصادها يعتمد بنسبة تزيد عن 50% على الصادرات. لهذا من الضروري تحفيز وتنشيط السوق المحلية الداخلية. ليس من السهل بالطبع معالجة المشكلة بصورة سريعة خاصة مع وجود أزمة داخلية متفاقمة مثل مشكلة الديون الأسرية، وهو يجب أن يجد اهتماما أكبر من الحكومة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة.