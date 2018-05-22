3 شركات كورية كبرى تجري إصلاحات هيكلية

الباحث "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي" :

شركة "كوم هو 금호" كانت من قبل أكبر شركة كورية تعمل في تصنيع إطارات السيارات. وقد نجحت الشركة مؤخرا في التغلب على أزمة كبيرة كادت أن تؤدي إلى إفلاسها ووضعها تحت الحراسة القضائية وامتلاكها بواسطة شركة أجنبية أخرى. يرجع تاريخ تلك الأزمة إلى عام 2006 عندما صبت مجموعة شركات "كوم هو آسيانا" مبلغ ستة تريليونات وون كوري لامتلاك شركة "ديه وو" للهندسة والإنشاءات. بعدها بعامين قامت المجموعة كذلك بشراء شركة "كوريا إكسبريس" مما عرضّها لمشكلة سيولة. ودفع ذلك شركة "كوم هو" للإطارات التي كانت تابعة لتلك المجموعة للدخول في برنامج إصلاحي عام 2010. وقد تأجل تنفيذ الخطة التي تم تحديدها لبيع الشركة للشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات "دبل ستار" بسبب اضطرابات عمالية داخل الشركة، حيث عارضت النقابات العمالية بقوة فكرة البيع، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بيع شركة "سانغ يونغ" الكورية لإنتاج السيارات إلى شركة صينية أدى فقط إلى تسريب التكنولوجيا والقدرات الكورية للخارج. لكن المؤسسات الدائنة لشركة "كوم هو" قالت إن الشركة لم تعد قادرة على توفير أي قدر من السيولة حتى لدفع مرتبات العاملين لديها، وأشارت إلى أن البديل عن بيع الشركة للشركة الصينية الكبرى هو وضعها تحت الحراسة القضائية. وقد دفع ذلك النقابات العمالية في الشركة إلى الرضوخ لخيار البيع كخيار مر لكنه أفضل المتاح.

الباحث "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي" :

كان الهيكل المالي وعدد الطلبيات الخاصة بشركة " إس تي إكس" تشير إلى قدرة الشركة على تأمين احتياجاتها المالية حتى نهاية العام. لكن الكثير من المحللين والجهات المتخصصة ظلت تشكك في قدرة الشركة على الصمود حتى ذلك الوقت أخذا في الاعتبار التكلفة المتوقعة من ناحية العمالة وغيرها. وإزاء ذلك، طالب بنك التنمية الكوري، وهو الدائن الأكبر للشركة، تقليص العمالة في الشركة بنحو 75% من عدد العاملين لديها والذي يبلغ عددهم نحو 700 عامل. كان ذلك بالطبع مرفوضا تماما من نقابات العمال. وكبديل لذلك، اقترحت النقابات العمالية قيام كل العاملين في الشركة بأخذ إجازات غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر كل عام على مدى خمسة أعوام مع قبول تخفيضات في الأجور والحوافز للمساعدة على خروج الشركة من أزمتها المالية.

الباحث "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي" :

المبدأ القائم لإدارة الرئيس "مون جيه إين" هو أن تنطلق عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة من منظور عملي بحت وخالٍ من أي اعتبارات أو مصالح سياسية. شكل التوافقات التي تمت بها معالجة المشاكل القائمة في الشركات الثلاث أمر يستحق الإشادة. الدوافع والمصالح السياسية في الماضي كان لها تأثيرات تعلو على الدوافع والمصالح الاقتصادية. شركات بناء السفن وصناعة السيارات التي ظلت دوما عماد الاقتصاد الكوري، لم تتمكن من القيام بالإصلاحات اللازمة وإعادة الهيكلة الضرورية في الأوقات الحرجة المحددة لذلك مما أفقدها الكثير من قدراتها التنافسية وأوضاعها الريادية في الأسواق العالمية. حدث ذلك في وقت نجحت فيه منافساتها الصينية واليابانية في شحذ وتعزيز قدراتها التنافسية وتثبيت أقدامها في الأسواق العالمية من خلال عمليات إصلاح واسعة من دمج وامتلاك وتصفية وتعزيزات سيولة. صبت كوريا الجنوبية ما يزيد عن 18 مليار دولار من أجل إعادة هيكلة قطاع بناء السفن وحده. التطور الذي حدث أخيرا هو تطور إيجابي وإن جاء متأخرا، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي إطلاقا.

الباحث "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي" :

الوقت عامل رئيسي في عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة. فإعادة الهيكلة لا تتطلب قيادة حكومية في المقام الأول وإنما يكون التركيز على استهداف وتوفير الأسواق اللازمة. وكما حدث بالنسبة لقطاع صناعة السفن، تلكأت وتأخرت الحكومات السابقة في المبادرة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة الهيكلة في الوقت المناسب لأسباب مختلفة منها ما هو انتخابي من خلال السعي وراء كسب الأصوات، ومنها الحفاظ على معدلات العمالة. لم يتم الاهتمام بشكل كامل بتحليل الموقف المحيط بالأزمة تحليلا علميا دقيقا ومتخصصا حول توجهات الأسواق وخطط واستراتيجيات الدول المنافسة أو الاستفادة من دروس الماضي مثل الأزمة المالية العالمية الأخيرة في عام 2008. هناك عدة أشياء عاجلة ينبغي أخذها في الاعتبار بهدف التقويم والإصلاح السريع، منها القوانين واللوائح المالية الخاصة بضبط وضخ السيولة لمساعدة وإنقاذ الشركات المعرضة للإفلاس. العجز المالي الحكومي قد يستمر لبعض الوقت خاصة وأن الحكومة تخطط لزيادة ميزانية الرعاية الاجتماعية. الوقت مناسب الآن لتسوية نظم إعادة هيكلة جديدة مؤسسة على قواعد ومبادئ السوق، سواء كانت عمليات دمج أو استحواذ أو تصفية أو بيع.

الباحث "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي" :

تتجه الحكومة لانتهاج سياسات واستراتيجيات ثنائية المحاور، تتمثل في تعزيز القدرات التنافسية للشركات المضطربة من ناحية، ومن الناحية الأخرى إعفاء أو تأجيل اللوائح الحالية بالنسبة للشركات التي لديها مشروعات متعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. يجب على الحكومة الإسراع في سنّ تشريعات جديدة تفتح الطريق أمام تطوير تقنيات ومنتجات جديدة مثل التقنيات المالية المستحدثة والطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة. مثل تلك الاستراتيجية ضرورية لدفع وتسريع عمليات إعادة الهيكلة بالنسبة للصناعات الهامشية، إلى جانب التخلص من الحدود الصناعية التي تحول دون انبثاق محركات نمو جديدة.