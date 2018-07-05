تأثيرات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على الاقتصاد الكوري

ما زالت الحرب التجارية الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تؤثر في الكثير من اقتصادات دول العالم، بما في ذلك الاقتصاد الكوري الجنوبي. المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان" من المعهد الصيني الأمريكي للبحوث الاقتصادية: المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان": المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان" المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان": المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان":
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على 1102 سلعة صينية مختلفة تزيد قيمتها عن خمسين مليار دولار بدءاَ من يوم السادس من يوليو القادم، وذلك بناء على القانون التجاري الأمريكي. وفي المقابل، هددت الصين بفرض رسوم مماثلة على منتجات أمريكية متنوعة. كذلك أمر ترامب الممثل التجاري الأمريكي بإعداد قائمة تشمل منتجات وسلعا أخرى تفوق قيمتها 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تتراجع عن تلك القرارات ما لم تتراجع الصين عن كل قراراتها التمييزية تجاه المنتجات الأمريكية وهو أمر لا يتوقع أن تمتثل له الصين.
وإزاء التهديد الأمريكي وردود الفعل الصينية، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استمرار الحرب التجارية المستعرة بين البلدين. بدأ النزاع التجاري الأمريكي الصيني الأخير في شهر مارس الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على العديد من المنتجات الصينية. وقد عاد الرئيس الأمريكي مجددا في السادس من يونيو الجاري وأعلن عن رفع إضافي للرسوم الجمركية على السلع الصينية. ومن جانبها قالت بكين إنها سترد بإجراءات مماثلة تجاه واشنطن.
من المتوقع، بل من المؤكد، أن تحدث آثار ضخمة على مختلف الأسواق المالية والتجارية في العالم من سلع وأسهم وسندات وأوراق مالية ونقد أجنبي ونفط خام، مما سيسبب قلاقل اقتصادية واسعة في كل العالم. في الصين، وهي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الأسهم في شنغهاي لما دون الحد النفسي المحدد بثلاثة آلاف نقطة للمرة الأولى خلال عامين.
الأسهم الصينية المسجلة في عدة أسواق شهدت اهتزازات وتقلبات متسارعة خاصة في أسواق السيارات التي ستكون الأكثر تأثرا وتضررا بتلك التطورات الأخيرة. وفي كوريا الجنوبية، انخفضت قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي، كما انخفض مؤشر الأسهم في البورصة الكورية بنسبة 1,1%.
تشهد أغلب الأسواق العالمية المالية والنقدية والخاصة بالأسهم والسندات والأوراق المالية تغييرات وتحولات بشكل سريع ومتقلب نتيجة الحرب التجارية الصينية الأمريكية التي لها تأثير واسع وكبير وخطير على مجمل التحركات الاستثمارية في مختلف أرجاء العالم، ومن بينها بالتأكيد السوق الكورية التي شهدت فعلا هروبا من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة بين الخامس والـ25 من يونيو. الدول التي تعتمد بشكل واسع على التجارة الخارجية وعلى السوق الصينية الواسعة ومن بينها كوريا ستكون هي الأكثر عرضة للخسائر بعد الصين نفسها.
العملة الكورية نفسها بجانب عملات أخرى مثل عملات تايلاند وأستراليا وسنغافورا وماليزيا تعرضت لخسائر واهتزازات. التقلبات التي شهدتها البورصة في كوريا كانت بسبب تفادي المستثمرين الأجانب لشراء الأسهم بسبب تصاعد الحرب التجارية بين القوتين العالميتين الأكبر حاليا. والأسوأ من كل ذلك أن الصادرات الكورية ستكون من بين الضحايا الرئيسيين.
كوريا الجنوبية هي سابع أكبر دولة مصدرة في العالم الآن، والصين والولايات المتحدة الأمريكية هي الدول الأكثر استقبالا في العالم للصادرات الكورية. وحسب صندوق النقد الدولي فإن السوقين الأمريكية والصينية تستقبلان حوالي 37% من الصادرات الكورية. الصادرات الكورية للصين من السلع الوسيطة تبلغ نحو 80% من إجمالي الصادرات الكورية في هذا المجال بالتحديد.
وحسب دراسة متخصصة أجراها معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية، اتضح أن أي انخفاض في الصادرات الكورية للصين بنسبة 10% سيؤدي لخسائر مالية لكوريا تزيد عن 28 مليار دولار سنويا. كما تشير التقارير إلى أن تقلص صادرات الصين للسوق الأمريكية سيؤدي أيضا إلى تقلص الصادرات الكورية الوسيطة إلى الصين.
أي صدام بين العملاقين الأكبر عالميا سيحدث أضرارا كبيرة لهما وللكثير من الاقتصادات العالمية الأخرى. هذه حرب اقتصادية عالمية شاملة لن يكون فيها رابح، وستشمل الخسارة الجميع بشكل مباشر وغير مباشر. ربما سيعني ذلك توجه الجميع في كل أنحاء العالم للتنسيق والتوسط من أجل وضع نهاية لتلك الحرب التي ستشمل خسائرها الجميع. يقول الرئيس الأمريكي ترامب إن هدفه هو العدالة الاقتصادية من خلال قيام نظام تجاري عالمي متوازن تحت الشعارات التي رفعها في حملاته الانتخابية، مثل "أمريكا أولا" و"أمريكا القوية" وغيرها. على كوريا الجنوبية التحسب للأمر من كل جوانبه والسعي من أجل تقليل خسائرها وتقليل مدى اعتمادها على السوقين الصينية والأمريكية، من خلال تنويع أسواق صادراتها وتوسيع قنوات التواصل والتنسيق مع كل المؤسسات والمنظمات المتخصصة المعنية بالأمر، وأيضا مع كل الدول ذات الأوضاع المشابهة حول العالم.
ويقول الخبراء إنه يتوجب على الحكومة الكورية أن تبدأ في العمل من أجل تغيير هياكلها الاقتصادية والتجارية المعتمدة على الأسواق الخارجية، بحيث يتم تقليل الاعتماد على الخارج وتنشيط وتعزيز السوق المحلية.
المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان" من المعهد الصيني الأمريكي للبحوث الاقتصادية:
المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان":
المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان"
المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان":
المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان":