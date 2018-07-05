بدء تطبيق قانون تخفيض ساعات العمل الأسبوعية

"لي إين تشول" مدير معهد بحوث الاقتصاد :

تقصير ساعات العمل الأسبوعية في كوريا كان بين التعهدات التي قدمها الرئيس "مون جيه إين" خلال حملاته الانتخابية الرئاسية. تهدف الحكومة في نهاية الأمر إلى تقصير عدد ساعات العمل السنوية إلى حدود 1800 ساعة بحلول عام 2020، كي تكون كوريا في نفس مستوى بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بدءا من هذا الشهر ستكون كل شركة كورية يعمل لديها أكثر من 300 عامل ملزمة بتنفيذ قانون ساعات العمل الأسبوعية، أي اثنتان وخمسون ساعة بحد أقصى، منها أربعون ساعة للعمل الرسمي المنتظم، و12 ساعة للعمل الإضافي. الشركات التي يعمل لديها أقل من 300 عامل وأكثر من خمسين ستكون ملزمة بتطبيق القانون الجديد بدءا من يناير من عام 2020، فيما سيكون عام 2021 هو موعد تطبيق القانون على بقية الشركات الصغرى.

"لي إين تشول" مدير معهد بحوث الاقتصاد :

من المتوقع أن يؤدي تقليل ساعات العمل الأسبوعية إلى زيادة عدد فرص العمل الجديدة في البلاد، إذ أن الشركات ستكون مضطرة لتعزيز العمالة لتعويض أي نقص قد ينجم عن تقصير ساعات العمل لتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة. تعتقد بعض الجهات المتخصصة والمراكز البحثية المختلفة أن يؤدي تقصير ساعات العمل إلى خلق المزيد من الوظائف، حيث توقعت لجنة العمل البرلمانية ما بين 125 ألفا و160 ألف وظيفة جديدة للتعويض عن النقص الوظيفي المتوقع، بينما توقع معهد العمل الكوري ما بين 111 ألفا و193 ألف وظيفة جديدة.

"لي إين تشول" مدير معهد بحوث الاقتصاد :

بدأت شركة سام سونغ التي تعد أكبر الشركات الكورية في التجهيز لبرامج ومناسبات خاصة بتقليل ساعات العمل، حيث كانت قد بدأت بالفعل في تنفيذ نظام عمل جديد منذ شهر يناير الماضي بخصوص تقليص عدد ساعات العمل بشكل إيجابي. وبموجب النظام الجديد سيتم استبعاد فترات الراحة القصيرة الخاصة بتناول القهوة أو التدخين أو الاستجمام، خارج الساعات المحددة للعمل. وستكون هناك عقوبات على رؤساء فرق العمال في حالة زيادة ساعات العمل عن الأوقات المحددة. تتبنى شركة سام سونغ نظام عمالة مرنا، حيث يعمل موظفوها عادة فيما بين الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ولكن لديهم حرية اختيار وقت عملهم بما يتناسب مع ظروفهم بشرط أن يكون ذلك ضمن عدد ساعات العمل المحددة.

"لي إين تشول" مدير معهد بحوث الاقتصاد :

النظام الجديد يسبب قلقا متزايدا لكل من العاملين والإدارات المعنية في الشركات الصغيرة. فالعاملون متخوفون من أن يؤدي إلى نقص أجورهم، بينما الإدارات تخشى أن يؤدي إلى المزيد من التكلفة بسبب الاحتياج إلى عمالة جديدة. وحسب دراسات متنوعة، فإن نقص عدد ساعات العمل قد يؤدي إلى حدوث نقص في دخول العاملين بحوالي 11% من الأجر الأصلي. ومن جانب الإدارات يتوقع البعض ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية بمليارات الدولار.

"لي إين تشول" مدير معهد بحوث الاقتصاد :

المسألة في النهاية هي مسألة تكلفة، ليس فقط بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، بل وحتى للشركات الكبرى. ربما تكن هناك مشكلات في المرحلة الأولى متعلقة بالاستعمال الحكومي للموارد المالية الخاصة بدافعي الضرائب، وربما ستكون الحكومة مضطرة لتقديم مساعدات ودعم لتعويض التكلفة المتصاعدة المتوقعة لدى بعض الشركات، ولكن لا يجب أن يكون ذلك هو أساس حل تلك المشكلات بحيث لا يتحول الأمر إلى عبء حكومي هائل. لا بد من التحسب لكل الآثار الجانبية المتوقعة والتصدي لها من خلال حلول عملية، عن طريق زيادة الإنتاجية. التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضروري جدا لإنجاح تلك الخطوة.