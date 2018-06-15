تأثير سياسات الحماية التجارية على قطاع الصلب في كوريا

الدكتور "تشيه بيونغ إيل" الخبير التجاري والأستاذ في جامعة "إي هوا" :

تجد منتجات الحديد والصلب الكورية رواجا عالميا خاصا بسبب ما تتميز به من جودة وسعر مناسب. لكن منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 صارت منتجات الحديد والصلب في العالم عرضة لمشكلات متزايدة لعدة أسباب على رأسها قيام الدول المتطورة بفرض قيود متزايدة عليها في إطار سياسات الحماية التجارية. ومما زاد الأمر سوءا بالنسبة لكوريا، قيام الصين بزيادة حجم منتجاتها من الحديد والصلب بشكل ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة ولجوء الحكومة الصينية لتقديم دعم مباشرة لشركاتها العاملة في هذا المجال مما أدى لزيادة كبيرة في حجم الإنتاج العالمي وأثر على وضعية العرض والطلب العالميين.

الدكتور "تشيه بيونغ إيل":

يشكّل الحديد عنصرا مهما في العديد من الصناعات العالمية. وقد ظلت كوريا الجنوبية تمارس صناعة الحديد منذ وقت طويل، منذ حقبة الستينيات من القرن الماضي عندما كان الاقتصاد الكوري في بداية تشكله. كان بمقدر كوريا أن تبقى دولة مستوردة لمنتجات الحديد لكنها آثرت أن تصبح دولة صناعية لمنتجات الحديد والصلب وجعل تلك الصناعة مرتكزا رئيسا مهما للاقتصاد الكوري باعتبار أن صناعة الحديد ستظل دوما مكونا رئيسيا جوهريا لمختلف الصناعات الأخرى. صارت الكثير من بلدان العالم الآن تلجأ لحماية منتجاتها من الحديد الذي يلعب دورا محوريا في كافة الأنشطة الاقتصادية في العالم. ومنذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، صارت سياسات الحماية التجارية تلك شائعة ومنتشرة.

الدكتور "تشيه بيونغ إيل":

السيارات قد تكون هي الهدف القادم. فالرئيس الأمريكي ترامب يشير إلى أن صادرات السيارات الأمريكية لأوربا تتعرض لجمارك بنسبة 10%، بينما تفرض الصين عليها جمارك بنسبة 25%، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من السيارات لأمريكا 2.5%، ويرى ترامب أن ذلك يمثل خللا كبيرا يستوجب إما أن تخفض تلك الدول رسومها الجمركية على السيارات الأمريكية،ـ أو أن ترفع الولايات المتحدة من رسومها الجمركية على الواردات من تلك الدول. أيضا فإن صادرات كوريا من أشباه الموصلات ربما تتعرض هي الأخري لأوضاع مشابهة. فكما أن الحديد الصلب منتج جوهري في الكثير من الأنشطة الاقتصادية الراهنة، فإن منتجات أشباه الموصلات هي عنصر جوهري رئيسي للكثير من الأنشطة المستقبلية المتوقعة المعتمدة على التطور التقني. كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر منتج لأشباه الموصلات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتوسع الصين في هذا المجال هو مصدر قلق كبير للبلدين، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة الصين بإجراءات حماية تجارية مشددة، وهو ما سيكون له تأثير كبير على كوريا أيضا.

الدكتور "تشيه بيونغ إيل":

تنامي إجراءات الحماية التجارية قد يكون سببا لحدوث خلل في نظام تسعير الصادرات الكورية في الخارج وهو ما قد يؤثر سلبا على حركة الطلب وبالتالي المبيعات والعائدات، مما قد يسبب ضررا كبيرا على الشركات الكورية التي تعتمد على التصدير. وللتصدي لمشكلة السياسات الخاصة بالحماية التجارية، ربما تلجأ بعض الشركات الكورية لتشييد مصانع خارجية لها داخل السوق الأمريكية لتصنيع منتجاتها في السوق الأمريكية نفسها، لكن ذلك سيؤدي بالطبع لحدوث نقص في معدلات العمالة داخل كوريا وهي مشكلة أخرى إضافية. ولهذا فإن سياسات الحماية التجارية الآخذة في الانتشار عالميا لها أضرارا متنوعة على الاقتصاد الكوري.

الدكتور "تشيه بيونغ إيل":

بالنسبة للقطاع الصناعي، لا يمكن لكوريا أن تتصدى لسياسات الحماية التجارية إلا في حيز محدود. يتوجب على الحكومة الكورية التنسيق وربط الجهود مع كل الدول الصديقة ذات المواقف المماثلة والمتأثرة بمثل تلك السياسات. بالنسبة للاقتصاد الكوري فإنه يعتمد بنسبة 70% على قطاع الخدمات لتوفير الوظائف. رغم ذلك، إلا أن قطاع الخدمات في كوريا أضعف من القطاع الصناعي من حيث القدرة على التصدير. في حالة نجاح كوريا في خلق منتجات تصدير في القطاع الخدمي فإن ذلك سيساعد كثيرا على تخفيف الآثار السالبة لسياسات الحماية التجارية التي تنهجهها بعض الدول، خاصة على المدييْن المتوسط والطويل.