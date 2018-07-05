2018-07-02

بدء تطبيق قانون تخفيض ساعات العمل الأسبوعية
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محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
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