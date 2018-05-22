تأثيرات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني على الاقتصاد الكوري

المحلل الاقتصادي "كيم كوانغ صوك 김광석" من كلية الدراسات الدولية العليا في جامعة "هان يانغ":

الوضع مقلق للغاية. دعوني في البداية أتحدث عن ماهية الاتفاق النووي مع إيران. هو اتفاق عُقد بين إيران وست دول كبرى، هي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وتقرر بموجبه قيام تلك الدول برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل إعلان طهران عن إنهاء برنامجها النووي. لكن ترامب قرر الانسحاب من هذا الاتفاق. وفي حالة العودة لفرض عقوبات مجددا على إيران فإن ذلك يعني بشكل أو بآخر توقف أو تقلص الإمدادات النفطية الإيرانية، مما سيحدث تأثيرات كبيرة على العرض والطلب، وبالتالي ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للنفط. كوريا كمستورد رئيسي للنفط الخام سوف تتأثر سلبا بذلك، وهذا هو مصدر القلق الرئيسي.

المحلل الاقتصادي "كيم كوانغ صوك 김광석" :

كوريا الجنوبية تعتمد على واردتها من النفط الخام بنسبة 100% وتقوم في نفس الوقت بتصفية وتنقية تلك الواردات محليا. يمكن القول إن كوريا هي دولة مستوردة للنفط الخام ومصدرة للمنتجات البترولية في نفس الوقت. في حالة ارتفاع أسعار النفط المستورد فإن أسعار المنتجات البترولية المصنعة سوف ترتفع كذلك مما سيعني بدوره ضمورا في الاستهلاك العالمي وركودا في الاستثمار وزيادة في معدلات التضخم، وكلها أشياء لها انعكاسات اقتصادية سلبية على كوريا.

المحلل الاقتصادي "كيم كوانغ صوك 김광석" :

هناك قانون أمريكي محلي يعرف باسم قانون التفويض الخاص بالدفاع القومي يحظر قيام دول محددة بالتعاون التجاري مع إيران. من حسن الحظ أن كوريا كانت من بين الدول المستثناة من ذلك القانون. وكانت كوريا تباشر عائدات تعاملاتها المالية مع إيران بالوون الكوري عبر اتفاق مالي تم التوصل إليه وتتم إدارته بواسطة بنكين كوريين هما البنك الصناعي الكوري وبنك أوري. في حالة عدم تمكن كوريا من الحصول على استثناء جديد بعد عودة العقوبات الأمريكية على إيران فإن ذلك ربما يؤدي إلى إلغاء ذلك الاتفاق الكوري الإيراني ومن ثم حدوث انتكاسات خطيرة على العلاقات التجارية الكورية الإيرانية.

المحلل الاقتصادي "كيم كوانغ صوك 김광석" :

في حالة رضوخ إيران لوقف برامجها النووية، أو التوصل لأي شكل من التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك المهلة المحددة، فربما تقوم واشنطن بإلغاء خطتها الخاصة باستئناف العقوبات. ووقتها سوف يصبح في وسع كوريا، مثل بقية دول العالم، استئناف علاقتها التجارية والاقتصادية مع إيران. يجب ملاحظة أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي انسحبت من ذلك الاتفاق، وربما لن يكون ميسورا قيام دولة واحدة في العالم بفرض إرادتها على العالم كله، بما في ذلك الدول الكبرى الأخرى. فقط عند قيام كل الدول التي تستورد النفط الإيراني بالانضمام لنظام فرض العقوبات على طهران، سيكون الأمر

المحلل الاقتصادي "كيم كوانغ صوك 김광석" :

على كوريا تفادي اتخاذ قرارات فردية، وإنما في إطار تنسيقي واسع مع كل الدول الكبرى الأخرى الموقعة على الاتفاق، وتلك التي لها علاقات اقتصادية راسخة مع طهران، من أجل حثّ واشنطن على إعادة النظر في موقفها. من المفيد لكل تلك الدول التحدث بلسان واحد مع الولايات المتحدة. وكذلك لا بد من قيام الحكومة الكورية بتوضيح الموقف السياسي والاقتصادي الراهن بكل تداعياته للشركات الكورية التي لديها مشروعات وتعاملات تجارية مع طهران وتوجيهها والتنسيق معها بشكل مستمر. من المهم لكوريا وشركاتها تنويع أسواق صادراتها بأوسع شكل ممكن.