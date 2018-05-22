التأثيرات الاقتصادية الإيجابية للقمة بين الكوريتين

الباحث "لي هيه جونغ" :

حتى قبل انعقاد القمة، ظهرت مؤشرات تحسن واضح في الأسواق المالية الكورية. ومن أهم ما أسفرت عنه القمة احتواؤها على إشارات إلى التوجه نحو الحل الشامل للمشكلة النووية. ربما سيكون التطور الأول هو قيام العديد من مؤسسات التقييم السيادي والاستثماري برفع درجات ومعدلات تقييمها للاقتصاد الكوري الجنوبي. ومن بين أهم ما اشتمل عليه إعلان "بان مون جوم" الصادر عن القمة، اتفاق البلدين على إعطاء أولوية لاستئناف المشروعات التي كانت قيد التنفيذ فعلا قبل التدهور الأخير في العلاقات بينهما. وسيتم ذلك بموجب إعلان الرابع من أكتوبر 2007، إلى جانب القيام بخطوات عملية لربط وتحديث شبكات النقل والمواصلات بين البلدين، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية والطرق البرية. هذه كلها تطورات تؤكد أنه سيكون هناك أسس قوية للتعاون بين الكوريتين بشكل جديد.

الباحث "لي هيه جونغ" :

قبل عام 2016 لم تكن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية لها تأثير كبير على أوضاعها الاقتصادية، ولكن بعد إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية في 2016، تم تشديد تلك العقوبات بحيث صار لها تأثير محسوس، مما أدى إلى تدهور الأحوال المعيشية في البلاد بوضوح. أعتقد أن تشديد العقوبات بذلك الشكل المؤثر أمر كان له تأثير واضح في إجبار كوريا الشمالية على قبول خيار التفاوض والحوار. كوريا الجنوبية بدأت من جانبها تشعر أيضا بالآثار السلبية المتزايدة على اقتصادها من حيث تراجع معدلات النمو والإنجاب وتزايد معدلات الشيخوخة، وأهمية إيجاد محركات نمو اقتصادي جديدة، وكلها أشياء يمكن أن يساهم التعاون الاقتصادي الوثيق مع كوريا الشمالية في مواجهتها والتغلب عليها.

الباحث "لي هيه جونغ" :

خط السكك الحديدية "كيونغ إي" في الجزء الغربي من شبه الجزيرة يربط بين سيول في الجنوب ومدينة و"شين وي جو" في الشمال. بدأ إعادة تأهيل جزء من ذلك الخط بعد القمة الكورية المشتركة الأولى في عام 2000، وانتهت عمليات تشييده في عام 2003. وفي عام 2004 انتهت عمليات بناء الخط الآخر في الجزء الشرقي وهو خط "دونغ هيه". وقد حرصت الحكومات الكورية الجنوبية المتعاقبة في الواقع على تعزيز ربط شبكات السكك الحديدية مع الشمال. تتكون تلك الشبكات من ثلاثة أحزمة أو خطوط، هي خط غربي وخط شرقي وخط يربط بينهما بما يشكل حرف "إتش" باللغة الإنجليزية. الخط الغربي الرأسي سيتيح السفر بين سيول وبكين في يوم واحد فقط، في حين أن الخط الشرقي سيربط شبه الجزيرة الكورية بشبكة خطوط سيبيريا ومن هناك إلى المنطقة الآسيوية الأوربية، ويربط بينهما خط أفقي عابر للمنطقة منزوعة السلاح. كوريا الجنوبية هي الآن عمليا جزيرة، وليست شبه جزيرة، لأن الخط العسكري الفاصل بينها وبين كوريا الشمالية يحرمها من مد خطوط النقل البرية لبقية القارة الآسيوية والعالم الخارجي.

الباحث "لي هيه جونغ" :

كان من الإيجابي استذكار الاتفاقات السابقة التي تمت في الماضي وخاصة في عام 2007. فقد تضمنت تلك الاتفاقيات زيادة وتوسيع رأس المال الاجتماعي، وتنمية الموارد، وخلق منطقة ثنائية خاصة للسلام والمصالحة والتعاون، وإكمال المرحلة الأولى من مجمع كيسونغ الصناعي والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، وتجديد وتحديث كل شبكات السكك الحديدية والطرق البرية التي تربط بين الجانبين، وبناء مجمعات وأحواض بناء سفن مشتركة، وفتح شبكة خطوط جوية مشتركة، وترسيخ التعاون في مجالات الزراعة والصحة والبيئة. القمة الأخيرة كانت بمثابة دفعة قوية للمضي في طريق استئناف العمل في كل تلك المشروعات الواعدة. وأبرز ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد هو إقامة مكتب اتصال في كيسونغ تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع.

الباحث "لي هيه جونغ" :

أجرت كوريا الشمالية حتى الآن ست تجارب نووية، وهو ما قاد لفرض عقوبات اقتصادية عليها وتم تشديدها مؤخرا. وكدولة عضو في الأمم لمتحدة وملتزمة بأي قرارات دولية، انضمت كوريا الجنوبية للمشاركة في تنفيذ تلك العقوبات. التعاون المشترك بالشكل الحقيقي الفعال بين الكوريتين يحتاج لتفهم ودعم ومساندة دولية، حيث لا بد من توضيح مزايا ومنافع السلام لمنطقة شبه الجزيرة الكورية وإقليم شمال شرق آسيا والقارة الآسيوية وللعالم ككل. في حالة نجاح كوريا الشمالية في إظهار نوايا حقيقية صادقة نحو تحقيق السلام والتخلص من كل برامجها النووية، فإن العالم سوف يتفهم ضرورة المساهمة في تحقيق ذلك الهدف.