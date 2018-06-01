كوريا تشكو الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية

تقدمت كوريا الجنوبية في يوم الـ14 من مايو الجاري بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية احتجاجا على القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على غسالات الملابس وألواح الطاقة الشمسية التي تنتجها كوريا. اليوم نستضيف الدكتور "كيم هيونغ جو" من معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية ليحدثنا عن هذا الموضوع.



ش1) دعونا نتحدث عن نوعية الإجراءات الأمريكية أولا. تدعي الولايات المتحدة أن استيراد الغسالات وألواح الطاقة الشمسية من كوريا هو أمر يعرض الاقتصاد الأمريكي لخطر كبير. ومن أجل درء ذلك الخطر، تقول الولايات المتحدة إنها ستفرض قيودا على تلك الواردات خلال الـ4 سنوات القادمة. لا تُعتبر هذه الإجراءات الأمريكية مبررَّة إلا في حالة ثبوت إن استيراد تلك المنتجات يسبب ضررا حقيقيا محسوسا للاقتصاد الأمريكي وهو ما يصعب إثباته، إذ أن ذلك يتطلب تحديد الصعوبات التي تسببها تلك الواردات لنظيراتها الأمريكية في السوق. وقد ظل الطرفان الأمريكي والكوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مفاوضات للوصول لحل من أجل تسوية هذه المسألة خارج إطار منظمة التجارة، دون نجاح. لهذا كانت كوريا مضطرة لرفع القضية لمنظمة التجارة العالمية.



بموجب الإجراءات الأمريكية، يتم فرض ما بين 40% إلى 50% على أي عدد يزيد عن 1.2 مليون وحدة كورية مستوردة من الغسالات وألواح الطاقة الشمسية. بعد سريان تلك الإجراءات أعلنت الحكومة الكورية أنها سترفع هذه المسألة لدى منظمة التجارة العالمية، على أساس أن استيراد الولايات المتحدة لتلك المنتجات الكورية لا يسبب أي ضرر للاقتصاد الأمريكي.



ش2) دخلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مفاوضات ثنائية طوعية، لكن حسب لوائح منظمة التجارة العالمية فإن عليهما عقد جولة أخرى من المفاوضات خلال الشهرين القادمين. وفي حالة عدم توصلهما لاتفاق، يبقى عليهما حضور جلسة استماع. وفي حالة قبول ما يتم التوصل إليه في أعقاب تلك الجلسة فإن ذلك يكون نهاية للنزاع، وإلا يتم عقد جلسة ثانية، وهو ما يحدث في أغلب الحالات. وبعد ذلك يكون الجانبان ملزميْن بقبول الحكم.



عادة تستغرق عملية تنظيم لجنة لبحث مثل تلك الخلافات التجارية حوالي سنة، كما أن صدور حكم نهائي قد يستغرق حوالي 3 أعوام. وخلال هذه الفترة ستتحمل الشركات الكورية خسائر كبيرة، لأنها ستكون مضطرة لبيع منتجاتها في السوق الأمريكية بأسعار أقل بسبب الرسوم الجمركية الإضافية. ولذلك تفضل الحكومة الكورية تسوية القضية بالتفاوض مع الجانب الأمريكي إذا كان ممكنا.



ش3) احتمال التوصل لاتفاق ثنائي ضعيف للغاية. أكثر الدول التي تلجأ لفرض مثل تلك الرسوم الجمركية المرتفعة لا تلجأ لذلك في العادة اتساقا مع القوانين، وإنما لشراء الوقت والاستفادة من عامل الزمن. الشركات الأمريكية سوف تستفيد من طول الفترة التي يتم فيها بحث الخلاف القانوني مما يساعدها على التخلص من منافسة نظيراتها من الدول المتأثرة برفع الرسوم الجمركية والانفراد بالسوق طوال مدة سريان تلك الإجراءات. لهذا سيعمل الجانب الأمريكي على مد وتطويل فترة بحث النزاع بواسطة المنظمة لأقصى وقت ممكن لأن ذلك يكون في صالح الشركات الأمريكية المنافسة.



من الصعب إذن التوصل لتوافق تفاوضي ثنائي. وفي الواقع، لم تنجح كوريا سوى مرة واحدة من بين العديد من مثل تلك الجولات التفاوضية السابقة، وكان ذلك في عام 1997.



ش4) ستظل فرص كوريا في كسب الحكم النهائي عالية إذ لا تبدو الأسباب التي دعت واشنطن لاتخاذ تلك الإجراءات مقنعة بأي شكل. حسب التقارير المالية المتعلقة بنصيب الشركات المختلفة في الأسواق، من الصعب القول إن أكبر شركة أمريكية متخصصة في صنع الغسالات، وهي "ويرلبول Whirlpool" متضررة بأي شكل، وهي ليست عرضة للإفلاس بأي صورة، إذ أنها شركة عالمية منتشرة في العديد من الأسواق الخارجية من الصين إلى البرازيل. هكذا يبدو من شبه المؤكد أن الإجراءات والمبررات الأمريكية لا تتسق مع الواقع وهو ما قد يجعل فرص كسبها للقضية واهية.



رفعت كوريا من قبل 11 شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، تم الحكم في ثمانٍ منها لصالح كوريا. وهذه المرة تبدو كوريا واثقة أيضا من سلامة موقفها. لكن تكمن المشكلة في الوقت الطويل المطلوب لإجراءات بحث النزاع. فالولايات المتحدة لا يتوقع أن تلغي تلك الإجراءات إلا بعد الاستفادة الكاملة من فترة السنوات الثلاث التي يتوقع أن يستغرقها بحث القضية. ومن جانب آخر، صارت الولايات المتحدة منذ مجيء الرئيس دونالد ترامب لا تحفل كثيرا لسلطة منظمة التجارة العالمية. كما أن أحكام المنظمة هي في الواقع مجرد توصيات غير ملزمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه ليس من مصلحة الاقتصاد الكوري أن يدخل في معركة مع الاقتصاد الأمريكي العملاق.



ش5) من الطبيعي والجيد أن ترفع كوريا الجنوبية مثل هذه الشكوى لأن ذلك أمر يتعلق بحقوقها وسيادتها، وهو بهذا المنظور ليس مجرد حق، وإنما واجب. من المهم والضروري لكل الدول تشجيع بعضها البعض على ممارسة حقوقها القانونية بشكل كامل من أجل إرساء واقع تجاري عالمي عادل وحر. من المؤسف أن تصبح أمريكا هي الدولة التي لا تعطي لتلك القوانين ما تستحق من احترام، مما يجعل من الموقف الأمريكي موقفا لا يعبأ بالقوانين والحريات. تريد كوريا انطلاقا من ذلك المنظور توجيه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كانت تعرف أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا. تريد كوريا من أمريكا أن تتوصل بنفسها لحقيقة أن ما تسببه من أضرار لدول حليفة مثل كوريا ليس في مصلحة الجميع. هذا هو لب الرسالة الكورية.



من المتوقع أن تسعى الحكومة الكورية لانتهاج سياسة تجارية قوية ومحكمة، لكنها تعرف أنه من الصعب كسر حواجز سياسات الحماية التجارية خاصة من قبل الولايات المتحدة، فقط عن طريق مثل هذه السياسة. ولذلك فإنه يتوجب على الحكومة تنسيق موقفها مع مواقف الدول الأخرى المتضررة من سياسات الحماية التجارية من أجل تشكيل مواقف جماعية متضامنة، كما يجب عليها أيضا السعي نحو تنويع أسواق صادراتها الخارجية إلى أوسع مستوى ممكن.