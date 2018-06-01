توريث الإدارة للجيل الرابع في مجموعة إل جي

الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :

لمجموعة شركات "إل جي" مبدءان في توالي القيادات، المبدأ الاول هو توريث إدارة الشركة الكبرى إلى الابن والوريث الأكبر، والمبدأ الثاني هو أن يتقاعد رئيس الشركة عند وصوله لسن السبعين. هذه التقاليد العائلية الخاصة بتولي إدارة الشركة للوريث الأكبر ظل معمولا بها منذ عهد مؤسسها "كو إين هوي". هذه التقاليد الموروثة الفريدة مخالفة لما يحدث في بقية الشركات الأخرى التي ظلت تعاني من التنافس الشديد بين الأشقاء. وأعتقد أن الانتقال السهل للقيادة في شركات "إل جي" أمر جدير بالاهتمام.

الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :

مجموعة شركات "إل جي" مقسمة إلى عدة مجموعات، ولكن ليس هناك أي خلافات او تضاربات بينها. عدم وجود خلافات أو نزاعات يعود إلى زمن طويل من خلال تلك المشاركة التي كانت قائمة بين مؤسسي الشركة "كو إين هوي" و"هو مان جونغ"، وهو أحد أقرباء زوجة مؤسس الشركة. وفي عام 1947 نجح الشريكان في تأسيس شركة كيمائية صناعية، وهي ما صارت تعرف الآن باسم "إل جي للكيماويات". وقد دامت المشاركة بين العائلتين لعقود من الزمان بسلاسة غير معهودة. وأدت هذه التقاليد إلى خلق إدارة متناغمة بين أفراد العائلة الواحدة دون أي خلافات او نزاعات. وفي عام 2003 تحولت إل جي إلى شركة قابضة لتصبح مجموعة الشركات الكورية الكبرى الأولى التي تفعل ذلك.

الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :

ستكون مجموعة شركات "إل جي" أول مجموعة شركات كورية كبرى تحقق الانتقال السلس للجيل الرابع، في حالة نجاح "كو كوانغ مو" في تولي إدارة الشركة. لكن يتوجب عليه دفع مبلغ 900 مليار وون كضرائب وراثة، وهو مبلغ كبير يقارب 900 مليون دولار.

الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :

هناك انتقادات ومظاهر قلق. البعض يشكك في صحة وسلامة عمليات التوريث في تلك المجموعات الكبرى ومدى اتساقها مع القانون. سيمثل الأمر مشكلة في حالة التزام الشركة بالقانون ودفع الضرائب ذات الصلة والتحول إلى شركة هيكلية قابضة. في الواقع هناك الكثير من التجاوزات، بما في ذلك التهرب الضريبي، ظلت شائعة ومنتشرة. ووسط الاتهامات والفضائح الخاصة بإساءة استخدام السلطة في مجموعة "هان جين"، أثار الأمر قلقا ورفضا كبيرا وسط الكثير من الكوريين الذين صاروا يتساءلون: كيف لمثل تلك الشركات أن تسمح لأفراد أسر مؤسسيها من الجيل الثالث أو الرابع، بالمشاركة في الإدارة بدلا من ترك الأمر لمدراء أكفاء مؤهلين كما يحدث في بقية دول العالم.

الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :

الشرعية والقانون أمران جوهريان في عملية الإدارة وتوالي القيادات. يمكن إدارة أي شركة بواسطة شخص مهني مقتدر أو عضو أسرة مالكة للشركة، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار كل الأشياء ذات الصلة لاختيار الشخص الأنسب والأصلح من حيث نقاط القوة والضعف والسلبيات والإيجابيات. في حالة تولي فرد من أفراد العائلة موقعا قياديا، فلا بد له من أن يثبت جدارته وقدراته القيادية. فمثلا شخص مثل رئيس مجموعة شركات سام سونغ أثبت قدرات متفردة وحقق إنجازات متميزة خاصة في مجال صناعة أشباه الموصلات.

