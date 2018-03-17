"كيم يونغ إين" :

خلال فترة الأولمبياد الشتوية قامت شركتنا بتركيب شبكات تجريبية من الجيل الخامس في مواقع استراتيجية، منها بيونغ تشانغ وكانغ نُنغ، بالإضافة إلى المنطقة الترويجية في ميدان كوانغ هوا مون في وسط سيول، وهي الأماكن التي تركز فيها الوجود الأكبر للزوار والسياح الأجانب والقادمين لحضور الدورة الأولمبية. ومن خلال استعمال شبكة الجيل الخامس، نجحت الشركة في عرض وتسيير خدمات مثيرة ومدهشة تحت شعار "إنسايد ذا تراك Inside the Track" أي "داخل المسار". في الماضي كان الناس خارج الاستاد الرياضي يشاهدون المباريات عبر كاميرات التلفزيون، لكن خدماتنا الجديدة تتيح للناس مشاهدة المباريات وكأنهم داخل الاستاد ومع غيرهم من الجمهور. فمثلا تم تركيب كاميرات لاسلكية دقيقة الحجم داخل الزلاجات التي كان يرتديها المتسابقون، وتم عبرها نقل لقطات حية شديدة الوضوح تجعل المشاهد يشعر وكأنه يسير مع المتسابقين.

"كيم يونغ إين" :

نجحت "كيه تي" في تطوير هذه التقنية للمرة الأولى في العالم، وعرضتها خلال أولمبياد بيونغ تشانغ. كان أكثر المتابعين والخبراء يتوقعون ظهور هذه التقنية الجديدة على المستوى التجاري في عام 2020، لكن شركة "كيه تي" قررت تجريبها خلال دورة بيونغ تشانغ بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وقد بدأ التجهيز لذلك منذ شهر يونيو من عام 2016، وقد حققت التجارب نجاحا فعليا على المستوى الفني والتقني.

"كيم يونغ إين" :

الدورة الأولمبية كانت مناسبة عالمية كبرى تابعها الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم، ولذلك كانت فرصة للشركة لاستعراض مهاراتها وتطورها التقني. كان أول إرسال تلفزيوني بالأبيض والأسود في العالم قد تم خلال دورة برلين الأولمبية في عام 1936. وفي عام 1964 بعد نجاح اليابان في بث أول إرسال تلفزيوني ملون خلال دورة طوكيو الأولمبية صارت اليابان عملاقا إلكترونيا عالميا ارزا. وقد سعت شركة "كيه تي" الكورية، باعتبارها راعية رسمية لأولمبياد بيونغ تشانغ، إلى اغتنام تلك الفرصة لاستعراض مهاراتها وإظهار ذلك للعالم من خلال استعراض تقنية الجيل الخامس للمرة الأولى في العالم، مستبقة دورة طوكيو الأولمبية لعام 2020.

"كيم يونغ إين" :

في أثناء الاستعداد للتحضير لعرض تقنية الجيل الخامس في بيونغ تشانغ، تراكم لشركتنا "كيه تي" تجارب وخبرات هائلة لرسم خريطة طريق جديدة لبدء الانطلاقة التجارية العالمية للشبكة في أعقاب الأولمبياد، وتأمل الشركة في أن ذلك سيؤهلها للعب دوري قيادي ورائد من خلال التعاون مع شركات عالمية كبرى في أول تسويق تجاري لهذه التقنية، التي ستكون جوهر الثورة الصناعية الرابعة.

"كيم يونغ إين" :

انطلاقا من النجاح الذي تحقق في بيونغ تشانغ، تخطط شركتنا لأن تبدأ أول عملية تشغيل تجاري فعلي لتقنية الجيل الخامس مع مطلع العام القادم 2019. خلال الربع الرابع من هذا العام ستتمكن الشركة من استكمال تطوير كل المواصفات الفنية اللازمة، ومن ثم البدء في عمليات تركيب ونشر الشبكة في مختلف أرجاء البلاد.