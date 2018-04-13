حان الآن موعد التعرف على شركة كورية صغيرة وناجحة .... اليوم سنتعرف على شركة "آر سبّورت RSUPPORT" المتخصصة في برامج الكمبيوتر، والتي نجحت في تطوير تقنية في مجال الدعم عن بعد. مدير التسويق في الشركة "لي جو ميونغ" يحدثنا عنها. "لي جو ميونغ" : "لي جو ميونغ" : "لي جو ميونغ" : "لي جو ميونغ" : "لي جو ميونغ" :
تأسست شركة "آر سبورت 알서포트" في عام 2001 ونجحت للمرة الأولى على مستوى العالم في استحداث مفهوم "المساعدة عن بعد"، وتمكنت كذلك من تطوير خدمة جديدة أسمتها "النداء عن بعد". رئيس الشركة سبق له العمل في شركة أمن إلكتروني. وكان الكثيرون يستعملون برامج أمنية للكومبيوتر تصنعها تلك الشركة في بدايات عصر الإنترنت، وكان يقوم بمعالجة وتنظيف وإصلاح أجهزة الكومبيوتر التي تتعرض للفيروسات، كما كان كثيرا ما يقوم بزيارة أصحاب هذه الكومبيوترات في منازلهم. وقد فكر في وسيلة عملية وفعالة تختصر الوقت والطاقة وهو ما دعاه لتطوير مفهوم المساعدة عن بعد ليس لمعالجة مشكلات الأجهزة التي يمتلكها الأفراد فقط وإنما حتى التي تمتلكها الشركات والمصانع، وهكذا تم تأسيس الشركة.
وهكذا أيضا صارت هذه الشركة رائدة في مجال معالجة الأعطال والمشكلات بواسطة تقنية الدعم عن بعد التي طورتها بنفسها والتي حصلت بموجبها على العديد من البراءات وشهادات الملكية الفكرية.
لدينا الآن 74 شهادة وبراءة اختراع، منها 42 شهادة اختراع كورية، و21 شهادة من اليابان، و9 شهادات أمريكية. كل هذه الشهادات ضمن تقنيات الأمن الإلكتروني والدعم عن بعد وتوفير الخدمات السريعة والفعالة في هذا الصدد. صارت الشركة مشهورة ومعروفة للعديد من العملاء الذين صار بمقدورهم تلقي خدمات فعالة وسهلة وسريعة وجديدة من خلال مجرد نقرة على زر الأيقونة اللازمة.
في مطلع الألفية الجديدة، وبعد انتشار الصيرفة الإلكترونية وشبكات الأسهم والمراكز المالية والتجارية على الإنترنت وما يصحبها من خدمات، تكاثرت الأخطاء والأعطال الناجمة عن سوء الاستعمال أو الفيروسات الإلكترونية، وهو ما دفع الشركة لتوسيع دائرة بحوثها وتجاربها، وأدى في النهاية إلى تطوير خدمة جديدة تم تسميتها بـ"النداء عن بعد"، حيث يقوم العميل بالنقر على زر خاص بتطبيق محدد ليتلقى ردا من فني متخصص لمعالجة المشكلة. وتمكنت الشركة كذلك من تطوير أول خدمة عالمية لتوفير حلول مساعدة عن بعد بنظام أندرويد، وقد استفاد منها 6000 عميل في 24 دولة.
شركة "آر سبّورت" تمتلك أكبر نصيب متخصص في السوق الكورية يبلغ 80% وسوقا بنسبة 77% في اليابان، و34% في بقية الأسواق الآسيوية. تحتل هذه الشركة الكورية المرتبة العالمية الخامسة في مجال المساعدة عن بعد. الشركة اليابانية العاملة في مجال الاتصالات المتحركة "إن تي تي دوكومو NTT Docomo" التي تمتلك قاعدة عملاء قوامها سبعون مليونا، تستعمل خدمات النداء عن بعد التي طورتها شركتنا، لتوفير خدمات لنحو ثلث عملائها، وهي الآن ثاني أكبر مساهم في شركة "آر سبّورت"، حيث استثمرت 14 مليون دولار فيها.
الحلول التي نجحت هذه الشركة في توفيرها يتم استعمالها الآن بواسطة العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في الكومبيوتر. وتقنياتها المتطورة هي سر نجاحها.
تمكنّا من تطوير تقنياتنا الخاصة لإنتاج محركات وخدمات لمساعدة عملائنا على أفضل وجه ممكن وفي أسرع وقت وبما ينال رضاء الجميع. من أهم منتجاتنا الجديدة في تقنية المحركات "ناقل الفيديو الافتراضي عن بعد"، الذي نال رضاء عدد كبير جدا من العملاء. 63% من العاملين في الشركة، البالغ عددهم 220 شخصا، هم من الفنيين. كذلك تستثمر الشركة 30% من عائدات مبيعاتها في عمليات البحث والتطوير. الشركة تعكف حاليا على تطوير العديد من التقنيات الجديدة.
نجحت هذه الشركة في تطوير تقنية فريدة للدعم عن بعد، وتم اختيارها في عام 2017 كشركة عالمية متميزة بواسطة الوكالة الكورية لترقية التجارة والاستثمار.
ليس من الضروري أن يبدد الناس الوقت والطاقة والمساحة في التجمع والتكدس في أماكن محددة لأداء أي عمل جماعي. فحسب طبيعة ونوعية العمل المطلوب يمكن تقسيم العمل وتوزيعه وربطه وتجميعه بواسطة التحكم التقني الإلكتروني عن بعد وأداؤه بشكل سهل وفعال. مهما تباعدت المسافات وتعددت المساحات يمكن للناس التواصل بسرعة وسهولة وفعالية وأداء عمل جماعي منظم وممتاز وناجح وفي بيئة علمية اجتماعية لا تقل عن تلك التي توفرها المكاتب أو الشركات من حيث التعامل كأفراد فريق واحد وبروح من الزمالة الحقة والمشاركة الحقيقية.
نجحت شركة "آر سبّورت" في تطوير خدمات مثل "المشاهدة عن بعد"، التي تتيح للأشخاص خارج المكتب مراقبة أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم داخل مكاتبهم، وخدمة "الاجتماعات عن بعد" التي تمكن أشخصا موجودين في مناطق مختلفة من عقد اجتماع لمناقشة أي أمر طارئ. وهذه الحلول تؤكد أنها شركة رائدة وذات مستقبل مشرق.
"لي جو ميونغ" :
"لي جو ميونغ" :
"لي جو ميونغ" :
"لي جو ميونغ" :
"لي جو ميونغ" :