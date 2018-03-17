أما الآن فقد حان موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. واليوم سنتعرف على شركة "كيه تي KT" للاتصالات، التي اختبرت خدمات للجيل الخامس من الاتصالات المتحركة للمرة الأولى خلال فترة انعقاد دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية الشهر الماضي. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع "كيم يونغ إين" مدير استراتيجيات الشبكات في الشركة. "كيم يونغ إين" : "كيم يونغ إين" : "كيم يونغ إين" : "كيم يونغ إين" : "كيم يونغ إين" :
خلال فترة الأولمبياد الشتوية قامت شركتنا بتركيب شبكات تجريبية من الجيل الخامس في مواقع استراتيجية، منها بيونغ تشانغ وكانغ نُنغ، بالإضافة إلى المنطقة الترويجية في ميدان كوانغ هوا مون في وسط سيول، وهي الأماكن التي تركز فيها الوجود الأكبر للزوار والسياح الأجانب والقادمين لحضور الدورة الأولمبية. ومن خلال استعمال شبكة الجيل الخامس، نجحت الشركة في عرض وتسيير خدمات مثيرة ومدهشة تحت شعار "إنسايد ذا تراك Inside the Track" أي "داخل المسار". في الماضي كان الناس خارج الاستاد الرياضي يشاهدون المباريات عبر كاميرات التلفزيون، لكن خدماتنا الجديدة تتيح للناس مشاهدة المباريات وكأنهم داخل الاستاد ومع غيرهم من الجمهور. فمثلا تم تركيب كاميرات لاسلكية دقيقة الحجم داخل الزلاجات التي كان يرتديها المتسابقون، وتم عبرها نقل لقطات حية شديدة الوضوح تجعل المشاهد يشعر وكأنه يسير مع المتسابقين.
تزيد سرعة نقل البيانات عبر تقنية الجيل الخامس بعشرين مرة مقارنة بتقنية الجيل الرابع المعروفة اختصارا باسم "إل تي إي LTE "، مما يتيح مشاهدة محتويات عالية الوضوح في الوقت الحقيقي. وقد تم تجريب هذه التقنية خلال دورة بيونغ تشانغ، مما أثار إعجاب المشاهدين بشكل كبير. هذا التطور المدهش في عالم الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات جاء نتيجة لجهود طويلة بواسطة الشركة.
نجحت "كيه تي" في تطوير هذه التقنية للمرة الأولى في العالم، وعرضتها خلال أولمبياد بيونغ تشانغ. كان أكثر المتابعين والخبراء يتوقعون ظهور هذه التقنية الجديدة على المستوى التجاري في عام 2020، لكن شركة "كيه تي" قررت تجريبها خلال دورة بيونغ تشانغ بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وقد بدأ التجهيز لذلك منذ شهر يونيو من عام 2016، وقد حققت التجارب نجاحا فعليا على المستوى الفني والتقني.
وفي إطار الاستعدادات لتجربة تقنية الجيل الخامس من الاتصالات المتحركة، تم إنشاء البنيات التحتية اللازمة بامتداد وصل إلى 11 ألف كيلومتر. وخلال الدورة الأولمبية، تم الاستعانة بأكثر من ألف خبير ومتخصص وفني لتشغيل المنشآت والبنيات المتعلقة بهذه الشبكة. وهكذا نجحت اختبارات شبكة الجيل الخامس من الاتصالات المتحركة التي كان محددا لها عام 2020.
الدورة الأولمبية كانت مناسبة عالمية كبرى تابعها الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم، ولذلك كانت فرصة للشركة لاستعراض مهاراتها وتطورها التقني. كان أول إرسال تلفزيوني بالأبيض والأسود في العالم قد تم خلال دورة برلين الأولمبية في عام 1936. وفي عام 1964 بعد نجاح اليابان في بث أول إرسال تلفزيوني ملون خلال دورة طوكيو الأولمبية صارت اليابان عملاقا إلكترونيا عالميا ارزا. وقد سعت شركة "كيه تي" الكورية، باعتبارها راعية رسمية لأولمبياد بيونغ تشانغ، إلى اغتنام تلك الفرصة لاستعراض مهاراتها وإظهار ذلك للعالم من خلال استعراض تقنية الجيل الخامس للمرة الأولى في العالم، مستبقة دورة طوكيو الأولمبية لعام 2020.
هكذا، تمكنت الشركة الكورية الكبرى من تحقيق نجاح ملحوظ، بناء على تاريخها الممتد لحوالي 130 عاما.
في أثناء الاستعداد للتحضير لعرض تقنية الجيل الخامس في بيونغ تشانغ، تراكم لشركتنا "كيه تي" تجارب وخبرات هائلة لرسم خريطة طريق جديدة لبدء الانطلاقة التجارية العالمية للشبكة في أعقاب الأولمبياد، وتأمل الشركة في أن ذلك سيؤهلها للعب دوري قيادي ورائد من خلال التعاون مع شركات عالمية كبرى في أول تسويق تجاري لهذه التقنية، التي ستكون جوهر الثورة الصناعية الرابعة.
وبينما كانت شركات الاتصالات في مختلف أنحاء العالم تنخرط في منافسة شرسة لتطوير خدمات الجيل الخامس، نجحت شركة "كيه تي" في ذلك بالفعل، وأظهرت قدراتها خلال فترة انعقاد دورة بيونغ تشانغ.
انطلاقا من النجاح الذي تحقق في بيونغ تشانغ، تخطط شركتنا لأن تبدأ أول عملية تشغيل تجاري فعلي لتقنية الجيل الخامس مع مطلع العام القادم 2019. خلال الربع الرابع من هذا العام ستتمكن الشركة من استكمال تطوير كل المواصفات الفنية اللازمة، ومن ثم البدء في عمليات تركيب ونشر الشبكة في مختلف أرجاء البلاد.
ويقول المحللون إنه من المتوقع أن يولد التسويق التجاري لتقنية الجيل الخامس حوالي 12.3 تريليون دولار كقيمة مضافة في 16 صناعة مختلفة حتى عام 2035، بما في ذلك الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي والسيارات ذاتية القيادة. ولإثبات وجودها في هذه السوق الضخمة تحرص شركة "كيه تي" على تكثيف جهودها لاستكمال تطوير تقنية الجيل الخامس وتأكيد وضعها القيادي ضمن الثورة الصناعية الرابعة.
"كيم يونغ إين" :
"كيم يونغ إين" :
"كيم يونغ إين" :
"كيم يونغ إين" :
"كيم يونغ إين" :