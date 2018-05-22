اليوم نتعرف على شركة "آرت لايسنينغ Art Licensing" مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수": مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수": مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수": مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":
مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":
كنت أعمل في مجال الترخيص في شركة محلية لمدة 10 سنوات قبل أن أفتتح شركتي الخاصة في عام 2013. تعمل شركتي في مجال التطوير والتسويق التجاري لشخصيات متنوعة أشهرها "ستاي بانغاه Stay Pangah" وهو كلب صغير لطيف بأذنين عريضتين. وجدت شخصية ذلك الكلب البسيط المثيرة للإعجاب شعبية هائلة خلال العام الجاري 2018 وهو عام الكلب حسب التقويم التقليدي. ليس لدينا حتى الآن أي شخصيات كرتونية معروفة، لكننا توصلنا لتفاهمات وتعاقدات مع أكثر من مائة شركة مختلفة مما يجعل من شركتنا إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة الشخصيات في كوريا.
تقول التقارير الرسمية إن حجم السوق العالمية لترخيص الشخصيات يبلغ حاليا حوالي 180 مليار دولار مقارنة مع 146 مليار في عام 2010. وهذه الشركة تعمل في تطوير وتسويق عدة شخصيات من خلال توفير الحماية اللازمة لحقوق الفنانين وحقوق النقل والاستنساخ من خلال منح الترخيص الضروري، بناء على تحليل دقيق وتسويق فعال للمحتويات.
مضى عامان منذ أن قمنا بتوقيع عقد مع الفنان الذي ابتكر شخصية "بانغاه". قبلها كان ذلك الفنان يعمل بمفرده على تطوير شخصية ذلك الكلب ووجد انتشارا محدودا ربما لأن الشخصية كانت تستهدف قطاعا محددا من الأطفال بين سن الثالثة والسابعة. وقد قامت شركتنا بجهود لتوسيع ذلك القطاع ليشمل معظم الأطفال. كانت استراتيجيتنا ناجحة حقا، حيث قمنا بحملات ترويجية واسعة لاستهداف المستهلكين الصغار من خلال الترويج لحوالي مائة شخصية مختلفة. ربما يعتقد البعض أن ترخيص الشخصيات هو عمل يقتصر على الرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية فقط، لكن ذلك المفهوم قديم، وقد بدأ تجاوزه منذ ثلاثة أو أربعة أعوام. الفئات المستهدفة صارت الآن متنوعة وتشمل أشخاصا في الثلاثينيات والأربعينيات العمر. نسعى لاستهداف أطفال لا يقتصر حبهم فقط على الرسوم المتحركة وإنما يمتد ليشمل شخصيات وكائنات متنوعة ومحبوبة لآبائهم أو جدودهم أو إخوانهم الكبار. سيظل تركيزنا منصبا على تلك السوق.
حسب تقرير صادر عن الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية، زادت نسبة البالغين من محبي تلك الشخصيات بنسبة 20% سنويا منذ عام 2014. التقط مؤسس الشركة بحاسته النافذة ذلك التطور المهم، ومن ثم بدأ في تطوير وتنويع الشخصيات التي تجد رواجا وشعبية خاصة. ووقعت الشركة على سبعين عقدا مع شركات ومؤسسات لتسويق منتجات جديدة خاصة بشخصيات متنوعة، وذلك خلال فترة تقل عن ستة أشهر منذ تأسيسها. وفي العام الماضي حققت الشركة إنجازا جديدا في اليابان.
تم في العام الماضي تنظيم معرض خاص بترخيص الشخصيات في طوكيو حضره عدد كبير من الناس من مختلف أرجاء العالم. وقد تم إقامة جناح كوري داخل المعرض. عرضت محطة تلفزيون يابانية فيلما خاصا عن شخصية "بانغاه" التي تنتجها شركتنا ووصفتها بالشخصية الألطف والأكثر جاذبية داخل الجناح الكوري. ومباشرة بعد عرض الفيلم اتصلت بنا عدة جهات ووقعت معنا عقودا خاصة بتلك الشخصية بهدف تصويرها على عدة منتجات من أغلفة وحافظات هواتف ذكية ونظارات ومرايا وغيرها، وهي تباع الآن في العديد من الأماكن الكبرى في طوكيو.
كما وجدت منتجات هذه الشركة من الشخصيات طريقها إلى الصين وتايوان وهونغ كونغ ووسط وجنوب شرق آسيا.
كوّنا علاقة مشاركة استراتيجية مع معرض إلكتروني باسم "بيغ بيكتشر Big Picture" لعرض صور لشخصيات فنانين معروفين ذوي قواعد جماهيرية هائلة في الصين مثل "كيم جونغ كوكKim Jong-kook " و"هاها Haha" وهما فنانان حققا انتشارا واسعا هناك بعد النجاح المدوي الذي حققه مسلسل "الرجل الذي يجري". وقد وضعنا خطة مدروسة لتسويق وعرض شخصية "بانغاه" تستهدف السوق الصينية الضخمة. لدينا كذلك مساعي مماثلة في تايلاند وهي من البلدان التي تجد الموجة الكورية الكثير من الانتشار فيها، وردود الفعل الأولية مبشرة.
استراتيجية الشركة في تايلاند تستهدف الاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تجدها الموجة الكورية "هاليو" هناك، حتى تكون مدخلا مناسبا لتحقيق انتشار في أسواق منطقة جنوب شرق آسيا. وهكذا صار للشركة استراتيجيات متعددة ومختلفة باختلاف النمط الاستهلاكي الخاص بكل سوق، بناء على هدف واضح ومحدد.
نطمح في تكوين شبكة تربط بين الفنانين المتخصصين في مجال الشخصيات مع العملاء والوكلاء المتخصصين في مجالات الترخيص في مختلف البلدان الآسيوية. فرغنا من التوصل لشبكة مع فيتنام، ولدينا مباحثات جارية مع شركات صينية عديدة. نفكر في تطوير نظام يمكّن الفنانين المتخصصين من التواصل السهل والمباشر والفعال مع مشترين في بلدان آسيوية مختلفة. وبموجب ذلك النظام سيصبح من الممكن تصدير شخصية مثل "بانغاه" إلى دول مثل اليابان والصين وفيتنام وتايلاند من خلال تعاقد أو صفقة موحدة مما يحقق توفيرا في الوقت والجهد.
يزيد عدد الشخصيات التي تم إنتاجها في كوريا منذ بدء دخول كوريا في مجال صناعة الشخصيات الكرتونية، عن ألفيْ شخصية، لكن شخصيات قليلة منها نجحت في الانتشار في الأسواق الخارجية، نتيجة لأسباب متنوعة. لكن شركة "آرت لايسنينغ" مضت قدما للتغلب على تلك الصعاب، ويبدو أنها ستنتشر سريعا وبنجاح في السوق العالمية.
اليوم نتعرف على شركة "آرت لايسنينغ Art Licensing"
مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":
مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":
مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":
مديرها التنفيذي "لي يونغ سو 이용수":