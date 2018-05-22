شركة آيكونيكس

"أوه سيه جي" نائب مدير إدارة التسويق الدولي:

بالإضافة للشخصيتين الشهيرتين "بورورو Pororo" و"تايو Tayo" ابتكرنا هذا العام شخصية كرتونية جديدة هي "تيتيبو Titipo" وهو عبارة عن قطار صغير، بجانب شخصيتين جديدتين تم إنتاجهما في العام الماضي. منتجاتنا وجدت مشترين عديدين من بلدان مختلفة منها هونغ كونغ وإندونيسيا ودول أوربية. تم تصدير "بورورو" إلى عدة بلدان بعد الشهرة الواسعة التي وجدها في قارة آسيا. نفكر في تسويق وترويج "تايو" الذي هو عبارة عن باص صغير إلى المزيد من الدول بعد الشهرة والشعبية التي اكتسبها.

"أوه سيه جي" نائب مدير إدارة التسويق الدولي:

تم عرض "بورورو" للمرة الأولى على قناة تلفزيون "إي بي إسEBS " في عام 2003. وفي عام 2004 تم عرضه في عدة دول في الخارج من بينها فرنسا. ووصل عدد البلدان التي تم فيها عرض ذلك المسلسل الكرتوني حتى الآن ما يزيد عن 140 دولة. عندما دخلنا سوق الرسوم المتحركة كانت السوق شبه محتكرة بواسطة المعروضات اليابانية. أراد المدير التنفيذي للشركة إنتاج أفلام كرتون خاصة بالأطفال دون سن الثالثة وظل يسعى لإيجاد محتويات تناسب هذه الشريحة العمرية الصغيرة من حيث الشكل والمضمون والمحتوى. وكان ذلك هو السر وراء نجاحنا في ذلك المجال. حتى هؤلاء الأطفال الصغار لهم عالمهم وموضوعاتهم ومشاكلهم الخاصة بهم والتي قدمها لهم "بورورو" بشكل جذاب وبصورة مختلفة تماما عما كانوا يجدونه من آبائهم وأمهاتهم.

"أوه سيه جي" نائب مدير إدارة التسويق الدولي:

في حين أن "بورورو" هو الشخصية الأشهر والأكثر حبا لدى المشاهدين في كوريا، فإن "تايو الباص الصغير" أكثر شعبية في الخارج. بلغ عدد زوار مسلسل "تايو" في يوتيوب خمسة أضعاف زوار المسلسل العالمي "توماس وأصدقاؤه". كنا نتوقع النجاح للعمل الفني "تايو"، لكننا في الواقع فوجئنا بما لقيه من شعبية ورواج فاق توقعاتنا. من أبرز العوامل التي قادت لذلك النجاح نوعية الحبكة والحكاية نفسها. عرض المسلسل مغامرات "تايو" وهو باص أزرق صغير مع أصدقائه، ومن بينهم سيارات وشاحنات وعربات مطافئ وحفارات، والكيفية التي ظل بها تايو يقدم لهم المساعدة.

"أوه سيه جي" نائب مدير إدارة التسويق الدولي:

بلغ عدد السلع والمنتجات الخاصة بالشخصيتين أكثر من ألفين وخمسمائة منتج. ويبلغ عدد شركائنا التجاريين في كوريا وحدها نحو مائتي شركة. وبسبب تلك الشعبية الهائلة صارت السلع الخاصة بشخصيات المسلسلين من دمى ولُعب وكتب ومواد تعليمية تجد اقبالا متزايدا ومتسارعا. قمنا كذلك بتنظيم وتأسيس مراكز عرض لتلك المنتجات في عدد من أماكن، مثل الحدائق والمنتزهات والمقاهي التي تحمل أسماء "بورورو" و"تايو"، منها الكثير في كوريا وتسعة في الصين وواحد في سنغافوره وحديقة مائية في تايلاند وأخرى تحت التشييد في ماليزيا ونخطط لتأسيس المزيد في دول أخرى.

"أوه سيه جي" نائب مدير إدارة التسويق الدولي:

يمكن الآن مشاهدة أشرطة فيديو خاصة بالواقع المعزز على نافذة يوتيوب يظهر فيها "بورورو" ككائن حي وحقيقي ولطيف وقادر على التفاعل المباشر مع المشاهدين. كمؤسسة متخصصة في خلق المحتويات الإبداعية، نحن نعكف الآن على ابتكار وتطوير العديد من المحتويات الفنية الخاصة بالواقع الافتراضي والواقع المعزز. نعكف حاليا على تطوير برنامج للتواصل الحواري المباشر بين الأطفال وأبطالهم المحببين حيث يمكن للطفل أن يخوض معهم في حديث مباشر ويوجه أي أسئلة تخطر على باله ويتلقى عنها إجابات. نتمنى أن تكبر شركتنا وتنمو وتتطور لتصبح مثل "ديزني".