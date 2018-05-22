النزاع التجاري بين كوريا واليابان حول حظر المنتجات البحرية

الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

يرجع تاريخ هذا النزاع لعام 2011 عند تعرضت اليابان لزلزال مدمر تأثرت به محطة فوكوشيما النووية. وخوفا من التأثيرات الإشعاعية النووية المحتمل أن تكون قد أثرت على المنتجات البحرية اليابانية، قررت كوريا حظر ثمانية من وارداتها من تلك المنتجات حرصا على سلامة مواطنيها. وفي 2013 تم توسيع دائرة الحظر ليشمل 13 سلعة يابانية بحرية. وفي المقابل احتجت اليابان على الحظر ورفعت الأمر لمنظمة التجارة العالمية. وفي أول جلسة استماع لها حكمت المنظمة لصالح اليابان مشيرة إلى أن الحظر الكوري جاء مفتقرا للشفافية وهو ما دفع كوريا الجنوبية للاستئناف ضد الحكم.

الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

الأمر يتعلق بالغذاء وسلامته. الشعب الكوري شديد الحساسية والقلق تجاه المنتجات البحرية التي تأتي من اليابان في أعقاب ما جاء في عدة تقارير عن احتمال تعرض تلك المنتجات لإشعاعات نووية بسبب الزلزال. كان لا بد من أن تأخذ الحكومة الكورية ذلك في الاعتبار بشكل كافٍ. المنتجات البحرية اليابانية المحظورة تتضمن أنواعا من الأسماك التي تجد رواجا وإقبالا شعبيا كبيرا في كوريا، مما يعني أن أي تلوث في تلك الأصناف قد يتسبب في أضرار كبيرة لمستهلكيها. كذلك فإن طرح المنتجات اليابانية في كوريا قد يحدث ربكة في الأسواق تتأثر بموجبها كذلك حتى المنتجات الكورية المماثلة والسليمة بسبب الإحجام الكامل المتوقع عن استهلاك تلك الأسماك سواء كانت يابانية أو كورية الأصل.

الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

الاستئناف قد يمضي بصورة أسرع مما حدث في جلسة الاستماع الرئيسية. ربما يتم البت في القضية خلال مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر على الأكثر. في حالة صدور الحكم الخاص بالاستئناف في غير مصلحة كوريا، فإن كوريا ستقرر فيما يتعلق بقبول الحكم أو رفضه. وفي حالة القبول عليها اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع الحظر بشكل فوري. وفي حالة الرفض يمكن لها أن تعمد إلى إرجاء استيراد خلال فترة التداول التي قد تمتد لـ15 شهرا. ومن المحتمل صدور نتيجة الحكم خلال شهر يوليو القادم. بالنسبة لكوريا لا يبدو الأمر مشجعا نظرا لما صدر بخصوص استئنافات سابقة وفي حالات أخرى مشابهة.

الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

في حالة خسارة كوريا لهذه القضية ستكون خيارتها محدودة بين القبول ورفع الحظر، أو التجاهل واستمرار الحظر. وحسب القانون الدولي، فإن حكم منظمة التجارة العالمية لا يعتبر حكما ملزما واجب التنفيذ، لكن يصبح من حق الدولة التي كسبت القضية القيام بأي مواقف انتقامية ضد الدولة التي رفضت تنفيذ الحكم. هكذا سيصبح من حق اليابان فرض أي رسوم أو قيود أو إجراءات تمييزية تجاه أي واردات كورية لليابان.

الاقتصادي "جونغ تشول جين" :

ليس من المعروف حاليا إذا كانت السوق الكورية سوف تستقبل قريبا أي منتجات بحرية يابانية. لكن في حالة دخول تلك المنتجات فعلى كوريا أن تفحصها بشكل جاد وشامل ومؤكد حتى تضمن سلامة مواطنيها وتعزز ثقتهم بحكومتهم. لا بد من إيجاد وسائل تواصل بين الحكومة والمواطنين في هذا الشأن من أجل تعزيز الثقة وتبديد المخاوف وتوفير الضمانات.