توفى "كو بون مو" رئيس مجموعات شركة "إل جي" يوم 20 من مايو. هكذا ستشهد شركة "إل جي" حركة تغيير رئيسية في قيادتها ستسهم في نقل إدارتها من الجيل الثالث. الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" : الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" : الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" : الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" : الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :
لمجموعة شركات "إل جي" مبدءان في توالي القيادات، المبدأ الاول هو توريث إدارة الشركة الكبرى إلى الابن والوريث الأكبر، والمبدأ الثاني هو أن يتقاعد رئيس الشركة عند وصوله لسن السبعين. هذه التقاليد العائلية الخاصة بتولي إدارة الشركة للوريث الأكبر ظل معمولا بها منذ عهد مؤسسها "كو إين هوي". هذه التقاليد الموروثة الفريدة مخالفة لما يحدث في بقية الشركات الأخرى التي ظلت تعاني من التنافس الشديد بين الأشقاء. وأعتقد أن الانتقال السهل للقيادة في شركات "إل جي" أمر جدير بالاهتمام.
ظلت مجموعة شركات "إل جي" وفية لتقاليدها الأسرية الكونفوشية الخاصة بنقل القيادة إلى الابن الأكبر. وقد بدأ الراحل "كو بون مو" العمل في الشركة الفرعية الخاصة بالكيماويات عندما كان في الـ30 من عمره وتكونت لديه خبرة إدارية واسعة خلال 20 سنة قبل أن يصبح ثالث رئيس لمجموعة الشركات. وبعدها أظهر قدراته القيادية في اقتحام مجالات جديدة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات وشاشات العرض، مما أدى إلى رفع إجمالي عائدات الشركة إلى 27 مليار دولار عندما تولى رئاستها، وارتفع هذا الرقم ليبلغ 148 مليار دولار في العام الماضي.
مجموعة شركات "إل جي" مقسمة إلى عدة مجموعات، ولكن ليس هناك أي خلافات او تضاربات بينها. عدم وجود خلافات أو نزاعات يعود إلى زمن طويل من خلال تلك المشاركة التي كانت قائمة بين مؤسسي الشركة "كو إين هوي" و"هو مان جونغ"، وهو أحد أقرباء زوجة مؤسس الشركة. وفي عام 1947 نجح الشريكان في تأسيس شركة كيمائية صناعية، وهي ما صارت تعرف الآن باسم "إل جي للكيماويات". وقد دامت المشاركة بين العائلتين لعقود من الزمان بسلاسة غير معهودة. وأدت هذه التقاليد إلى خلق إدارة متناغمة بين أفراد العائلة الواحدة دون أي خلافات او نزاعات. وفي عام 2003 تحولت إل جي إلى شركة قابضة لتصبح مجموعة الشركات الكورية الكبرى الأولى التي تفعل ذلك.
وهكذا من المتوقع أن يتم توريث إدارة المجموعة بسلاسة إلى الجيل الرابع الممثل في "كو كوانغ مو". لكن ذلك لا يمنع من أن هناك عقبة كبيرة يتوجب عليه أن يتجاوزها.
ستكون مجموعة شركات "إل جي" أول مجموعة شركات كورية كبرى تحقق الانتقال السلس للجيل الرابع، في حالة نجاح "كو كوانغ مو" في تولي إدارة الشركة. لكن يتوجب عليه دفع مبلغ 900 مليار وون كضرائب وراثة، وهو مبلغ كبير يقارب 900 مليون دولار.
بالتوازي مع ذلك، قامت مجموعة شركات سام سونغ مؤخرا بنقل إدارتها من رئيسها "لي كون هي" إلى ابنه "لي جيه يونغ"، لكن هذه الخطوة ما زالت في انتظار حكم من المحكمة العليا، بينما تواجه مجموعة شركات هيون ديه احتمال رفض الحكومة لخطتها الهيكلية الإصلاحية، وهو ما يعني أن هناك الكثير من المشاكل ذات الصلة بتولي القيادة في مجموعات الشركات الكبرى الكورية الأخرى.
هناك انتقادات ومظاهر قلق. البعض يشكك في صحة وسلامة عمليات التوريث في تلك المجموعات الكبرى ومدى اتساقها مع القانون. سيمثل الأمر مشكلة في حالة التزام الشركة بالقانون ودفع الضرائب ذات الصلة والتحول إلى شركة هيكلية قابضة. في الواقع هناك الكثير من التجاوزات، بما في ذلك التهرب الضريبي، ظلت شائعة ومنتشرة. ووسط الاتهامات والفضائح الخاصة بإساءة استخدام السلطة في مجموعة "هان جين"، أثار الأمر قلقا ورفضا كبيرا وسط الكثير من الكوريين الذين صاروا يتساءلون: كيف لمثل تلك الشركات أن تسمح لأفراد أسر مؤسسيها من الجيل الثالث أو الرابع، بالمشاركة في الإدارة بدلا من ترك الأمر لمدراء أكفاء مؤهلين كما يحدث في بقية دول العالم.
في الماضي كانت الأسر المالكة لتلك الشركات الكبرى ترى أن توريث السلطة أمرا واقعيا وعاديا، لكن الآن هناك الكثيرون ممن ينادون بالتخلي عن تلك الممارسات واختيار قيادات مؤهلة بغض النظر عن قرابتها للأسر المالكة للشركة.
الشرعية والقانون أمران جوهريان في عملية الإدارة وتوالي القيادات. يمكن إدارة أي شركة بواسطة شخص مهني مقتدر أو عضو أسرة مالكة للشركة، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار كل الأشياء ذات الصلة لاختيار الشخص الأنسب والأصلح من حيث نقاط القوة والضعف والسلبيات والإيجابيات. في حالة تولي فرد من أفراد العائلة موقعا قياديا، فلا بد له من أن يثبت جدارته وقدراته القيادية. فمثلا شخص مثل رئيس مجموعة شركات سام سونغ أثبت قدرات متفردة وحقق إنجازات متميزة خاصة في مجال صناعة أشباه الموصلات.
الأسر المالكة لمجموعات الشركات الكورية الكبرى وصلت الآن إلى مرحلة توريث الإدارة للجيل الرابع، ويجيء ذلك في وقت مطلوب منها أن تحقق العديد من الإصلاحات الهيكلية.
الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :
الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :
الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :
الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :
الخبير الاقتصادي "تشونغ تشول جين" :