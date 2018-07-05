رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2%، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذه النسبة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. البروفسور "كيم كوانغ سوك" من كلية العلاقات الدولية في جامعة "هان يانغ" : البروفسور "كيم كوانغ سوك": البروفسور "كيم كوانغ سوك": البروفسور "كيم كوانغ سوك": البروفسور "كيم كوانغ سوك":
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى 2% وهي المرة الثانية التي يرفع فيها سعر الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام بعد المرة الأولى التي حدثت في مارس. ليس من المستغرب أن يسبب ذلك شيئا من القلق لجهات عديدة. فالفرق في سعر الفائدة الرئيسي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية انعكس تماما. وكان سعر الفائدة في كوريا ثابتا منذ نوفمبر من العام الماضي، لكن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وسّع من الفجوة بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة الكوري. والآن الانتباه منصب على الجانب الكوري لمعرفة ما إذا كان سيقوم برفع سعر الفائدة أيضا بشكل متسق مع ما فعلت واشنطن.
كان القرار الأمريكي متوقعا بشكل كبير نتيجة لتحسن معدلات النمو والتضخم والعمالة في الولايات المتحدة، لكن الذي فاق المتوقع هو السرعة التي حدث بها ذلك. فخلال ستة أشهر فقط تم رفع سعر الفائدة مرتين، وهو ما يتوقع أن يؤثر بقوة على الاقتصادات الناشئة.
أي زيادة في سعر الفائدة الأمريكي الرئيسي تعني ارتفاعا في سعر الدولار. في حالة قيام أمريكا برفع سعر الفائدة لديها مع تجميد الاقتصادات الناشئة لأسعار الفائدة، فإن ذلك قد يعني ضعفا في أسعار عملاتها أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعني بدوره هروبا لرؤوس الأموال الأجنبية من تلك الأسواق على المدى القصير وبالتالي المزيد من الانخفاض في أسعار عملاتها تلك الدول، مما سيؤدي لهروب وهجرة استثمارية متزايدة، وفي المحصلة النهائية أزمات مالية ونقدية واضطرابات اقتصادية واسعة.
الأسواق المالية في الدول الناشئة تعرضت بالفعل لبعض الاضطرابات بعد قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع البعض حدوث أزمة شبيهة بالأزمتين الماليتين في عاميْ 1997 و2008. ووسط غياب الاستقرار في العديد من الأسواق الناشئة، فربما لن تكون السوق الكورية استثناء منها.
هناك مظاهر مرصودة فعلا لهروب واسع لرؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة. التوسع في الفجوة بين سعري الفائدة الأمريكي والكوري قد يزيد من تأجيج تلك المظاهر، رغم أنه لم يتم حتى الآن رصد أيٍّ من تلك مظاهر في كوريا. الاقتصاد الكوري يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش والتعافي، والأوضاع الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية تسير في طريق التحسن. بل وهناك أيضا مظاهر للتحسن في العلاقات بين الكوريتين، وتوقعات بخصوص مشروعات تعاون مشترك قادمة. كل هذه العوامل تعتبر مؤشرات إيجابية مشجعة بشأن الاقتصاد الكوري الجنوبي على المدى القصير على الأقل. لكن على كل من المديين الطويل والمتوسط فربما لا يبدو الأمر كذلك مع استمرار رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سيغري ويدفع إلى حدوث عمليات هروب مالي واستثماري واسعة.
من جانبها عقدت الحكومة الكورية اجتماعات متتالية لدراسة هذه القضية، وقالت إن حدوث عمليات هروب مالي واسعة أمر غير متوقع، وأشارت في نفس الوقت إلى أن الموقف النقدي لكوريا قوي حيث يزيد الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي عن 400 مليار دولار. لكن كل ذلك لا يعني أن كوريا ليست واقعة تحت أي تهديد.
في حالة استمرار الولايات المتحدة في سياسة رفع سعر الفائدة الرئيسي، فمن المتوقع أن تجاريها كل من اليابان والاتحاد الأوربي وقوى اقتصادية أخرى. وقد يعني ذلك حدوث تحول في سياسات دول اقتصادية كبرى متطورة من التسهيل إلى التشديد المالي والنقدي. وقد يحتم ذلك على كوريا أن تقوم بتحول مماثل. لكن الأمر لن يكون ميسورا ولا مواتيا لكوريا التي لم تصل بعد للتعافي الاقتصادي المنشود، مما قد يجعل من تلك السياسات غير مناسبة في الظروف الحالية.
ويقول المراقبون إن رفع سعر الفائدة الرئيسي في كوريا سيؤدي إلى زيادة تعقيد مشكلة الديون الأسرية، وهي مشكلة متفاقمة بالفعل، حيث يبلغ حجم تلك الديون حوالي 1.3 تريليون دولار. لكن مشكلة توسع الفجوة بين سعري الفائدة الأمريكي والكوري تعتبر أيضا مشكلة خطيرة لا يمكن تجاوزها فقط عن طريق تجاهلها، خاصة مع توقع رفعين محتملين لسعر الفائدة الأمريكي خلال هذا العام.
من المتوقع أن تقوم كوريا أيضا برفع سعر الفائدة الرئيسي خلال الشهور القادمة، فالفرق بين السعرين الكوري والأمريكي معكوس الآن، وهو ما يحتم ضرورة عمل شيء من أجل تصحيح الفجوة. لكن مع التوقعات بقيام واشنطن بعمليات رفع جديدة يصبح الأمر أكثر صعوبة وأكثر أهمية لكوريا من أجل تصحيح الخلل أو احتوائه على أقل تقدير.
ويتوقع العديد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي الكوري برفع سعر الفائدة الرئيسي للتصدي لأي آثار ناتجة عن اتساع الفجوة مع سعر الفائدة الأمريكي، لكن هذا الموضوع قيد الدراسة الجادة حاليا من مختلف الجوانب، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه قريبا.
البروفسور "كيم كوانغ سوك" من كلية العلاقات الدولية في جامعة "هان يانغ" :
البروفسور "كيم كوانغ سوك":
البروفسور "كيم كوانغ سوك":
البروفسور "كيم كوانغ سوك":
البروفسور "كيم كوانغ سوك":