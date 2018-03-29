حان الآن موعدُ استعراضِ شركةٍ كوريةٍ صغيرةٍ ومؤثرةٍ. نتحدثُ اليومَ عن شركة رائدة، نجحت في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، وهي شركة Ncloud24 "إن كلاود 24". ويتحدث إلينا "مينغ سانغ يونغ"، المدير التنفيذي للشركة:



"مينغ سانغ يونغ":

ظللنا نقدم الخدمات المتعلقة باستضافة المواقع الإلكترونية منذ عام 2003. وبدأنا في الخدمات السحابية منذ عام 2011، عندما اعتقدنا أنها سيكون لها مستقبل حافل وواسع. كانت الشركات الكبرى الكورية مثل: "كي تي"، أو العالمية مثل: "أمازون"، قد بدأت بالفعل في تطوير مثل هذه الخدمات على نطاق واسع. وكان مفهوم "الحوسبة السحابية" نفسه غامضا عند الكثيرين، لكننا كنا ننظر للأمر من منظور مستقبلي. وبدأنا خدماتنا تحت اسم شركتنا الجديدة وهو "إن كلاود 24".



كلمة "كلاود" الإنكليزية، التي تعني "السحاب"، صارت تشير إلى تقنيةِ تشارك المعلومات والبيانات، من خلال استعمال المشغلات الافتراضية. في الماضي، كان تلك المعلومات والبيانات والملفات تُحفظُ داخل أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، أو على أشرطةٍ أو فلاشاتٍ خاصةٍ. أما الحوسبة السحابية، فتعطي المستخدمَ القدرةَ على حفظ المحتويات في خوادم سحابية، واسترجاع ما فيها من معلومات في أي وقت، ما دام متصلًا بشبكة الإنترنت. لقد صارت خدمات الحوسبة السحابية تشكِّل الآن قاعدةً من قواعد الثورة الصناعية الرابعة، التي تربط كل الأشياء، بعضها ببعض، عن طريق الإنترنت. وإنَّ تحليل ومعالجة ذلك الكم الهائل من المعلومات، يحتاج إلى تقنيات الخدمات السحابية. وقد استشعر السيد "مينغ" أهمية هذه التقنية الجديدة، وهو ما دفعه لبدء عمله التجاري منذ 2011.





"مينغ سانغ يونغ":

عام 2011، لم تتجاوز مبيعات الشركة 60 ألف دولار في الشهر، لكنني كنت متأكدًا من أنني أعمل في مجال قابل للتوسع المضمون. أسسنا موقعًا باسم "كلاود كونسول" لدمج ومزج وإدارة الخدمات السحابية. وكان يتيح لعملاء شركتنا استعمال الخدمات السحابية من الشركات الكبرى مثل "أمازون" و"كي تي"، بكل سهولة وراحة.

تمكنت شركة "إن كلاود 24" من تأسيس موقعها الخاص، لتتيح لعملائها استعمال الخدمات الجديدة وغير المعتادة، بسهولة شديدة. ويتيح نظام الشركة للمستخدم تصميمَ وإدارةَ محطةٍ سحابيةٍ مبنيةٍ على خدمات الشركات الكبرى. وقد لعبت الشركة الصغيرة دورًا جوهريًّا في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية المحلية، وتشييد البنيات التحتية اللازمة لذلك.

"مينغ سانغ يونغ":

يمارس الكثيرون الألعاب الإلكترونية عن طريق الهواتف الذكية. وكان من المستحيل على شركات التشغيل التقليدية، الموجودة في السوق؛ مقابلة كل ذلك الكم الهائل من الطلبات، إلا في حالة وجود عدد كبير من الخوادم. من أجل ذلك قمنا باتصالات بعدد من الشركات العاملة، في مجال ألعاب الهواتف، وبحثنا معهم مشاكلهم ومطالبهم وأفكارهم. وشرعنا في إدارة مركز تقني على مدار اليوم والشهر والسنة، لإيجاد حلول لكل تلك المشاكل وتذليل المصاعب التي تواجه عملاءنا.

في الماضي كان مطورو الألعاب الإلكترونية يشترون خوادم على ضوء توقعاتهم لمعدلات الطلب المتزايد على بعض أنواع الألعاب. لكنَّ الأمر في النهاية كان مجرد تصور ومخاطرة. فمثلًا إذا كان المطور يتوقع مشاركة مئتي شخص، في لعبة جديدة، واشترى من أجل ذلك خادمين فقط؛ ففي حالة دخول ألف شخص للموقع سيكون المطور في حاجة إلى ثمانية خوادم أخرى. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يزد عدد اللاعبين في مرة أخرى عن مئة شخص، فإنَّ الخادم الثاني سيكون عاطلا عن العمل. أما الخدمات السحابية، فقد أوجدت حلا عمليا، من خلال التحكم في عدد الخوادم نقصًا أو زيادةً، بحسب عدد الطلبات في مختلف الأوقات. وقد قامت الشركة الكورية أيضًا بافتتاح مركز فرعي لها في الصين، بسبب رغبة الكثير من الشركات الكورية، في دخول السوق الصينية الواسعة والقريبة.

"مينغ سانغ يونغ":

افتتحنا فرعنا في الصين قبل 4 سنوات وأعمالنا تسير هناك بشكل جيد. والسوق الصينية سوق مجزية وواعدة، بسبب اتساعها وضخامتها، مقارنة بالسوق الكورية المحدودة. ظللنا نفكر ونخطط للاستراتيجية المناسبة لاقتحام تلك السوق العملاقة. نخطط هذا العام لزيادة استثماراتنا في السوق الصينية بشكل ملحوظ، بحيث تصبح شركتنا لاعبًا مؤثرًا هناك، بما يحقق لنا نجاحًا وتوسعًا كبيرًا.

وفي مساعيها المستمرة للتوسع الخارجي، تعتبر الكثير من الشركات أن شركة "إن كلاود 24" ستكون بمثابة الهادي والدليل والشريك، الذي سيوفر لهم كل المطلوب لتحقيق ذلك التوسع. وبوصفها شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية في كوريا، صارت الشركة تتطلع إلى مرحلة ما بعد السوق الكورية المحدودة .

"مينغ سانغ يونغ":

تأكد الجميع الآن بأن الحوسبة السحابية صارت جزءًا لا يتجزأ من صناعة الألعاب. وسوف تدخل الحوسبة السحابية إلى مختلف وسائل الإعلام ومتاجر التسوق الكبرى وكذلك الشركات التجارية التقليدية والإلكترونية. كانت سوق الألعاب الإلكترونية محطة انطلاقتنا الأولى، لكننا مصممون على مواصلة الانطلاق إلى محطات جديدة، بناءً على ما تتمتع به الشركة من تقنية متطورة وتجارب متراكمة. نحن على موعد كذلك مع كل عملائنا وزبائننا في مجالات صناعية متطورة ومتنوعة ومتوسعة.

خاطرت شركة "إن كلاود" عند قيامها بالمحاولة الجريئة لدخول سوق الخدمات السحابية عندما كانت تلك السوق غامضة وضبابية وغير مأمونة المستقبل، لكنها نجحت في التوسع والتمدد حتى صارت اسمًا مهمًّا ورائدًا في ذلك المجال، الذي يتوقع له الكثيرون فرصًا كبيرة تنتظر الاستكشاف. انتهى