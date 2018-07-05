تأثيرات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على الاقتصاد الكوري

المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان" من المعهد الصيني الأمريكي للبحوث الاقتصادية:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على 1102 سلعة صينية مختلفة تزيد قيمتها عن خمسين مليار دولار بدءاَ من يوم السادس من يوليو القادم، وذلك بناء على القانون التجاري الأمريكي. وفي المقابل، هددت الصين بفرض رسوم مماثلة على منتجات أمريكية متنوعة. كذلك أمر ترامب الممثل التجاري الأمريكي بإعداد قائمة تشمل منتجات وسلعا أخرى تفوق قيمتها 200 مليار دولار. وأكد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تتراجع عن تلك القرارات ما لم تتراجع الصين عن كل قراراتها التمييزية تجاه المنتجات الأمريكية وهو أمر لا يتوقع أن تمتثل له الصين.

المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان":

من المتوقع، بل من المؤكد، أن تحدث آثار ضخمة على مختلف الأسواق المالية والتجارية في العالم من سلع وأسهم وسندات وأوراق مالية ونقد أجنبي ونفط خام، مما سيسبب قلاقل اقتصادية واسعة في كل العالم. في الصين، وهي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الأسهم في شنغهاي لما دون الحد النفسي المحدد بثلاثة آلاف نقطة للمرة الأولى خلال عامين.

المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان"

تشهد أغلب الأسواق العالمية المالية والنقدية والخاصة بالأسهم والسندات والأوراق المالية تغييرات وتحولات بشكل سريع ومتقلب نتيجة الحرب التجارية الصينية الأمريكية التي لها تأثير واسع وكبير وخطير على مجمل التحركات الاستثمارية في مختلف أرجاء العالم، ومن بينها بالتأكيد السوق الكورية التي شهدت فعلا هروبا من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة بين الخامس والـ25 من يونيو. الدول التي تعتمد بشكل واسع على التجارة الخارجية وعلى السوق الصينية الواسعة ومن بينها كوريا ستكون هي الأكثر عرضة للخسائر بعد الصين نفسها.

المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان":

كوريا الجنوبية هي سابع أكبر دولة مصدرة في العالم الآن، والصين والولايات المتحدة الأمريكية هي الدول الأكثر استقبالا في العالم للصادرات الكورية. وحسب صندوق النقد الدولي فإن السوقين الأمريكية والصينية تستقبلان حوالي 37% من الصادرات الكورية. الصادرات الكورية للصين من السلع الوسيطة تبلغ نحو 80% من إجمالي الصادرات الكورية في هذا المجال بالتحديد.

المحلل الاقتصادي "تشو يونغ تشان":

أي صدام بين العملاقين الأكبر عالميا سيحدث أضرارا كبيرة لهما وللكثير من الاقتصادات العالمية الأخرى. هذه حرب اقتصادية عالمية شاملة لن يكون فيها رابح، وستشمل الخسارة الجميع بشكل مباشر وغير مباشر. ربما سيعني ذلك توجه الجميع في كل أنحاء العالم للتنسيق والتوسط من أجل وضع نهاية لتلك الحرب التي ستشمل خسائرها الجميع. يقول الرئيس الأمريكي ترامب إن هدفه هو العدالة الاقتصادية من خلال قيام نظام تجاري عالمي متوازن تحت الشعارات التي رفعها في حملاته الانتخابية، مثل "أمريكا أولا" و"أمريكا القوية" وغيرها. على كوريا الجنوبية التحسب للأمر من كل جوانبه والسعي من أجل تقليل خسائرها وتقليل مدى اعتمادها على السوقين الصينية والأمريكية، من خلال تنويع أسواق صادراتها وتوسيع قنوات التواصل والتنسيق مع كل المؤسسات والمنظمات المتخصصة المعنية بالأمر، وأيضا مع كل الدول ذات الأوضاع المشابهة حول العالم.