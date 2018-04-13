"لي جو ميونغ" :

تأسست شركة "آر سبورت 알서포트" في عام 2001 ونجحت للمرة الأولى على مستوى العالم في استحداث مفهوم "المساعدة عن بعد"، وتمكنت كذلك من تطوير خدمة جديدة أسمتها "النداء عن بعد". رئيس الشركة سبق له العمل في شركة أمن إلكتروني. وكان الكثيرون يستعملون برامج أمنية للكومبيوتر تصنعها تلك الشركة في بدايات عصر الإنترنت، وكان يقوم بمعالجة وتنظيف وإصلاح أجهزة الكومبيوتر التي تتعرض للفيروسات، كما كان كثيرا ما يقوم بزيارة أصحاب هذه الكومبيوترات في منازلهم. وقد فكر في وسيلة عملية وفعالة تختصر الوقت والطاقة وهو ما دعاه لتطوير مفهوم المساعدة عن بعد ليس لمعالجة مشكلات الأجهزة التي يمتلكها الأفراد فقط وإنما حتى التي تمتلكها الشركات والمصانع، وهكذا تم تأسيس الشركة.

"لي جو ميونغ" :

لدينا الآن 74 شهادة وبراءة اختراع، منها 42 شهادة اختراع كورية، و21 شهادة من اليابان، و9 شهادات أمريكية. كل هذه الشهادات ضمن تقنيات الأمن الإلكتروني والدعم عن بعد وتوفير الخدمات السريعة والفعالة في هذا الصدد. صارت الشركة مشهورة ومعروفة للعديد من العملاء الذين صار بمقدورهم تلقي خدمات فعالة وسهلة وسريعة وجديدة من خلال مجرد نقرة على زر الأيقونة اللازمة.

"لي جو ميونغ" :

شركة "آر سبّورت" تمتلك أكبر نصيب متخصص في السوق الكورية يبلغ 80% وسوقا بنسبة 77% في اليابان، و34% في بقية الأسواق الآسيوية. تحتل هذه الشركة الكورية المرتبة العالمية الخامسة في مجال المساعدة عن بعد. الشركة اليابانية العاملة في مجال الاتصالات المتحركة "إن تي تي دوكومو NTT Docomo" التي تمتلك قاعدة عملاء قوامها سبعون مليونا، تستعمل خدمات النداء عن بعد التي طورتها شركتنا، لتوفير خدمات لنحو ثلث عملائها، وهي الآن ثاني أكبر مساهم في شركة "آر سبّورت"، حيث استثمرت 14 مليون دولار فيها.

"لي جو ميونغ" :

تمكنّا من تطوير تقنياتنا الخاصة لإنتاج محركات وخدمات لمساعدة عملائنا على أفضل وجه ممكن وفي أسرع وقت وبما ينال رضاء الجميع. من أهم منتجاتنا الجديدة في تقنية المحركات "ناقل الفيديو الافتراضي عن بعد"، الذي نال رضاء عدد كبير جدا من العملاء. 63% من العاملين في الشركة، البالغ عددهم 220 شخصا، هم من الفنيين. كذلك تستثمر الشركة 30% من عائدات مبيعاتها في عمليات البحث والتطوير. الشركة تعكف حاليا على تطوير العديد من التقنيات الجديدة.

"لي جو ميونغ" :

ليس من الضروري أن يبدد الناس الوقت والطاقة والمساحة في التجمع والتكدس في أماكن محددة لأداء أي عمل جماعي. فحسب طبيعة ونوعية العمل المطلوب يمكن تقسيم العمل وتوزيعه وربطه وتجميعه بواسطة التحكم التقني الإلكتروني عن بعد وأداؤه بشكل سهل وفعال. مهما تباعدت المسافات وتعددت المساحات يمكن للناس التواصل بسرعة وسهولة وفعالية وأداء عمل جماعي منظم وممتاز وناجح وفي بيئة علمية اجتماعية لا تقل عن تلك التي توفرها المكاتب أو الشركات من حيث التعامل كأفراد فريق واحد وبروح من الزمالة الحقة والمشاركة الحقيقية.