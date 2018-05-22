النتائج المتوقعة للقمة بين الكوريتين على الصعيد الاقتصادي

"جو بونغ هيون":

ستعقد القمة بين الكوريتين يوم الـ27 من شهر أبريل الجاري، بينما ستعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأولى من نوعها في أواخر شهر مايو أو بداية يونيو القادم. ومن المؤكد أن القضية النووية الكورية الشمالية ستكون على رأس جدول أعمال القمتين، أما القضايا الأخرى المهمة فسوف تشمل إنشاء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، واستئناف علاقات التعاون الكوري المشترك، ومن بينها بالتأكيد القضايا الخاصة بالتعاون الاقتصادي المشترك. وفي حالة التوصل لاختراق أو تطور ملموس في القضية النووية، فإن بقية القضايا كلها ستسير بشكل سلس وسهل.

"جو بونغ هيون":

الحرب الكورية توقفت باتفاقية هدنة وليس اتفاقية سلام، مما يعني أن الكوريتين تعتبران من الناحية النظرية في حالة حرب حتى الآن. ومن المتوقع أن يتم التوصل خلال القمة القادمة بين الكوريتين إلى إعلان ينهي تلك الحرب بشكل رسمي، وربما التوقيع على اتفاقية للسلام بدلا من اتفاقية الهدنة. ومثل هذا الاتفاق سيكون له تأثير شديد الإيجابية على الاقتصاد الكوري الجنوبي. فالاستفزازات المتكررة التي ظلت تقوم بها كوريا الشمالية كان لها دائما تأثيرات سلبية على سوق المال وسوق الأسهم والسندات، وظلت الأخطار الجيوسياسية في المنطقة عاملا رئيسيا في تخفيض التقديرات الخاصة بالأسهم الكورية.

"جو بونغ هيون":

وسط التوقعات بحدوث تحسن ملحوظ في العلاقات بين الكوريتين بعد انعقاد القمة، من شبه المؤكد أن سوق الأسهم الكورية ستشهد انتعاشا وارتفاعا وتحسنا مماثلا. ففي الـ18 من شهر أبريل الجاري سجل مؤشر كوسبي أكثر من 26 نقطة إضافية ووصل إلى 2480 نقطة تقريبا. الأسهم الخاصة بقطاعات التشييد والإنشاءات والتعاون الكوري المشترك سجلت أيضا ارتفاعات ملحوظة. وقد بدأ العديد من المستثمرين الأجانب في شراء المزيد من أسهم الشركات الكورية بقيمة أكثر من 350 مليار وون، مما أسهم في رفع مؤشر كوسبي. وصلت البورصة الكورية في يوم الـ18 من أبريل إلى ارتفاع جديد بسبب التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي في اليوم السابق بخصوص الإنهاء الرسمي للحرب الكورية.

"جو بونغ هيون":

منذ أن تولى "كيم جونغ أون" السلطة، ظلّ تركيزه منصبّا بشكل مستمر على التطوير النووي والصاروخي، في حين أن السياسة الرسمية المعلنة كانت تقوم على التطوير النووي والتنمية الاقتصادية بشكل متوازٍ ومتزامن. لكّن آخر اجتماع عمومي لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم شهد تطورا مهما، وهو الإعلان الرسمي عن أولوية التركيز على الاقتصاد. يبدو أن كوريا الشمالية قد توصلت لقناعة جديدة بأن التطوير الاقتصادي حتى دون أن يصحبه تطوير نووي سيكون صمام الأمان الأول للنظام الحاكم. ومن أجل التطور الاقتصادي وإعادة بناء الدولة، سيكون من الضروري تسريع عمليات الإصلاح والانفتاح والعمل المستمر من أجل بناء قاعدة صلبة لكي تصبح البلاد قوة اقتصادية بحلول عام 2020، وذلك من خلال خطة استثمارية في 21 منطقة اقتصادية.

"جو بونغ هيون":

الخريطة الاقتصادية الجديدة لشبه الجزيرة الكورية هي بمثابة برنامج جديد تطرحه حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، ويهدف ويطمح إلى بناء حزام اقتصادي ثلاثي المحاور في شبه الجزيرة الكورية، يشمل المنطقة منزوعة السلاح وشبكات النقل والمواصلات بين الساحلين الشرقي والغربي. ولا تستهدف تلك الخطة التنموية العظيمة شبه الجزيرة الكورية وحدها، وإنما تشمل أيضا منطقة شمال شرق آسيا بأسرها. وفي حالة تبني إعلان رسمي حول إنهاء الحرب الكورية، فإن ذلك سيساعد في القيام بخطوات عملية ملموسة في سبيل تنفيذ تلك الخطة، ووضع مشروعات عملية طموحة وقابلة للتنفيذ في كوريا الشمالية، وهو ما سيجعل من شبه الجزيرة الكورية منطقة جذب استثماري مغرية.