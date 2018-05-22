اليوم نتعرف على شركة "آرت لايسنينغ Art Licensing"



مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":



كنت أعمل في مجال الترخيص في شركة محلية لمدة 10 سنوات قبل أن أفتتح شركتي الخاصة في عام 2013. تعمل شركتي في مجال التطوير والتسويق التجاري لشخصيات متنوعة أشهرها "ستاي بانغاه Stay Pangah" وهو كلب صغير لطيف بأذنين عريضتين. وجدت شخصية ذلك الكلب البسيط المثيرة للإعجاب شعبية هائلة خلال العام الجاري 2018 وهو عام الكلب حسب التقويم التقليدي. ليس لدينا حتى الآن أي شخصيات كرتونية معروفة، لكننا توصلنا لتفاهمات وتعاقدات مع أكثر من مائة شركة مختلفة مما يجعل من شركتنا إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة الشخصيات في كوريا.

مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":

مضى عامان منذ أن قمنا بتوقيع عقد مع الفنان الذي ابتكر شخصية "بانغاه". قبلها كان ذلك الفنان يعمل بمفرده على تطوير شخصية ذلك الكلب ووجد انتشارا محدودا ربما لأن الشخصية كانت تستهدف قطاعا محددا من الأطفال بين سن الثالثة والسابعة. وقد قامت شركتنا بجهود لتوسيع ذلك القطاع ليشمل معظم الأطفال. كانت استراتيجيتنا ناجحة حقا، حيث قمنا بحملات ترويجية واسعة لاستهداف المستهلكين الصغار من خلال الترويج لحوالي مائة شخصية مختلفة. ربما يعتقد البعض أن ترخيص الشخصيات هو عمل يقتصر على الرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية فقط، لكن ذلك المفهوم قديم، وقد بدأ تجاوزه منذ ثلاثة أو أربعة أعوام. الفئات المستهدفة صارت الآن متنوعة وتشمل أشخاصا في الثلاثينيات والأربعينيات العمر. نسعى لاستهداف أطفال لا يقتصر حبهم فقط على الرسوم المتحركة وإنما يمتد ليشمل شخصيات وكائنات متنوعة ومحبوبة لآبائهم أو جدودهم أو إخوانهم الكبار. سيظل تركيزنا منصبا على تلك السوق.

مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":

تم في العام الماضي تنظيم معرض خاص بترخيص الشخصيات في طوكيو حضره عدد كبير من الناس من مختلف أرجاء العالم. وقد تم إقامة جناح كوري داخل المعرض. عرضت محطة تلفزيون يابانية فيلما خاصا عن شخصية "بانغاه" التي تنتجها شركتنا ووصفتها بالشخصية الألطف والأكثر جاذبية داخل الجناح الكوري. ومباشرة بعد عرض الفيلم اتصلت بنا عدة جهات ووقعت معنا عقودا خاصة بتلك الشخصية بهدف تصويرها على عدة منتجات من أغلفة وحافظات هواتف ذكية ونظارات ومرايا وغيرها، وهي تباع الآن في العديد من الأماكن الكبرى في طوكيو.

مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":

كوّنا علاقة مشاركة استراتيجية مع معرض إلكتروني باسم "بيغ بيكتشر Big Picture" لعرض صور لشخصيات فنانين معروفين ذوي قواعد جماهيرية هائلة في الصين مثل "كيم جونغ كوكKim Jong-kook " و"هاها Haha" وهما فنانان حققا انتشارا واسعا هناك بعد النجاح المدوي الذي حققه مسلسل "الرجل الذي يجري". وقد وضعنا خطة مدروسة لتسويق وعرض شخصية "بانغاه" تستهدف السوق الصينية الضخمة. لدينا كذلك مساعي مماثلة في تايلاند وهي من البلدان التي تجد الموجة الكورية الكثير من الانتشار فيها، وردود الفعل الأولية مبشرة.

مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":

نطمح في تكوين شبكة تربط بين الفنانين المتخصصين في مجال الشخصيات مع العملاء والوكلاء المتخصصين في مجالات الترخيص في مختلف البلدان الآسيوية. فرغنا من التوصل لشبكة مع فيتنام، ولدينا مباحثات جارية مع شركات صينية عديدة. نفكر في تطوير نظام يمكّن الفنانين المتخصصين من التواصل السهل والمباشر والفعال مع مشترين في بلدان آسيوية مختلفة. وبموجب ذلك النظام سيصبح من الممكن تصدير شخصية مثل "بانغاه" إلى دول مثل اليابان والصين وفيتنام وتايلاند من خلال تعاقد أو صفقة موحدة مما يحقق توفيرا في الوقت والجهد.