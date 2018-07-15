خطة الحكومة لإصلاح نظام الضرائب العقارية

الخبير العقاري والمحلل المالي "بارك وان غاب" :

إصلاح الضرائب على القارات صار موضوعا ساخنا في كوريا هذه الأيام رغم أنه ما زال قيد التشكل النهائي. الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من برنامج الإصلاح المقترح بواسطة لجنة الإصلاح المالي هو الجزء الخاص بالضرائب العقارية الشاملة والتي ستخضع لعملية إصلاحية كبيرة للمرة الأولى منذ عشرة أعوام. فقد اقترحت اللجنة رفع معدل القيمة السوقية العادلة بنسبة 5% سنويا خلال الأعوام الأربعة القادمة، وهو ما يعني أن نسبة الـ80% الحالية سوف ترتفع إلى 100% في عام 2022، وستكون هناك أيضا صيغ ضريبية مختلفة على الأراضي الخالية والأراضي والفضاءات المخصصة للمكاتب التجارية. المقترح الجديد يدعو لرفع هذه الضرائب وأي ضرائب أخرى على الدخول المكتسبة عن تأجير أي ممتلكات.

الخبير العقاري والمحلل المالي "بارك وان غاب" :

ضرائب الملكية العقارية تتضمن الضريبة العقارية الشاملة بجانب ضريبة الملكية. رفع ضريبة الملكية قد يسبب امتعاضا واسعا من قبل أصحاب الدخل المحدود وأفراد الطبقة الوسطى طالما أنهم سيدفعون ضرائب على ما يمتلكون من عقارات. الضريبة العقارية الشاملة، في الكفة الأخرى، هي ما يتم فرضه على ملاك العقارات الفاخرة والمتعددة. قيام حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة أنتج نقصا حادا في عدد دافعي الضرائب من كبار الملاك، وشكلا من أشكال النزاعات بسبب التباين الضريبي.

الخبير العقاري والمحلل المالي "بارك وان غاب" :

من المتوقع أن يجد الكثير من ملاك المنازل المتعددة بعض المخارج من خلال تسجيل أنفسهم كملاّك أراضٍ مؤجرة تجاريا ويبحثون عن عائد سريع مما يؤجرون من منازل ومبانٍ ومحلات صغيرة. عندما قررت إدارة الرئيس الراحل "روه مو هيون" فرض ضرائب عقارية شاملة بنسب أعلى على ملاّك المنازل المتعددة في عام 2005، تدفقت سيولة نقدية كبيرة على الممتلكات التجارية. ومع أسعار الفائدة المرتفعة والركود الاستهلاكي العام، أعتقد أن المستثمرين سيستمرون في التركيز على مناطق التكدس السكاني، وربما يسعي أصحاب المنازل المتعددة إلى تنويع مصادرهم المالية من خلال تخفيض عدد ما يمتلكون من منازل.

الخبير العقاري والمحلل المالي "بارك وان غاب" :

أوصت اللجنة بتخفيض نقطة بداية الضريبة العقارية الشاملة إلى عشرة ملايين وون بدلا من النقطة الراهنة وهي عشرون مليون وون. في عام 2016 كان نحو تسعين ألف كوري يخضعون للضرائب العقارية الشاملة، لكن التغيير المقترح سيرفع العدد لنحو 400 ألف شخص. الحكومة والحزب الحاكم لا يميلون لقبول ذلك المقترح ربما لاعتقادهم أنه سيضم أشخاصا غير قادرين على تحمل تلك الضرائب من أرباب المعاشات وأفراد الطبقة الوسطى الذين لا يعتبرون ضمن الأغنياء. لهذا فإن الحكومة لن تقبل ذلك المقترح في أغلب الظن.

الخبير العقاري والمحلل المالي "بارك وان غاب" :

في أربعين منطقة من المناطق السكنية بما فيها سيول، فإن ملاّك المنازل المتعددة سيواجهون ضرائب رؤوس أموال تبلغ ما بين 52% و62% عند القيام ببيع منازلهم. هناك من يرى أن الملاّك الذين ظلوا يمتلكون منازلهم لسنوات طويلة يكونون مستحقين لإعفاء من مثل هذه الضريبة لأنهم حتى لو احتاجوا لبيع منازلهم فإن ذلك البيع لن يكون مجزيا لهم بسبب ارتفاع المستحقات الضريبية. مثل هؤلاء الأشخاص سيجدون أنفسهم في مأزق، ولذلك يجب على الحكومة مساعدة مثل هؤلاء الناس من خلال توفير مخارج مناسبة. في اعتقادي إن الاتجاهات الرئيسية للعملية الإصلاحية المقترحة مناسبة من حيث المبدأ والقصد، لكن التطبيق العشوائي المرتجل هو ما يجب تفاديه. وحتى لو تقرر تطبيق الخطة والبرنامج الإصلاحي فيجب أن يتم ذلك بشكل مرن يأخذ في الاعتبار كل العوامل وعلى رأسها اتجاهات الأسواق.