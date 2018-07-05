رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة

البروفسور "كيم كوانغ سوك" من كلية العلاقات الدولية في جامعة "هان يانغ" :

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى 2% وهي المرة الثانية التي يرفع فيها سعر الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام بعد المرة الأولى التي حدثت في مارس. ليس من المستغرب أن يسبب ذلك شيئا من القلق لجهات عديدة. فالفرق في سعر الفائدة الرئيسي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية انعكس تماما. وكان سعر الفائدة في كوريا ثابتا منذ نوفمبر من العام الماضي، لكن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وسّع من الفجوة بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة الكوري. والآن الانتباه منصب على الجانب الكوري لمعرفة ما إذا كان سيقوم برفع سعر الفائدة أيضا بشكل متسق مع ما فعلت واشنطن.

البروفسور "كيم كوانغ سوك":

أي زيادة في سعر الفائدة الأمريكي الرئيسي تعني ارتفاعا في سعر الدولار. في حالة قيام أمريكا برفع سعر الفائدة لديها مع تجميد الاقتصادات الناشئة لأسعار الفائدة، فإن ذلك قد يعني ضعفا في أسعار عملاتها أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعني بدوره هروبا لرؤوس الأموال الأجنبية من تلك الأسواق على المدى القصير وبالتالي المزيد من الانخفاض في أسعار عملاتها تلك الدول، مما سيؤدي لهروب وهجرة استثمارية متزايدة، وفي المحصلة النهائية أزمات مالية ونقدية واضطرابات اقتصادية واسعة.

البروفسور "كيم كوانغ سوك":

هناك مظاهر مرصودة فعلا لهروب واسع لرؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة. التوسع في الفجوة بين سعري الفائدة الأمريكي والكوري قد يزيد من تأجيج تلك المظاهر، رغم أنه لم يتم حتى الآن رصد أيٍّ من تلك مظاهر في كوريا. الاقتصاد الكوري يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش والتعافي، والأوضاع الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية تسير في طريق التحسن. بل وهناك أيضا مظاهر للتحسن في العلاقات بين الكوريتين، وتوقعات بخصوص مشروعات تعاون مشترك قادمة. كل هذه العوامل تعتبر مؤشرات إيجابية مشجعة بشأن الاقتصاد الكوري الجنوبي على المدى القصير على الأقل. لكن على كل من المديين الطويل والمتوسط فربما لا يبدو الأمر كذلك مع استمرار رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سيغري ويدفع إلى حدوث عمليات هروب مالي واستثماري واسعة.

البروفسور "كيم كوانغ سوك":

في حالة استمرار الولايات المتحدة في سياسة رفع سعر الفائدة الرئيسي، فمن المتوقع أن تجاريها كل من اليابان والاتحاد الأوربي وقوى اقتصادية أخرى. وقد يعني ذلك حدوث تحول في سياسات دول اقتصادية كبرى متطورة من التسهيل إلى التشديد المالي والنقدي. وقد يحتم ذلك على كوريا أن تقوم بتحول مماثل. لكن الأمر لن يكون ميسورا ولا مواتيا لكوريا التي لم تصل بعد للتعافي الاقتصادي المنشود، مما قد يجعل من تلك السياسات غير مناسبة في الظروف الحالية.

البروفسور "كيم كوانغ سوك":

من المتوقع أن تقوم كوريا أيضا برفع سعر الفائدة الرئيسي خلال الشهور القادمة، فالفرق بين السعرين الكوري والأمريكي معكوس الآن، وهو ما يحتم ضرورة عمل شيء من أجل تصحيح الفجوة. لكن مع التوقعات بقيام واشنطن بعمليات رفع جديدة يصبح الأمر أكثر صعوبة وأكثر أهمية لكوريا من أجل تصحيح الخلل أو احتوائه على أقل تقدير.