شركة فينوتيك

ش6) بدأت "فينوتيك Finotek" أعمالها في نوفمبر 2008. صارت منذ انطلاقتها تركز على تطوير خدمات وتقنيات خاصة بالمؤسسات المالية التي ليست لها فروع. نجحنا في تطوير برامج شاملة لتقديم خدمات مالية فعالة بأحدث النظم الإلكترونية والرقمية. نجحنا كذلك في توسيع نطاق خدماتنا للتواصل وتقديم الاستشارات اللازمة لعملائنا. عندما بدأنا أعمالنا في الشركة، لم نكن نمتلك تصورا واضحا لمفهوم التقنية المالية الذي ظهر لأول مرة في عام 2014، لكن كان لدينا تصور للدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المالية في المستقبل، وفي إحداث التغييرات المناسبة والملائمة للبنوك والشبكات المالية والمصرفية الإلكترونية.

ش7) ابتكرنا تقنية جديدة للتعريف بهوية العاملين في الشركات التي تتعاون معنا من خلال بطاقات للتعرّف على الصور والبيانات. مراكز الخدمة عبر الفيديو هو وسيلة أخرى للتعرف على الهوية. نقدم كذلك تقنية خاصة بإدارة الوثائق إلكترونيا مخصصة للخدمات المصرفية. لدينا برنامج تسجيل إلكتروني مهم لخدمات الرهن العقاري. ومن أهم خدمات التحقق وإثبات الهوية الخاصة بشركتنا هي التوقيعات الخطية الشخصية بشكل جديد ومتطور ومخالف للشكل القديم.

ش8) أغلب البنوك الكورية مثل شين هان وأوري بانك وغيرها، صارت تعتمد على منصتنا الإلكترونية التي لا يحتاج العميل من خلالها الذهاب إلى البنك مباشرة، في تقديم القروض العقارية. 80% من المؤسسات المالية الكورية صارت تعتمد تماما على الحلول الذكية التي تقدمها شركتنا. أغلب البنوك المحلية والإقليمية في بوسان وديغو وكوانغ جو تستعمل برنامج شركتنا الخاص بالتحقق في الوقت الحقيقي.

ش9) البنوك التي لا يوجد لها فروع هي بحاجة للمزيد من مراكز الخدمة عبر الهاتف. العملاء في العادة يوجهون أسئلة واستفسارات لموظفي البنوك عند القيام بإجراءاتهم المختلفة. مراكز الخدمة عبر الهاتف صارت الآن هي التي تقوم بمهمة الرد على تلك التساؤلات. لا يمكن بالطبع الاستغناء عن جميع الموظفين الذين يؤدون تلك المهام واستبدالهم بخدمات آلية. لكن تبين لشركتنا أن حوالي 80% من هذه التساؤلات متكررة. وبالتالي وجدنا أن أجهزة الروبوت يمكنها القيام بتلك المهمة الروتينية بشكل فعال، مما يجعل بقية الموظفين متفرغين للتركيز على مهامهم الجوهرية الأخرى من استشارات وغيرها. نجحنا في تطوير خدمات فعالة معتمدين على تقنيات روبوتات الشركة.

ش10) ظلنا نقوم ببحوث ودراسات وتجارب على تقنية "بلوك تشينblockchain " على مدار عامين، وبدأنا للتو في جني الثمار. نستعمل تلك التقنية الآن لإدارة أعداد ضخمة من الوثائق المتعلقة بالخدمات المالية بشكل أكثر فعالية. تبيّن لنا أن ذلك المجال واعد بشكل كبير. نخطط لتطوير تلك التقنية وإدماجها في الخدمات المالية حتى يتمكن جميع العملاء من الاستفادة من تلك الخدمات بشكل عملي.