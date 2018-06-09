تضارب المؤشرات حول الاقتصاد الكوري

البروفسور "تشيه بيه غُن" من جامعة "كون غوك" :

عقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعا يوم الـ29 من مايو لبحث التوجهات الاقتصادية. أبرزت الإحصائيات أن متوسط دخل الـ20% من السكان الأقل دخلا قد انخفض بنسبة 8% مقارنة مع الماضي، وهذه أخبار سيئة للغاية لأن ما ينبغي أن يحدث هو العكس. وفي المقابل فإن معدل دخل الـ20% الأعلى دخلا من السكان قد ارتفع بنسبة 9%، وهو ما يعني حدوث توسع في الفجوة بين دخول الشريحتين الأقل والأعلى، وهو ما يتعارض كثيرا مع الأهداف المعلنة التي وعد الرئيس "مون" بتحقيقها من خلال سياساته الاقتصادية.

البروفسور "تشيه بيه غُن" من جامعة "كون غوك" :

حسب تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، فإن مؤشر ثقة المستهلك شهد تحسنا في مايو بعد عدة أشهر من التراجع، منذ ديسمبر من العام الماضي. وقال التقرير إن انعكاسات التحسن المضطرد الذي شهدته العلاقات بين الكوريتين والذي تمثل في اجتماعيْ القمة بين القائدين الجنوبي والشمالي، وما مثله ذلك من آمال وتوقعات بالنسبة للشركات المحلية العاملة في مختلف المجالات، خاصة قطاع البناء والتشييد والمشروعات القابلة للتنفيذ في كوريا الشمالية، هو ما دفع الكثير من المؤشرات للتحسن والارتفاع، خاصة في أسواق الأسهم والسندات.

البروفسور "تشيه بيه غُن" من جامعة "كون غوك" :

حسب إحصاء صادر يوم 31 مايو فإن الإنتاج الصناعي استرد جزءا من عافيته خلال شهر أبريل بفضل الزيادة المستمرة في معدلات الطلب العالمي على أشباه الموصلات وأجزاء السيارات الكورية. الجدير بالذكر أن الأسواق العالمية للسيارات الكورية كانت قد شهدت بعض المتاعب التي أدت لانخفاض نسبة السيارات الكورية في السوق العالمية. ولكن لحسن الحظ تمكنت الشركات الكورية من استعادة وجودها الفاعل في أسواق السيارات الأوربية في أبريل مما ساعد على إعادة الروح لذلك القطاع ودفع مسيرة الإنتاج من جديد. لكن لا يجب أن يعني ذلك العودة للركون للهدوء، فما زال هناك ما يدعو للقلق، بما في ذلك انخاض معدلات البيع الكلي وتراجع وتيرة الاستثمار، وهو ما يعني أن الظروف الاقتصادية بصفة عامة ما زالت صعبة.

البروفسور "تشيه بيه غُن" من جامعة "كون غوك" :

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا للاقتصاد الكوري هذا العام والعام القادم في حدود 3%، وكذلك كان توقع الحكومة الكورية نفسها والبنك المركزي. لكن بنك التنمية الكوري، وهو مؤسسة بحثة متخصصة، كان له رأي مختلف حيث تنبأ نسبة 2.9% رغم تمرير البرلمان لميزانية تكميلية تبلغ 3.8 تريليون وون. وربما لم يأخذ بنك التنمية ذلك التطور الأخير في الحسبان وإلا فربما كان سيرفع من توقعاته. على كل فإن الفرق الطفيف في التوقعات يعني أن المؤسسات البحثية تنظر للأمر بمنظور أقل تفاؤلا من المؤسسات الرسمية.

البروفسور "تشيه بيه غُن" من جامعة "كون غوك" :

الظروف الخارجية ليست كما يرام، بسبب بروز مظاهر جديدة لاستمرار الأزمة الأوربية وربما تفاقهما نتيجة لخروج إيطاليا المحتمل من الاتحاد الأوربي. كذلك فإن أسواق الأسهم الأمريكة في حالة تقلب. وداخليا ما زالت مشكلة الديون الأسرية الكورية تمثل مشكلة متنامية والفجوة في الدخول ماضية في الاتساع. وإزاء كل هذه العوامل يتوجب على الحكومة الكورية توجيه سياساتها الاقتصادية القائمة على رفع الدخل من أجل تقوية المرتكزات الاقتصادية. السياسة الحكومية للرئيس في مجملها سياسة إيجابية، ولكن من الضروري تفادي أي نتائج سلبية هامشية لتلك السياسة من أجل تحقيق الاستفادة المطلوبة، وذلك من خلال خلق أكبر عدد ممكن من الوظائف.