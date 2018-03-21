حان الآن موعد التعرف على شركة كورية صغيرة وناجحة .... اليوم سنتعرف على شركة "إس جي روبوتيكس SG Robotics" المتخصصة في إنتاج أجهزة للمعاقين وكبار السن. وعنها يحدثنا "نا بيونغ هون"، كبير الباحثين في الشركة.



نا بيونغ هون:

كانت المرة الأولى في العالم التي يقوم فيها شخص معاق، بمساعدة من روبوت ملبوس من صنع شركتنا "إس جي روبوتيكس"، بحمل ونقل الشعلة الأولمبية، وذلك خلال بارالمبياد بيونغ تشانغ. هذا الروبوت القابل اسمه "ووك أون سوت WalkOn Suit" وقد فاز بالميدالية البرونزية في مسابقة دولية للروبوت في عام 2016. ما تم في بيونغ تشانغ من نقل للشعلة الأولمبية يدل على أن كوريا سجلت طفرة مدهشة في التقنيات الخاصة بصناعة الروبوت على المستوى العالمي. ومن المؤكد أن قيام ذلك المعاق بنقل الشعلة الأولمبية بذلك الشكل الرائع قد فتح باب الأمل أمام جمهور كبير من المعاقين جسديا ومن غير القادرين على المشي.



كان اللاعب الكوري المعاق "لي يونغ رو" هو الذي حمل الشعلة بعد أن ارتدى الروبوت "ووك أون"، بالتعاون مع البروفسور "كونغ كيون تشول" من جامعة "صو كانغ"، الذي طوّر ذلك الروبوت بهدف مساعدة الذين يعانون من شلل نصفي على الحركة. وكان "لي" قد تعرض لحادث سبّب له شللا نصفيا منذ أن كان شابا في العشرينيات، ولم يستطع بعدها الوقوف أو المشي. لكنه عندما ارتدى ذلك الروبوت تمكن من حمل الشعلة الأولمبية والوقوف والتقدم لخطوات ليسلمها لشخص آخر، وسط تصفيق المشاهدين.





نا بيونغ هون:

"ووك أون سوت" هو روبوت لمساعدة المعاقين الذين يعانون من شلل كامل على المشي الآمن والسليم فوق أرضيات مسطحة أو منحدرة أو حتى فوق السلالم. يبلغ وزن الروبوت ثلاثين كيلوجراما ويمكن استعماله بواسطة المعاق لمدة 4 ساعات متواصلة. يمكن للشخص الحفاظ على توازنه باستعمال عصا مخصصة، كما يمكنه التحكم في الروبوت من خلال مفاتيح خاصة مثبتة على العصا.

في عام 2016 احتل "ووك أون" المركز الثالث في منافسات "ساي باثلونCybathlon " الدولية لإنتاج روبوتات المعاقين والتي شارك فيها شركات عالمية كبرى متخصصة في هذا المجال.

نا بيونغ هون:

تأسست شركة "إس جي روبوتيكس" في فبراير من عام 2017 ارتكازا على تقنيات خاصة بمعمل التحكم في نظم الروبوت التابع لشعبة الهندسة الميكانيكية في جامعة "صو كانغ" ومركز إعادة تأهيل المعاقين. كانت المؤسستان المهتمتان بالأبحاث الخاصة بالروبوتات الوظيفية وخاصة القابلة للارتداء قد قامتا ببحث مشترك بهدف النظر في إمكانية توفير مساعدة للأشخاص العاجزين عن المشي والحركة.

وكان نتاج ذلك البحث المشترك جهاز "ووك أون"، الذي تم تطويره مجددا عبر جهود متواصلة بواسطة الباحثين الشباب في الشركة ليتم عرض ثاني روبوت ملبوس في 2017.

نا بيونغ هون:

الروبوت الثاني هو "أنجيليغس Angelegs"، وهو روبوت خفيف قابل للارتداء يستعمل آلية عدم المقاومة. وقد تم تطوير هذا الجهاز لمساعدة مصابي الشلل الجزئي أو كبار السن من ذوي العضلات الضعيفة. وهو مزود بوحدة تحكم في الحركات المطلوبة. فمثلا: إذا أراد المستعمل المشي فإنه يضغط على زر معين، وإذا قرر المستعمل التوقف بشكل مفاجئ لأي سبب فيمكنه الضغط على زر آخر وهكذا.

وكان هذا الروبوت هو المنتج الآسيوي الوحيد الذي نجح في الوصول للمرحلة النهائية في المسابقة الخاصة بتطوير الروبوتات في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2017. وتخطط الشركة لتسويق ذلك الروبوت تجاريا في النصف الأول من العام القادم، إلى جانب روبوتات لمساعدة الأطفال والعمال.

نا بيونغ هون:

تخطط الشركة لابتداع قيّم اجتماعية تشاركية جديدة بواسطة الروبوتات في سبيل خلق عالم أجمل وأفضل للجميع. نخطط لصناعة روبوتات حسب تصورات ورؤى ومتطلبات المستعملين أنفسهم وليس المطورين فقط. يمثل الروبوت لكل معاق يستعمله قدرة تقنية مدهشة قابلة لأن تساعده على ممارسة حياته اليومية بشكل أقرب للشخص الطبيعي. ومن هنا تكمن ضرورة صناعة الروبوت من منظور المستعمل نفسه.

وتحلم هذه الشركة المبدعة بإنتاج المزيد من الأجهزة الذكية التي تساعد المعاقين على عيش حياة أسهل وأفضل.